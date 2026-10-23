VIDEO - Τροχαίο στη Λεμεσό: Αναστάτωση με ακινητοποιημένη νταλίκα - Δείτε σε ποια περιοχή

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Roadreport, το αρθρωτό φορτηγό ακινητοποιήθηκε στον δρόμο που οδηγεί από τα Πολεμίδια προς το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί ειδικός γερανός για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Στο σημείο βρίσκεται γερανός βαρέως τύπου, ο οποίος επιχειρεί για την απομάκρυνση ή τη μετακίνηση του ακινητοποιημένου οχήματος.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ακινητοποιήθηκε το φορτηγό, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τα αίτια του περιστατικού.

Η παρουσία του φορτηγού, του γερανού και άλλων οχημάτων στο σημείο επηρεάζει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, με αυξημένη κίνηση να παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή.

Οι οδηγοί που διακινούνται προς το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και μέσω των Πολεμιδιών καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα και να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης.