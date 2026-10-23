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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπ. Προστασίας Καταναλωτή: Σε ισχύ η μείωση φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, δεν εφαρμόστηκε παντού

 23.10.2026 - 15:15
Υπ. Προστασίας Καταναλωτή: Σε ισχύ η μείωση φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, δεν εφαρμόστηκε παντού

Σε εφαρμογή τέθηκε από σήμερα, Παρασκευή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, ωστόσο σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν εφαρμόστηκε σε όλα τα πρατήρια καυσίμων.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων για συνολικά 290 πρατήρια καυσίμων στα 268 πρατήρια (ποσοστό 92,4%), καταγράφηκε μείωση της λιανικής τιμής του Πετρελαίου Θέρμανσης ίση ή μεγαλύτερη από 6,39 σεντ ανά λίτρο, ενώ σε 22 πρατήρια (ποσοστό 7,6%), η μείωση της λιανικής τιμής ήταν μικρότερη από 6,39 σεντ ανά λίτρο ή δεν καταγράφηκε μείωση. Μάλιστα όπως εντόπισε η Υπηρεσία, σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκε αύξηση της τιμής.

Σημειώνεται ότι η εξέταση αυτή, ολοκληρώθηκε στις 23/10/2026 και ώρα 12:00.

Για σκοπούς διαφάνειας και ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού, η Υπηρεσία παραπέμπει σε σχετικό πίνακα με τα πρατήρια καυσίμων στα οποία, κατά τον χρόνο της παρακολούθησης, οι λιανικές τιμές παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με τις τιμές πριν από την εφαρμογή της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ή παρουσίασαν αύξηση.

Υπενθυμίζεται ότι η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αντιστοιχεί σε 6,39 σεντ ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αποσκοπεί στην οικονομική ελάφρυνση των καταναλωτών κατά τη χειμερινή περίοδο, και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 30 Απριλίου 2027.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη των τιμών των πετρελαιοειδών, και καλεί τους καταναλωτές να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες τιμές μέσω του Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσίμων και να συγκρίνουν τις τιμές πριν από την αγορά Πετρελαίου Θέρμανσης.

 

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