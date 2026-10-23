Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πότε έρχονται βροχές, σκόνη και πτώση της θερμοκρασίας

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά στα δυτικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, στα βόρεια, στα ανατολικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 18 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά αργότερα πιθανό να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση, στο εσωτερικό και σε ανατολικές παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά στα δυτικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά νωρίς το πρωί πιθανό να παρατηρείται τοπική αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση, στο εσωτερικό και σε ανατολικές παράλιες περιοχές.

Τη Δευτέρα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις, ενώ το βράδυ ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος, από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, από μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, από τη Δευτέρα, για να κυμανθεί κοντά ή λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.