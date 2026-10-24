Τα αόρατα κεντρικά που έδιναν εντολές στο κύκλωμα της Pizza Fan με τις πειραγμένες αποδείξεις - Ο ρόλος των «επιθεωρητών»

Η έρευνα της ΕΛΑΣ αποκαλύπτει μια ολόκληρη πυραμίδα στελεχών, με επιθεωρητές που μετέφεραν εντολές από τα κεντρικά, υπευθύνους καταστημάτων που καλούνταν να τις εφαρμόσουν και ένα ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα που επέτρεπε σε παραγγελίες να ολοκληρώνονται χωρίς την έκδοση απόδειξης.

Το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, δεν είναι μόνο ο τρόπος με τον οποίο φέρονται να αποκρύπτονταν οι εισπράξεις, αλλά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, τίποτα δεν αφηνόταν στην τύχη. Η ηγεσία της φερόμενης οργάνωσης εμφανίζεται να καθόριζε ακόμη και τα χρηματικά ποσά που έπρεπε να περνούν από το σύστημα «κέρασμα», ενώ συγκεκριμένοι επιθεωρητές παρακολουθούσαν εάν οι οδηγίες εφαρμόζονταν στα καταστήματα. Ακόμη και οι άνθρωποι που αναλάμβαναν τη διαχείρισή τους μπορούσαν, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, να αντικατασταθούν με απόφαση των προσώπων που βρίσκονταν στην κορυφή της ιεραρχίας.

Με απλά λόγια, η Αστυνομία περιγράφει ένα σύστημα στο οποίο ο πελάτης πλήρωνε κανονικά την παραγγελία του, η απόδειξη μπορούσε να μην εκδοθεί, αλλά τα κεντρικά εξακολουθούσαν να γνωρίζουν τα πραγματικά έσοδα του καταστήματος. Και όλα αυτά, σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή, μέσα από μια οργανωμένη αλυσίδα εντολών και ελέγχων, που ξεκινούσε από τη διοίκηση και έφτανε μέχρι τον υπεύθυνο του καταστήματος.

Ο μηχανισμός

Ένας πελάτης τηλεφωνούσε στην Pizza Fan ή έκανε την παραγγελία του μέσω διαδικτύου. Το κατάστημα ετοίμαζε την πίτσα, ο διανομέας την παρέδιδε και ο πελάτης πλήρωνε κανονικά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, τίποτα δεν έμοιαζε ασυνήθιστο. Μόνο που, σύμφωνα με την έρευνα των αρχών , σε ορισμένες περιπτώσεις τα χρήματα της παραγγελίας δεν εμφανίζονταν στις φορολογικά καταγεγραμμένες πωλήσεις του καταστήματος.

Το ηλεκτρονικό σύστημα παραγγελιών της Pizza Fan διέθετε μια ειδική επιλογή με την ονομασία «κέρασμα-απόδειξη». Όταν ένας υπάλληλος ολοκλήρωνε μια παραγγελία, μπορούσε, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να επιλέξει αυτή τη λειτουργία αντί της κανονικής έκδοσης απόδειξης. Έτσι, σύμφωνα με τις Αρχές, μια πίτσα που είχε πουληθεί και πληρωθεί κανονικά εμφανιζόταν στο σύστημα χωρίς να έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο φορολογικό παραστατικό.

Για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης πλήρωνε 25 ευρώ για την παραγγελία του, το κατάστημα μπορούσε να εισπράξει κανονικά τα χρήματα, αλλά η συγκεκριμένη πώληση να μη συνοδεύεται από απόδειξη. Το ποσό παρέμενε καταγεγραμμένο στο εσωτερικό σύστημα παραγγελιών, χωρίς όμως να αποτυπώνεται ως κανονική πώληση στα φορολογικά παραστατικά.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι, σύμφωνα με την Αστυνομία, αυτή η πρακτική δεν αποτελούσε προσωπική πρωτοβουλία κάποιων καταστηματαρχών. Στη δικογραφία περιγράφεται ένας μηχανισμός που ελεγχόταν από τα κεντρικά της εταιρείας. Στην κορυφή βρίσκονταν τα πρόσωπα που φέρονται να έδιναν τις εντολές. Ακολουθούσαν οι επιθεωρητές, οι οποίοι είχαν αναλάβει να παρακολουθούν τη λειτουργία των καταστημάτων σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.



