Προφυλακιστέος ο πρώην διαιτητής Παπαπέτρου για τα στημένα στο μπάσκετ - Τι ισχυρίστηκε για τις 820.000 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι του

Ο πρώην διαιτητής παρέμεινε περίπου τρεις ώρες στο ανακριτικό γραφείο, όπου κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις τόσο για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει όσο και για τα 820.000 ευρώ σε μετρητά που εντοπίστηκαν στο πατρικό του σπίτι στην Κατερίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Παπαπέτρου υποστήριξε ότι τα χρήματα έχουν νόμιμη προέλευση, ενώ αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε συναντήσεις που, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να είχαν ως σκοπό τη δωροδοκία του.



Σύμφωνα με τον συνήγορό του, η υπεράσπιση προσκόμισε στον ανακριτή στοιχεία, με τα οποία επιχειρεί να αποδείξει ότι ο Παπαπέτρου βρισκόταν σε διαφορετικές τοποθεσίες κατά τον χρόνο που φέρονται να πραγματοποιήθηκαν οι επίμαχες συναντήσεις.



Κατά την απολογία του, ο πρώην διαιτητής φέρεται να υποστήριξε ότι το σύνολο των χρημάτων προέρχεται από νόμιμες πηγές, επικαλούμενος τις αποδοχές του από την επαγγελματική του δραστηριότητα ως δασάρχης και διαιτητής, καθώς και εισοδήματα της οικογένειάς του.

Φέρεται, δε, να ανέφερε ότι το ετήσιο εισόδημά του αγγίζει το 1,5 εκατ. ευρώ, επιχειρώντας να δικαιολογήσει το ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό ποσό που βρέθηκε στο σπίτι του. Όπως υποστήριξε, συνήθιζε να διατηρεί σημαντικά ποσά σε μετρητά στο σπίτι του, πραγματοποιώντας αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς.



Η απολογία του Παπαπέτρου ήταν η πρώτη στον κύκλο των απολογιών των έξι συλληφθέντων για την υπόθεση, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα