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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αυτοί οι δύο καταζητούνται για σοβαρά αδικήματα στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες τους

 23.10.2026 - 13:15
Αυτοί οι δύο καταζητούνται για σοβαρά αδικήματα στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες τους

Καταζητούνται  οι NADIR OHAYON, 24 ετών και OR OHAYON, 21 ετών και οι δύο από το Ισραήλ, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης και κακόβουλης ζημιάς, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 21 Δεκεμβρίου, 2025 στη Λεμεσό.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Επισκοπής στο τηλέφωνο 25805695, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό  ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.

 

OR OHAYON

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