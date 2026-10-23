Ερντογάν: Η Κωνσταντινούπολη έγινε κέντρο της διπλωματίας

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς την 9η Διάσκεψη Διαμεσολάβησης της Κωνσταντινούπολης, ο Ερντογάν ανέφερε ότι οι διεθνείς συγκρούσεις και εντάσεις αυξάνονται, ενώ κλονίζεται η εμπιστοσύνη στο διεθνές δίκαιο και τους θεσμούς. Επικαλέστηκε τις ανταλλαγές αιχμαλώτων Ρωσίας–Ουκρανίας και τις τουρκικές πρωτοβουλίες διαμεσολάβησης στην Αφρική.

Παράλληλα, επέκρινε τη δομή του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι «ένα σύστημα στο οποίο η βούληση περισσότερων από 190 χωρών εξαρτάται από τις διαθέσεις πέντε χωρών δεν είναι δίκαιο».

Ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι εκατομμύρια άνθρωποι στην Παλαιστίνη, τον Λίβανο και το Σουδάν έχουν απογοητευθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, διαβεβαιώνοντας ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες για την επίλυση συγκρούσεων.

Στη διήμερη διάσκεψη, με οικοδεσπότη τον Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, συμμετέχουν σχεδόν 200 υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από όλο τον κόσμο.