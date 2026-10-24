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ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO - Η Γαλλία θωρακίζεται: «Έχτισαν» τις βιτρίνες των καταστημάτων υπό τον φόβο νέων επεισοδίων

 24.10.2026 - 13:51
VIDEO - Η Γαλλία θωρακίζεται: «Έχτισαν» τις βιτρίνες των καταστημάτων υπό τον φόβο νέων επεισοδίων

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκεται η Γαλλία σήμερα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, καθώς ένα νέο κύμα κινητοποιήσεων πραγματοποιείται σε ολόκληρη τη χώρα, μόλις μία εβδομάδα μετά τα εκτεταμένα επεισόδια της 17ης Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση έχει κινητοποιήσει 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Ορλεάνη, όπου αναμένονται έως και 30.000 διαδηλωτές κατά του συνεδρίου της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (RN).

Η εικόνα που επικρατεί σε αρκετές γαλλικές πόλεις είναι ενδεικτική του φόβου για επανάληψη των καταστροφών. Καταστηματάρχες «χτίζουν» τις βιτρίνες τους με ξύλινες σανίδες και προστατευτικές κατασκευές, εμπορικοί δρόμοι αδειάζουν, ενώ δημοτικά συνεργεία απομακρύνουν κάδους απορριμμάτων, ποδήλατα, μεταλλικά κιγκλιδώματα και αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε επεισόδια.

 

 


Στην Ορλεάνη, όπου συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος της προσοχής των αρχών, καταστηματάρχες εργάστηκαν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας για να θωρακίσουν τις επιχειρήσεις τους. Οι γέφυρες και οι κεντρικοί δρόμοι βρίσκονται υπό περιορισμούς, σταθμευμένα αυτοκίνητα έχουν απομακρυνθεί από ορισμένα σημεία και μεγάλο μέρος του αστικού εξοπλισμού έχει αφαιρεθεί προληπτικά.

Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι, προκειμένου να μεταβούν με λεωφορεία στην Ορλεάνη και να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση κατά του συνεδρίου της Εθνικής Συσπείρωσης.


Παράλληλα, ο δήμαρχος της Ορλεάνης ανακοίνωσε απαγόρευση κυκλοφορίας για παιδιά κάτω των 15 ετών για δύο συνεχόμενες νύχτες, από τις 21:00 έως τις 06:00, ενώ στο Παρίσι συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στα συνδικάτα και την αστυνομία για την αλλαγή της διαδρομής της σημερινής πορείας.

 

 

Οι κινητοποιήσεις αποτελούν τη δεύτερη μεγάλη ημέρα διαμαρτυριών μετά την κοινωνική αναταραχή της προηγούμενης εβδομάδας, με την ακρίβεια, την οικονομική πίεση στα νοικοκυριά και τα προβλήματα στην εκπαίδευση να βρίσκονται στο επίκεντρο των διεκδικήσεων.

«Χτίζουν» τις βιτρίνες για να προστατεύσουν τα καταστήματα

Η ανησυχία για νέα επεισόδια έχει οδηγήσει εκατοντάδες επιχειρηματίες να λάβουν έκτακτα μέτρα, με τις εικόνες από τις γαλλικές πόλεις να θυμίζουν προετοιμασία για παρατεταμένες συγκρούσεις.

Ιδιαίτερα στην Ορλεάνη, καταστήματα έχουν καλύψει ολόκληρες τις προσόψεις τους με ξύλινες σανίδες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχουν τοποθετηθεί μεταλλικά προστατευτικά μπροστά από τις τζαμαρίες.


Οι εργασίες συνεχίστηκαν μέχρι αργά τη νύχτα της Παρασκευής, καθώς οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων προσπαθούσαν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους από ενδεχόμενες λεηλασίες και βανδαλισμούς.

Σε ορισμένους εμπορικούς δρόμους, καταστήματα που υπό κανονικές συνθήκες θα λειτουργούσαν το πρωί του Σαββάτου παρέμειναν κλειστά, ενώ οι δρόμοι παρουσιάζουν ασυνήθιστα περιορισμένη κίνηση.

«Η ατμόσφαιρα είναι πραγματικά παράξενη για Σάββατο πρωί. Όλα είναι κλειστά, ορισμένα καταστήματα έχουν οχυρωθεί. Ελπίζουμε πραγματικά ότι τα μέτρα ασφαλείας θα αποτρέψουν την επανάληψη των σκηνών βίας που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Στεφάν Ζαντίλ, κάτοικος της Ορλεάνης.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στο Παρίσι, όπου επιχειρηματίες έχουν λάβει οδηγίες να απομακρύνουν από τους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων τους τραπεζοκαθίσματα, κάδους, ποδήλατα και κινητό εξοπλισμό.

