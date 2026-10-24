Αλλαγή ώρας: Τέσσερις συμβουλές που θα βοηθήσουν το σώμα σας να προσαρμοστεί

Η αλλαγή της ώρας την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 σημαίνει ότι οι δείκτες των ρολογιών μετακινούνται μία ώρα πίσω. Το υπουργείο Μεταφορών υπενθυμίζει ότι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα.

Ως εκ τούτου, τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω. Συγκεκριμένα, στις 04:00 π.μ. η ώρα θα αλλάξει σε 03:00 π.μ., σηματοδοτώντας την έναρξη της χειμερινής περιόδου.



Μια επιπλέον ώρα στο κρεβάτι δεν ακούγεται ως κάτι κακό. Το αντίθετο μάλιστα. Ωστόσο, ενώ τα κινητά μας προσαρμόζονται αυτόματα στην αλλαγή ώρας του φθινοπώρου, το βιολογικό μας ρολόι δεν είναι τόσο απλό να προσαρμοστεί. Ο λόγος γι’ αυτό έγκειται εν μέρει στο κιρκάδιο σύστημά μας.

Τι να κάνετε για να προσαρμοστείτε ευκολότερα στην αλλαγή της ώρας

1. Χαμηλώστε τα φώτα πριν την ώρα του ύπνου

Όταν πλησιάσει η ώρα που σκοπεύετε να κοιμηθείτε, επιλέξτε χαμηλότερο, πιο απαλό φωτισμό και μειώστε τη φωτεινότητα στην οθόνη του κινητού σας ή την τηλεόραση. Συνιστάται να διατηρείτε χαμηλή την έκθεση στο φως τις ώρες πριν τον ύπνο και να κάνετε την κρεβατοκάμαρα όσο το δυνατόν πιο σκοτεινή κατά τη διάρκεια του ύπνου.

2. Εκτεθείτε στο φως της ημέρας



Ένας περίπατος, ένα γεύμα σε εξωτερικό χώρο ή, απλώς, το να περνά κανείς περισσότερη ώρα της ημέρας έξω, μπορούν να ενισχύσουν την αντίθεση ανάμεσα στις φωτεινές ημέρες και τα σκοτεινά απογεύματα. Αυτή η αντίθεση συμβάλλει στον συγχρονισμό του κιρκάδιου συστήματος.

3. Τηρήστε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου

Προσπαθήστε να διατηρείτε σχετικά σταθερές ώρες ύπνου και αφύπνισης, λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή της ώρας. Αποφύγετε τις μεγάλες διακυμάνσεις, όπως το να πέφτετε για ύπνο πολύ νωρίς τη μία μέρα και πολύ αργά την άλλη, ή να μένετε στο κρεβάτι για πολλή ώρα. Η διατήρηση παρόμοιου προγράμματος τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα μπορεί να συμβάλει σε έναν υγιή ύπνο.

Αν διαπιστώσετε ότι, παρά το σταθερό πρόγραμμα ύπνου, δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, επιλέξτε μια ήσυχη δραστηριότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, μέχρι να νιώσετε έτοιμοι για ύπνο.

4. Αποφύγετε να πιείτε καφέ το απόγευμα

Αν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, το να καταναλώσετε το τελευταίο ρόφημα που περιέχει καφεΐνη νωρίτερα μέσα στην ημέρα και να μειώσετε τη συνολική ποσότητα που πίνετε είναι κάτι που αξίζει να δοκιμάσετε. Η κατανάλωση καφεΐνης το βράδυ μπορεί επίσης να μετατοπίσει το βιολογικό ρολόι του σώματος προς τα πίσω. Επομένως, η αποφυγή της ενδέχεται να βοηθήσει όταν προσπαθείτε να διατηρήσετε ένα πρόγραμμα ύπνου με νωρίτερη ώρα κατάκλισης.

Πηγή: healthstat.gr