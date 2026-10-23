Θα πάτε στο ΑΠΟΕΛ - ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ; - Δείτε τα μέτρα της Αστυνομίας

Τονίζεται ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί στην παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων.

Οι είσοδοι του σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό στις 16:00. Οι φίλαθλοι προτρέπονται να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο, το αργότερο μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα, για αποφυγή δικής τους ταλαιπωρίας. Διευκρινίζεται ότι φίλαθλοι που θα φθάσουν αργοπορημένα ενδέχεται να εισέλθουν στο στάδιο μετά την έναρξη του αγώνα.

Στις εισόδους του σταδίου θα διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι τόσο από τους επιτηρητές του σταδίου όσο και από την Αστυνομία.

Περαιτέρω, θα διενεργείται ειδικός έλεγχος στα παιδικά εισιτήρια εισόδου και ενδεχομένως να ζητηθεί η παρουσίαση πολιτικής ταυτότητας.

Όλοι οι εισερχόμενοι στις κερκίδες πρέπει να φέρουν την Κάρτα Φιλάθλου τους και να την επιδεικνύουν μαζί με το εισιτήριο εισόδου και την ταυτότητά τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε φίλαθλος εντοπιστεί χωρίς εισιτήριο ή Κάρτα Φιλάθλου, δεν θα του επιτρέπεται η είσοδος στο στάδιο. Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι θα είναι ενδελεχείς, με σκοπό την αποτροπή εισόδου προσώπων που ενδέχεται να κατέχουν πλαστές κάρτες φιλάθλου ή εισιτήρια.

Ανακοινώνεται ότι:

ΑΠΟΕΛ

Οι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ θα καταλάβουν τις Δυτικές, Ανατολικές και Νότιες κερκίδες του σταδίου. Ως εκ τούτου, προτρέπονται να κατευθυνθούν προς το στάδιο μέσω του κυκλικού κόμβου του Γ.Σ.Π. και της Λεωφόρου Ανεξαρτησίας, σταθμεύοντας τα οχήματά τους στους Δυτικούς και Νότιους χώρους στάθμευσης.

Κατά την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, θα λειτουργήσουν τα Δυτικά ταμεία αποκλειστικά για τους φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ. Η λειτουργία των ταμείων θα αρχίσει στις 16:00.

ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

Οι φίλαθλοι της ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ θα καταλάβουν τις Βόρειες κερκίδες του σταδίου. Ως εκ τούτου, προτρέπονται να κατευθυνθούν προς το στάδιο ακολουθώντας τις οδηγίες της Αστυνομίας και να σταθμεύσουν τα οχήματά τους στον Βόρειο χώρο στάθμευσης.

Για σκοπούς ασφάλειας και αποφυγής ενδεχόμενων εντάσεων, οι φίλαθλοι της ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ ενδέχεται να κληθούν να παραμείνουν στη Βόρεια κερκίδα μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι να ολοκληρωθεί η αποχώρηση των φιλάθλων της αντίπαλης ομάδας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αστυνομίας.

Τονίζεται σε όλους ότι:

Η είσοδος στο Στάδιο επιτρέπεται μόνο σε όσους επιδεικνύουν Κάρτα Φιλάθλου και εισιτήριο του αγώνα.

Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά στο γήπεδο φωτοβολίδων, κροτίδων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων.

Απαγορεύεται η μεταφορά και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, τόσο εκτός όσο και εντός του Σταδίου.

Απαγορεύεται η μεταφορά πανό πολιτικού, υβριστικού ή άλλου προκλητικού περιεχομένου, καθώς και ενδυμάτων στα οποία αναγράφονται πολιτικά σύμβολα.

Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στον περιβάλλοντα χώρο, στους τοίχους του Σταδίου και οπουδήποτε αλλού.

Απαγορεύεται η είσοδος εντός του Σταδίου φιλάθλων που έχουν στην κατοχή τους σακίδια ώμου και προστατευτική κράνη μοτοσικλετιστών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο που καλύπτει το πρόσωπό τους.

Το σκαρφάλωμα στα κιγκλιδώματα του Σταδίου δεν επιτρέπεται.

Απαγορεύεται αυστηρά η στάση και στάθμευση κατά μήκος της οδού Φωτίου μετά το τρίτο βοηθητικό γήπεδο, η οποία οδηγεί προς τη Λεωφόρο Ανεξαρτησίας. Οποιαδήποτε παράβαση εντοπιστεί θα καταγγέλλεται εξώδικα

Οποιοσδήποτε δεν ακολουθεί τους πιο πάνω κανόνες μπορεί να εκδιωχθεί από το Στάδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να έχει καμία νομική απαίτηση έναντι των αρχών του Σταδίου, ακόμα και αν κατέχει νόμιμο εισιτήριο. Επίσης, κινδυνεύει να συλληφθεί και να του επιβληθεί αυστηρό χρηματικό πρόστιμο.

Σημειώνεται ότι η στάθμευση των οχημάτων στον νέο κυκλικό κόμβο του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού παρά το στάδιο ΓΣΠ, στα ερείσματα του αυτοκινητόδρομου και των δρόμων στην περιοχή του σταδίου απαγορεύεται και οι παραβάτες θα καταγγέλλονται.

Επισημαίνεται ότι η Αστυνομία βρίσκεται στους αθλητικούς χώρους για την προστασία των φιλάθλων. Διευκρινίζεται επίσης ότι θα υπάρχει αστυνομική παρουσία στην περιοχή του σταδίου Γ.Σ.Π. για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων στο κοινό, τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά την αποχώρηση των φιλάθλων.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Αστυνομία στη Λευκωσία, μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό 22-802020, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460 και για περιστατικά επείγουσας ανάγκης στον τηλεφωνικό αριθμό 112.