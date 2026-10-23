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ΔΙΕΘΝΗ

Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σούπερ μάρκετ στη Βρετανία - Τουλάχιστον ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες

 23.10.2026 - 23:39
Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σούπερ μάρκετ στη Βρετανία - Τουλάχιστον ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες

Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών έχασε τη ζωή του όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στο Γουλβερχάμπτον της Βρετανίας, ενώ αρκετά ακόμη άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα για τραυματισμούς.

Σύμφωνα με το BBC, το περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα σε κατάστημα που βρίσκεται στην περιοχή Φίντσφιλντ Χιλ λίγο πριν τις 18:00 τοπική ώρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία των Δυτικών Μίντλαντς, ο άνδρας διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός στο σημείο, ενώ διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε αρκετούς ακόμη ανθρώπους που είχαν τραυματιστεί.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο νεκρός ήταν ο οδηγός του οχήματος ή βρισκόταν μέσα ή κοντά στο κατάστημα τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία των Δυτικών Μίντλαντς ανακοίνωσε ότι ειδοποιήθηκε στις 17:51 και έστειλε στο σημείο τέσσερα πληρώματα.

Στις 20:05, δύο από τα πληρώματα εξακολουθούσαν να επιχειρούν στην περιοχή, συνδράμοντας στις προσπάθειες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν τους δρόμους Finchfield Road West και Finchfield Hill, ενώ πυροσβεστικό όχημα παρέμεινε σταθμευμένο έξω από το σούπερ μάρκετ.

Όπως έγινε γνωστό, οι δρόμοι αναμένεται να παραμείνουν κλειστοί για αρκετή ώρα, με την αστυνομία να καλεί τους οδηγούς να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.

Στον χώρο στάθμευσης του σούπερ μάρκετ παρέμεναν αρκετά αυτοκίνητα, ενώ η είσοδος του καταστήματος φαινόταν να έχει υποστεί ζημιές από την πρόσκρουση.


«Δεν αντιμετωπίζουμε τον θάνατο ως ύποπτο»

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία διευκρίνισε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο θάνατος του άνδρα δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος.

«Ο θάνατος του άνδρα δεν θεωρείται ύποπτος και οι σκέψεις μας βρίσκονται κοντά στην οικογένειά του αυτή τη δύσκολη στιγμή», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο, προκειμένου να συνδράμουν τους συναδέλφους τους από την Πυροσβεστική και τις υπηρεσίες ασθενοφόρων στη διερεύνηση του περιστατικού», πρόσθεσε.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κατάστημα παραμένουν υπό διερεύνηση.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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