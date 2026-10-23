Αυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για το ΑΕΚ - Ομόνοια

Στους φίλαθλους της γηπεδούχου ομάδας της ΑΕΚ, θα παραχωρηθούν η Δυτική, η Νότια και η Ανατολική κερκίδα και στου φίλαθλους της φιλοξενούμενης ομάδας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ η Βόρεια Κερκίδα. Οι είσοδοι του Σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό η ώρα 17:30.

Οι φίλαθλοι των δύο ομάδων καλούνται να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο ώστε να αποφύγουν πιθανή ταλαιπωρία τους και να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τον αγώνα. Τονίζεται σε όλους τους φίλαθλους ότι θα υπάρξει προπώληση εισιτηρίων και για τις δύο ομάδες ενώ τα ταμεία θα ανοίξουν στο στάδιο από η ώρα 17:30 μόνο για τους οπαδούς της AEK.

Τονίζεται σε όλους ότι:

Απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά στο γήπεδο φωτοβολίδων, ναυτικών φωτοβολίδων, κροτίδων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων.

Απαγορεύεται η μεταφορά πανό πολιτικού, υβριστικού ή άλλου προκλητικού περιεχομένου και ενδυμάτων με πολιτικά σύμβολα.

Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στον περιβάλλοντα χώρο, στους τοίχους του Σταδίου ή οπουδήποτε αλλού.

Απαγορεύεται η είσοδος φιλάθλων εντός του Σταδίου, έχοντας στην κατοχή τους οινοπνευματώδη ποτά, κουκούλες, σακίδια ώμου και προστατευτικά κράνη μοτοσικλετών.

Οποιοσδήποτε δεν ακολουθεί τους πιο πάνω κανόνες μπορεί να εκδιωχθεί από το Στάδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να έχει καμία νομική απαίτηση έναντι των αρχών του Σταδίου, ακόμα και αν κατέχει νόμιμο εισιτήριο. Επίσης, κινδυνεύει να συλληφθεί και να του επιβληθεί αυστηρό χρηματικό πρόστιμο.

Τροχαίες διευθετήσεις:

ΑΕΚ

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ κατά την άφιξη τους στο στάδιο προτρέπονται να αποφύγουν τον κυκλικό κόμβο του KLEIMA και αντί αυτού να προσέρχονται στο στάδιο από την πλευρά του νέου κυκλικού κόμβου Βεργίνας. Από εκεί να κατευθύνονται προς τον κυκλικό κόμβο του MALL, όπου θα στρίβουν αριστερά μετά το κλειστό στάδιο ΚΙΤΙΟΝ και να χρησιμοποιούν τους χώρους στάθμευσης νοτιοανατολικά του σταδίου ΓΣΖ και νοτιοδυτικά του σταδίου ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ.

Κατά την αποχώρηση τους προτρέπονται να αποφύγουν τον δρόμο από τον Κυκλικό Κόμβο Βεργίνας μέχρι τον Κυκλικό Κόμβο KLEIMA ο οποίος θα είναι κλειστός και να χρησιμοποιήσουν τους δρόμους από τον Κυκλικό Κόμβο Βεργίνας προς το Νοσοκομείο και K-CINEPLEX.

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οι φίλαθλοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ κατά την άφιξη τους στο στάδιο προερχόμενοι από τη Λευκωσία στον Κυκλικό Κόμβο Ριζοελιάς να ακολουθήσουν ευθεία πορεία μέχρι τον Κυκλικό Κόμβο KLEIMA. Στον κυκλικό κόμβο KLEIMA να ακολουθήσουν την 3η έξοδο και να κατευθύνονται δεξιά προς τα δύο στάδια. Ακολούθως στον Κυκλικό Κόμβο του MALL να κατευθύνονται δεξιά προς την Βόρεια πλευρά των σταδίων ΓΣΖ και ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ όπου και θα σταθμεύουν εκεί σύμφωνα με το σχεδιαγράφημα. Για την αποχώρηση τους να χρησιμοποιήσουν το ίδιο δρομολόγιο.

Τονίζεται ότι η Λεωφ. Γ. Χριστοδουλίδη από τον κυκλικό κόμβο Βεργίνας μέχρι τον κυκλικό κόμβο MALL θα είναι κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 20:30 μέχρι την πλήρη αποχώρηση όλων των φιλάθλων από το στάδιο.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Αστυνομία Λάρνακας μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό 24-804040.

Επισημαίνεται ότι η Αστυνομία βρίσκεται στους αθλητικούς χώρους για την προστασία των φιλάθλων. Διευκρινίζεται επίσης ότι θα βρίσκεται στη γύρω περιοχή του Σταδίου για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων στο κοινό, τόσο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την αποχώρηση του.