Αυτοί οι δύο καταζητούνται για σοβαρά αδικήματα στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες τους

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Επισκοπής στο τηλέφωνο 25805695, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.

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