Έφτασε στο αεροδρόμιο φορτωμένος με ναρκωτικά 19χρονος - Τον τσάκωσε η ΥΚΑΝ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός αφίχθη στην Κύπρο από την Ταϊλάνδη, με ενδιάμεσο σταθμό το Ντουμπάι.

Έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, σε συνεργασία με μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), τον ανέκοψαν για έλεγχο.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στις δύο αποσκευές του συνολικά 26 συσκευασίες που περιείχαν περίπου 28 κιλά κάνναβης.

Ο 19χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ το Σάββατο (24/10) αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, προκειμένου να ζητηθεί η έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται πλέον οι παραλήπτες της ποσότητας ναρκωτικών στην Κύπρο, τους οποίους επιχειρεί να εντοπίσει η ΥΚΑΝ.

Παράλληλα, για την υπόθεση αναμένεται να ενημερωθεί και η Ιντερπόλ, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.