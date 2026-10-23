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ΔΙΕΘΝΗ

Ανατράπηκε εντελώς η ζωή μου, λέει η φοιτήτρια από το Κορνέλ που κατήγγειλε ομαδικό βιασμό

 23.10.2026 - 21:50
Ανατράπηκε εντελώς η ζωή μου, λέει η φοιτήτρια από το Κορνέλ που κατήγγειλε ομαδικό βιασμό

Η ζωή της νεαρής γυναίκας που κατέθεσε ισχυρίστηκε ότι της χορήγησαν ναρκωτικά και τη βίασαν σε σπίτι αδελφότητας του Πανεπιστημίου Κορνέλ, έχει ανατραπεί εντελώς, δήλωσε ο δικηγόρος της που τόνισε ότι η «Τζέιν Ντόου» «νιώθει ότι βρίσκεται στο στόχαστρο».

Σε δηλώσεις του στο BBC πριν από την ακροαματική διαδικασία της αστικής υπόθεσης την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη, ο δικηγόρος της, Τόμας Τζιούφρα, είπε οι τελευταίες εβδομάδες υπήρξαν «μια πολύ δύσκολη περίοδος» για την πελάτισσά του, η οποία δεν κάνει «τίποτα περισσότερο από το να επιβιώνει».

Πρόσθεσε ότι επισκέφθηκε την «Τζέιν Ντόου» αυτή την εβδομάδα και διαπίστωσε ότι δεν κοιμόταν καλά και ότι έπαιρνε φάρμακα για να ξεκουραστεί.

Τώρα που ακολουθεί θεραπεία για το τραύμα, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η γυναίκα λέει ότι δεν αισθάνεται ασφαλής στο ίδιο της το σπίτι, μετά από απειλές ενάντια στην ίδια και την οικογένειά της.

Αφού η διεύθυνση της κατοικίας της δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεσή της, κάποιος έκανε ψευδή κλήση έκτακτης ανάγκης, με αποτέλεσμα αστυνομικοί με πλήρη εξάρτηση να στρέψουν τα τουφέκια τους εναντίον του πατέρα της, του φίλου της και του αδελφού της στο οικογενειακό τους σπίτι. «Είναι συνεχής φόβος», εξήγησε ο δικηγόρος.

Παρά ταύτα, δήλωσε ο δικηγόρος, η αποφασιστικότητά της «Τζέιν Ντόου», δεν είχε κλονιστεί και παραμένει αποφασισμένη να αναμορφώσει το πανεπιστημιακό σύστημα στο Κόρνελ, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, με σκοπό την προστασία των επιζώντων,

Η γυναίκα (το «Τζέιν Ντοου» είναι το ψευδώνυμο που δίδεται για την προστασία της ανωνυμίας της) έχει ασκήσει αγωγή κατά του πρώην πανεπιστημίου της και της αδελφότητας για το φερόμενο περιστατικό του Οκτωβρίου του 2024 στο οποίο εμπλέκονται αρκετοί άνδρες στο σπίτι της αδελφότητας Chi Phi.

Όταν η υπόθεση έγινε viral, εμφανίστηκε μια σειρά από αναρτήσεις αλληλεγγύης με το σύνθημα «Είμαι η Τζέιν Ντόου», γράφει το BBC.

Παράλληλα, υπήρξε και μια ξεχωριστή εκστρατεία με στόχο να αποκαλυφθεί η ταυτότητά της και να υπερασπιστούν τους άνδρες, οι οποίοι έχουν όλοι αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Οι άνδρες, εναντίον των οποίων έχει επίσης ασκηθεί αγωγή από τη γυναίκα, δεν έχουν κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα.

Η απόφασή της να ασκήσει αγωγή βασίστηκε στην επιθυμία της να κλείσει αυτό το κεφάλαιο και να ανακτήσει τον έλεγχο της ζωής της, είπε ο δικηγόρος της.

Το Κόρνελ, αφού αρχικά υπερασπίστηκε τα πειθαρχικά του μέτρα, αναγνώρισε ότι υστέρησε στον χειρισμό της υπόθεσης της «Τζέιν Ντόου».

Αφού δέχτηκε έντονη πίεση, ο πρύτανης του πανεπιστημίου ανακοίνωσε ότι τα πάρτι των αδελφοτήτων θα ανασταλούν μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, ώστε να γίνει διεξοδική επανεξέταση για να καθοριστεί αν και πώς μπορούν να συνεχιστούν με ασφάλεια.

 ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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