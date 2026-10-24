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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ολονύχτιο «μπλόκο» της Αστυνομίας: 875 οχήματα και 1.175 πρόσωπα στο μικροσκόπιο - Τι εντόπισαν οι έλεγχοι

 24.10.2026 - 07:18
Ολονύχτιο «μπλόκο» της Αστυνομίας: 875 οχήματα και 1.175 πρόσωπα στο μικροσκόπιο - Τι εντόπισαν οι έλεγχοι

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 875 οχήματα και ελέγχθηκαν 1,175 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 62 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν 24 καταγγελίες.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη τριών προσώπων, για αδικήματα όπως απειλή, παραβάσεις τροχαίας, καθώς και για εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 291 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 15 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν οκτώ οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 60 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Έγιναν 31 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψαν τρεις υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 311 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν έξι έλεγχοι οδηγών.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

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