Τα δημοτικά συνεργεία έχουν κινητοποιηθεί από την Πέμπτη, προκειμένου να απομακρύνουν αντικείμενα που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε αυτοσχέδια όπλα.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα εργοτάξια, όπου ζητήθηκε να ασφαλιστούν οικοδομικά υλικά, να απομακρυνθούν μπάζα και να καλυφθούν ή να κλείσουν ανοικτά ορύγματα, όπου αυτό είναι εφικτό.

Οι δημοτικές αρχές πραγματοποιούν επίσης ειδικές περιπολίες για την απομάκρυνση βαριών ή εύφλεκτων αντικειμένων από δημόσιους χώρους.

Ανάλογες προετοιμασίες έχουν γίνει στη Λιμόζ, στη Νάντη και στο Μπορντό, με τους δήμους να επιχειρούν να περιορίσουν τις πιθανότητες καταστροφών σε δημόσια κτίρια και εμπορικές επιχειρήσεις.

Ορλεάνη: Έως και το 80% των καταστημάτων σχεδίαζε να παραμείνει κλειστό

Το μέγεθος της ανησυχίας αποτυπώνεται και στις εκτιμήσεις της εμπορικής ένωσης Les Vitrines d'Orléans, η οποία εκπροσωπεί περίπου 400 επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τη Le Monde, περίπου οκτώ στα δέκα καταστήματα σχεδίαζαν να παραμείνουν κλειστά το Σάββατο, υπό τον φόβο νέων επεισοδίων.

Στην κεντρική πλατεία Μαρτρουά, συνεργεία έκοβαν ξύλινες επιφάνειες για να καλύψουν τις βιτρίνες, ενώ τα τραπεζοκαθίσματα απομακρύνθηκαν από τους εξωτερικούς χώρους των επιχειρήσεων. Ξύλινα προστατευτικά τοποθετήθηκαν ακόμη και στο γραφείο τουρισμού της πόλης.

Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν στη Λυών, όπου σύμφωνα με το Euronews, συνεργεία εγκατέστησαν ξύλινα πάνελ και φράγματα μπροστά στο δημαρχείο, στο Μουσείο Καλών Τεχνών και στο Εμπορικό Επιμελητήριο. Καταστήματα στην οδό République κάλυψαν επίσης τις τζαμαρίες τους και απομάκρυναν προϊόντα αξίας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας για ανηλίκους και περιορισμοί στις μετακινήσεις

Ο δήμαρχος της Ορλεάνης, Σερζ Γκρουάρ, ανακοίνωσε απαγόρευση κυκλοφορίας για παιδιά κάτω των 15 ετών από τις 21:00 έως τις 06:00, για τις δύο νύχτες του Σαββατοκύριακου, ενόψει των κινητοποιήσεων κατά του συνεδρίου της Εθνικής Συσπείρωσης.

Παράλληλα, οι δημοτικές αρχές επέβαλαν απαγόρευση στάθμευσης στο κέντρο, ζητώντας από τους οδηγούς να απομακρύνουν τα οχήματά τους έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Οι περιορισμοί προβλέπεται να διαρκέσουν έως τις 20:00 της Κυριακής.

Οι δύο γραμμές του τραμ σταματούν τη λειτουργία τους έως τις 14:00 του Σαββάτου, ενώ τα περισσότερα δρομολόγια λεωφορείων αναστέλλονται για ολόκληρη την ημέρα.

Κλειστά παραμένουν επίσης δημοτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων το Μουσείο Καλών Τεχνών, η δημοτική βιβλιοθήκη, το ιστορικό Hôtel Groslot, το Σπίτι της Ιωάννας της Λωραίνης και το γραφείο τουρισμού.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει και σε ακυρώσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων, επιχειρώντας να περιορίσουν τις μετακινήσεις στο κέντρο της πόλης.

Έως 30.000 διαδηλωτές κατά της Εθνικής Συσπείρωσης

Η Ορλεάνη αποτελεί το επίκεντρο των σημερινών κινητοποιήσεων, καθώς φιλοξενεί το συνέδριο της Εθνικής Συσπείρωσης της Μαρίν Λεπέν και του Ζορντάν Μπαρντελά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, 20.000 έως 30.000 άνθρωποι αναμένονται στην κινητοποίηση κατά του κόμματος, ενώ περίπου 3.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν αναπτυχθεί για τη διατήρηση της τάξης.

Στη διαδήλωση συμμετέχουν συνδικάτα, αριστερές οργανώσεις, φοιτητικές συλλογικότητες, αντιρατσιστικές και φεμινιστικές ομάδες, που αντιτίθενται στις πολιτικές θέσεις της Εθνικής Συσπείρωσης.

Η διαδρομή της συγκέντρωσης τροποποιήθηκε προκειμένου να μην περάσει από το εμπορικό κέντρο, όπου βρίσκονται οι περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν λάβει μέτρα προστασίας.

Το συνέδριο της Εθνικής Συσπείρωσης αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 15.000 υποστηρικτές του κόμματος στη διάρκεια του διημέρου.

Πηγή: protothema.gr

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