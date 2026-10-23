Τζον Χριστοδούλου με αυτοπεποίθηση για Προεδρικές 2028: «Αν το επιδιώξω, πιστεύω ότι θα το πετύχω»

Μια δήλωση που αναμένεται να τροφοδοτήσει τη συζήτηση γύρω από τις επόμενες Προεδρικές Εκλογές έκανε ο Τζον Χριστοδούλου, κατά τη συμμετοχή του στο 17ο Limassol Economic Forum.

Ερωτηθείς κατά πόσο προτίθεται να κατέλθει ως υποψήφιος, απάντησε χαρακτηριστικά: «Αν το επιδιώξω, πιστεύω ότι θα το πετύχω», εκφράζοντας τη σιγουριά του για μια ενδεχόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Ο επιχειρηματίας αναφέρθηκε παράλληλα στη σημασία της εμπειρίας και των ικανοτήτων στη διαχείριση της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η Κύπρος χρειάζεται ανθρώπους που διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις.

Παρά την αυτοπεποίθησή του, ο Τζον Χριστοδούλου δεν έχει ανακοινώσει επίσημα υποψηφιότητα. Έχει παραδεχθεί ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την Προεδρία, ενώ έχει αναφερθεί και σε επαφές με πολιτικά κόμματα, χωρίς να κατονομάζει ποια είναι αυτά.

Όπως έχει δηλώσει, σκοπεύει να καταλήξει στην τελική του απόφαση στις αρχές του 2027, αφού προηγουμένως συζητήσει το θέμα με την οικογένειά του.

Τι είπε για το Κυπριακό και την οικονομία

Ο επιχειρηματίας αναφέρθηκε και στις οικονομικές προοπτικές της Κύπρου, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η επίλυση του Κυπριακού θα μπορούσε να φέρει σημαντική ανάπτυξη, με άνοδο από 25% έως 50% σε τομείς όπως τα ακίνητα, οι ασφάλειες και οι επιχειρήσεις.

Ο ίδιος ανέφερε ότι έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφές και ασκεί πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση, τονίζοντας πως για να εμπλακεί ενεργά θέλει να έχει τον έλεγχο και να συνεργάζεται με αξιόπιστα πρόσωπα.

Προς το παρόν, η πιθανή κάθοδός του στις Προεδρικές Εκλογές του 2028 παραμένει ανοιχτό ενδεχόμενο, με τον ίδιο να αφήνει να εννοηθεί ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί όταν κρίνει πως έχουν διαμορφωθεί οι κατάλληλες συνθήκες.