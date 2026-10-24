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ΚΥΠΡΟΣ

Βαρύ πένθος στον Σύνδεσμο Υπαξιωματικών: Έφυγε νωρίς ο Αλέξης Γεωργίου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

 24.10.2026 - 08:32
Βαρύ πένθος στον Σύνδεσμο Υπαξιωματικών: Έφυγε νωρίς ο Αλέξης Γεωργίου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

Σε ηλικία μόλις 46 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Γεωργίου, με τον Σύνδεσμο Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού να εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Αλέξης Γεωργίου απεβίωσε στις 23 Οκτωβρίου και η κηδεία του θα τελεστεί την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, στις 11:00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους στο Γέρι.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία μετά το πέρας της ακολουθίας.

Τον εκλιπόντα πενθούν ο πατέρας του, Ανδρέας, και η μητέρα του, Άντρη Γεωργίου, η αδελφή του, Έλενα, καθώς και τα ανίψια, οι φίλοι και οι λοιποί συγγενείς του.

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως, αντί στεφάνων, γίνουν εισφορές στον Σύνδεσμο Καρδιοπαθών Λευκωσίας.

 

 

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