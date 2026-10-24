Πότε έρχονται ξανά οι βροχές; Έτσι θα διαμορφωθεί ο καιρός το Σαββατοκύριακο - Δείτε αναλυτικά το καιρικό μενού

Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και σταδιακά μέχρι το απόγευμα στα νότια παράλια νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα νοτιοδυτικά παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο παροδικά το απόγευμα στα νοτιοδυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Τη Δευτέρα, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο μετά το απόγευμα ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος κυρίως από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένεται να σημειώνονται κατά τόπους βροχές, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από βροντές.

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο μέχρι την Τρίτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση, για να συνεχίσει όμως να κυμαίνεται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.