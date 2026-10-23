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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έτσι στήθηκε η δολοφονία Καλογερόπουλου: Ποιος ήταν ο εκτελεστής, η οικία που χρησιμοποιήθηκε και τα βίντεο που «μίλησαν»

 23.10.2026 - 21:29
Έτσι στήθηκε η δολοφονία Καλογερόπουλου: Ποιος ήταν ο εκτελεστής, η οικία που χρησιμοποιήθηκε και τα βίντεο που «μίλησαν»

Ο φόνος του Θανάση Καλογερόπουλου διαπράχθηκε εκ προμελέτης και επρόκειτο για ενέργεια που ήταν προσχεδιασμένη. Αυτό έκρινε ανακοινώνοντας της απόφασή του το Κακουργιοδικείο Λεμεσού και αφού σήκωσε όρθιους τους τέσσερις κατηγορούμενους, τους έκρινε ενόχους και τους επέβαλε ισόβια κάθειρξη.

Ο Πρόεδρος του τριμελούς Κακουργιοδικείου ανέφερε πως η απόφαση αναγράφεται σε περισσότερες από 600 σελίδες και αυτή ήταν ομόφωνη. Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μέσα από τη μαρτυρία που είχε ενώπιον του, αποδείχθηκε πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας, η ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων για τον φόνο εκ προμελέτης του Θανάση Καλογερόπουλου.

Ενώπιον του Κακουργιοδικείου κατατέθηκαν πέραν των 560 τεκμηρίων ενώ κατέθεσαν 75 μάρτυρες. Το δικαστήριο αναφέρθηκε στον ρολό που είχαν οι τέσσερις καταδικασθέντες, τονίζοντας πως κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, ήταν εκείνος που διέπραξε τον φόνο ως ο ένας εκτελεστής, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τον δεύτερο εκτελεστή.

Ο κατηγορούμενος δύο όπως αναφέρθηκε, παραχώρησε την οικία του για το σχέδιο εκτέλεσης της δολοφονίας του 55χρονου, έχοντας επικοινωνία με τους άλλους κατηγορούμενους. Όπως επισημάνθηκε, η επιλογή της συγκεκριμένης κατοικίας δεν ήταν τυχαία, ενώ ο κατηγορούμενος προέβη σε ψευδείς ισχυρισμούς. 

Οι κατηγορούμενοι τρία και τέσσερα όπως είπε το δικαστήριο, καταγράφονται σε κάμερες ασφάλειας να πηγαινοέρχονται στην έπαυλη και να επικοινωνούν μεταξύ τους, έχοντας γνώση του σχεδίου εκτέλεσης του θύματος.

Ο Θανάσης Καλογερόπουλος δολοφονήθηκε στις 30/10 του 2023 όταν έστησαν ενέδρα εναντίον του στον χώρο στάθμευσης του παραλιακού μαγαζιού που σύχναζε. Δύο άνδρες άνοιξαν πυρ εναντίον του τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, μέσα στο τζιπ όχημα του. Στη συνέχεια διέφυγαν με όχημα το οποίο εντοπίστηκε να φλέγεται και εντός αυτού, βρέθηκαν πυροβόλα όπλα. Οι δύο δράστες καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας να διαφεύγουν στη συνέχεια με μοτοσικλέτα και να φτάνουν στην επαρχία Λάρνακας. Οι δύο σκηνές είχαν αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομία. Άμεσα το ΤΑΕ Λεμεσού μετά την εξασφάλιση πληροφοριών και μαρτυρίων είχε προχωρήσει στη σύλληψη των τεσσάρων, πλέον, ε/κ καταδικασθέντων ηλικίας 43, 46, 24 και 23 ετών. Η διαδικασία διεξήχθη στην παρουσία συγγενών και φίλων τους θύματος, αλλά και ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Δείτε το ρεπορτάζ: 

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