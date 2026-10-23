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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χάκαραν τον λογαριασμό του Σάββα Αγγελίδη - Τι συνέβη με τα μηνύματά του

 23.10.2026 - 15:12
Χάκαραν τον λογαριασμό του Σάββα Αγγελίδη - Τι συνέβη με τα μηνύματά του

Θύμα κυβερνοεπίθεσης έπεσε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, καθώς, σύμφωνα με τις έρευνες των ειδικών, άγνωστα πρόσωπα απέκτησαν πρόσβαση στον λογαριασμό του στο WhatsApp και απέστειλαν παραπλανητικά μηνύματα σε άτομα με τα οποία διατηρούσε ενεργές συνομιλίες.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι οι δράστες είχαν πρόσβαση στο ιστορικό των κλήσεων και των γραπτών μηνυμάτων του, αξιοποιώντας τα στοιχεία αυτά για να επικοινωνήσουν με επαφές του και να προσδώσουν αξιοπιστία στα μηνύματά τους.

Σε ανακοίνωσή της για το περιστατικό, η Αστυνομία προειδοποίησε ότι «οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν το όνομα και την ιδιότητά του, επιχειρώντας να προσδώσουν αξιοπιστία στα μηνύματά τους και να παραπλανήσουν τους παραλήπτες».

Το κοινό καλείται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να μην ανταποκρίνεται στα συγκεκριμένα μηνύματα, καθώς πρόκειται για απόπειρα εξαπάτησης. Παράλληλα, συστήνεται στους πολίτες να μην ακολουθούν οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτά, να αποφεύγουν το άνοιγμα ύποπτων συνδέσμων ή συνημμένων αρχείων και να μην κοινοποιούν προσωπικά δεδομένα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ακόμη και όταν ένα μήνυμα εμφανίζεται να προέρχεται από γνωστό πρόσωπο ή αξιωματούχο, καθώς η αναγραφή του ονόματος και της ιδιότητάς του δεν αποτελεί εγγύηση γνησιότητας.

Τι πρέπει να προσέξουν οι χρήστες του WhatsApp

Σύμφωνα με τις σχετικές προειδοποιήσεις, τα παραπλανητικά μηνύματα φαίνεται να αποστέλλονται μέσω της εφαρμογής WhatsApp. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης ακολουθήσει κακόβουλο σύνδεσμο και παραχωρήσει πρόσβαση στον λογαριασμό του, οι επιτήδειοι ενδέχεται να αποκτήσουν τον έλεγχό του.

Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες καλούνται να ελέγξουν τις ρυθμίσεις ασφαλείας της εφαρμογής τους και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Συγκεκριμένα, συνιστάται:

Έλεγχος συνδεδεμένων συσκευών: Μέσω των ρυθμίσεων του WhatsApp, οι χρήστες μπορούν να μεταβούν στην ενότητα «Συνδεδεμένες συσκευές» και να ελέγξουν αν εμφανίζεται κάποια άγνωστη συσκευή. Εάν εντοπίσουν συσκευή που δεν αναγνωρίζουν, θα πρέπει να την αποσυνδέσουν.

Ενεργοποίηση επαλήθευσης δύο βημάτων: Η συγκεκριμένη λειτουργία προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στον λογαριασμό και δυσκολεύει την προσπάθεια μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Αποφυγή ύποπτων συνδέσμων: Οι χρήστες δεν πρέπει να πατούν συνδέσμους που λαμβάνουν μέσω μηνυμάτων, ακόμη και αν φαίνεται να προέρχονται από γνωστές επαφές, χωρίς προηγουμένως να επιβεβαιώσουν ότι είναι γνήσιοι.

Οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε εγρήγορση και να ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές σε περίπτωση που λάβουν ύποπτα μηνύματα ή διαπιστώσουν ύποπτη δραστηριότητα στον λογαριασμό τους.

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