Οι επιθεωρητές αυτοί, σύμφωνα με την δικογραφία δεν έλεγχαν μόνο αν τα καταστήματα λειτουργούσαν σωστά ή αν τηρούνταν οι κανόνες της αλυσίδας. Φέρονται να γνώριζαν τον μηχανισμό «κέρασμα», να μετέφεραν οδηγίες της ηγεσίας στους υπευθύνους των καταστημάτων και να παρακολουθούσαν εάν αυτές εφαρμόζονταν.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση κατηγορουμένου που είχε υπό την εποπτεία του καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετέφερε οδηγίες από τα αρχηγικά στελέχη στους υπευθύνους των καταστημάτων και έλεγχε την εφαρμογή τους.

Αντίστοιχος ρόλος αποδίδεται και σε δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος επιθεωρούσε καταστήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι παρακολουθούσε τη χρήση του «κεράσματος» και φρόντιζε για την ευρύτερη εφαρμογή του. Με απλά λόγια, οι αστυνομικοί περιγράφουν ένα σύστημα στο οποίο τα κεντρικά φέρονται να αποφάσιζαν, οι επιθεωρητές να μετέφεραν τις εντολές και οι υπεύθυνοι των καταστημάτων να τις εκτελούσαν. Μάλιστα, από την έρευνα προέκυψε ένα ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, οι διαχειριστές των καταστημάτων άλλαζαν ή αντικαθίσταντο πολλές φορές, ανάλογα με τις αποφάσεις των φερόμενων αρχηγικών μελών. Τα πρόσωπα που αναλάμβαναν τη διαχείριση καλούνταν, κατά την αστυνομική εκδοχή, να εφαρμόζουν το σύστημα «κέρασμα» σε χρηματικά ποσά που τους επέβαλλε η οργάνωση.

Αυτό σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι των καταστημάτων δεν αποφάσιζαν απαραίτητα μόνοι τους πόσες παραγγελίες θα περνούσαν από το σύστημα χωρίς απόδειξη. Η συγκεκριμένη πρακτική φέρεται να καθοδηγούνταν από ανώτερα στελέχη, ενώ υπήρχαν επιθεωρητές που παρακολουθούσαν την εφαρμογή της.



Το σύστημα, μάλιστα, επέτρεπε στην κεντρική διοίκηση να παρακολουθεί τις παραγγελίες που είχαν καταχωριστεί ως «κεράσματα». Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, μπορούσε να γνωρίζει τόσο τον συνολικό τζίρο των καταστημάτων όσο και τα ποσά που φέρονταν να αποκρύπτονται από τις φορολογικές Αρχές.

Ουσιαστικά, η Αστυνομία περιγράφει έναν μηχανισμό στον οποίο μια παραγγελία μπορούσε να πληρωθεί κανονικά από τον πελάτη, να μη συνοδευτεί από νόμιμη απόδειξη και, παρ’ όλα αυτά, να παραμένει ορατή στα κεντρικά της εταιρείας.Η απάτη δεν περιοριζόταν στο ταμείο ενός καταστήματος. Υπήρχε κεντρική καθοδήγηση, έλεγχος της εφαρμογής της πρακτικής και συγκεκριμένα πρόσωπα που φρόντιζαν να ακολουθούνται οι οδηγίες.

Τι απαντά η υπεράσπιση δύο συλληφθέντων

Την ίδια ώρα, δύο εκ των συλληφθέντων, οι οποίοι διατηρούσαν κατάστημα της αλυσίδας με τη μορφή franchise, αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομη δραστηριότητα. Η δικηγόρος Μαριζάνα Κικίρη, η οποία εκπροσωπεί τους δύο διαχειριστές-μετόχους, δηλώνει, «Οι εντολείς μου αρνούνται τις κατηγορίες. Διατηρούσαν κατάστημα franchise και απέδιδαν κανονικά το ΦΠΑ. Δεν τέλεσαν καμία παράνομη πράξη. Αναμένουμε τη δικογραφία προκειμένου να αντικρούσουμε τις κατηγορίες ενδελεχώς».

Πηγή: protothema.gr