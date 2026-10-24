Ντιάν: Η διαρκής πρόοδος χτίζεται μέσω δέσμευσης για κοινό καλό - Το μήνυμα Γκουτέρες για την Κύπρο

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους στην Ημέρα Ανοιχτών Θυρών, ο κ. Ντιάν μετέφερε μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, «την Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών, γιορτάζουμε όχι μόνο έναν Οργανισμό, αλλά μια ιδέα: το μέλλον της ανθρωπότητας εξαρτάται από την ικανότητά μας να συνεργαζόμαστε για την προώθηση της ειρήνης, της ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Εδώ και 81 χρόνια, τα Ηνωμένα Έθνη δίνουν ζωή σε αυτή την ιδέα. Επίλυση διαφορών – με διπλωματία και νόμους, όχι με όπλα. Εργασία για την εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας, προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παροχή βοήθειας που σώζει ζωές σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πόλεμο, καταστροφές και εκτοπισμό. Από τις μεταφορές, το εμπόριο και την τεχνολογία, τη διαφύλαξη της υγείας των ανθρώπων και του πλανήτη, την προάσπιση της ισότητας των φύλων και τη διεύρυνση των ευκαιριών για τις γυναίκες και τα κορίτσια, έως την παροχή ίσης φωνής σε όλες τις χώρες στη διεθνή σκηνή, τα Ηνωμένα Έθνη αποτελούν ουσιαστικό μέρος του ιστού του κόσμου μας. Και είναι πιο απαραίτητα από ποτέ», συνέχισε.

«Ο κόσμος μας ταράσσεται από συγκρούσεις. Ταλαιπωρείται από την κλιματική κρίση, σημαδεύεται από τις αυξανόμενες ανισότητες και μεταμορφώνεται από τεχνολογίες που εξελίσσονται ταχύτερα από την ικανότητά μας να τις διαχειριστούμε. Τώρα είναι η ώρα να επαναβεβαιώσουμε τις αξίες που έδωσαν ζωή στα Ηνωμένα Έθνη: Διάλογος αντί για διχασμό, συνεργασία αντί για αντιπαράθεση, αλληλεγγύη αντί για φόβο», πρόσθεσε.

Κάλεσε επίσης όλες τις χώρες να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους σε αυτές τις κοινές αξίες και στις υποχρεώσεις που τις στηρίζουν. «Τώρα περισσότερο από ποτέ, ας παραμείνουμε σταθεροί στην αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο. Και ας εργαστούμε για την ενίσχυση των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τους λαούς και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής μας», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Ντιάν, το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα βρίσκει βαθιά απήχηση στην Κύπρο.

«Κάθε μέρα, βλέπουμε ανθρώπους να ξεπερνούν τις διαφορές τους για να χτίσουν εμπιστοσύνη, να ενισχύσουν τις κοινότητες και να βελτιώσουν τις ζωές των ανθρώπων. Αυτό το πνεύμα αντανακλάται στο σημερινό θέμα, “Η Κύπρος και τα Ηνωμένα Έθνη: Συνεργασία για την Ειρήνη και την Πρόοδο”, διότι η διαρκής πρόοδος δεν επιτυγχάνεται ποτέ μόνη της. Χτίζεται μέσω της συνεργασίας, του διαλόγου και μιας κοινής δέσμευσης για το κοινό καλό», είπε.

Πρόσθεσε ότι το θέμα της ημέρας αποτυπώνει επίσης την ουσία του έργου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, φέρνοντας τους ανθρώπους κοντά, καλλιεργώντας την κατανόηση και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

«Σε ολόκληρο το νησί, η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην προώθηση του διαλόγου, στη στήριξη των ευάλωτων κοινοτήτων, στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ενδυνάμωση των νέων. Τα Ηνωμένα Έθνη είναι υπερήφανα που συνεργάζονται μαζί τους, καθώς και με τους εταίρους μας και από τις δύο πλευρές, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινότητες», σημείωσε περαιτέρω.

Είπε επίσης ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Λήδρα Πάλας, ένα μέρος που από καιρό συμβολίζει τη σύνδεση μεταξύ των δύο κοινοτήτων. «Σε μια εποχή που ο κόσμος συχνά φαίνεται διχασμένος, αυτό μας υπενθυμίζει ότι ο διάλογος παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία μας για την οικοδόμηση της κατανόησης και της ειρήνης», τόνισε.

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε όλους τους οργανισμούς και τα προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών που συμμετείχαν στην εκδήλωση, καθώς και τις πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις ομάδες νέων, τα σχολεία, τις κοινοτικές ενώσεις και τους εθελοντές, «των οποίων η ενέργεια και η αφοσίωση κατέστησαν δυνατή τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης».

Ευχαρίστησε επίσης το Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου για την υποστήριξή του. «Χάρη στο Ίδρυμα, ο φετινός εορτασμός έχει μετατραπεί σε μια πραγματικά δημόσια γιορτή, όπου άνθρωποι από όλη την Κύπρο μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τους εταίρους των Ηνωμένων Εθνών και της κοινωνίας των πολιτών, να μάθουν ο ένας από τον άλλον και να εξερευνήσουν τρόπους για να συμβάλουν στην ειρήνη και την πρόοδο», πρόσθεσε.

«Σας ενθαρρύνω, εσάς και τις οικογένειές σας, να επισκεφθείτε τα περίπτερα, να γνωρίσετε τους αφοσιωμένους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τις πολλές πρωτοβουλίες που εκπροσωπούνται εδώ, να λάβετε μέρος στις δραστηριότητες, να κάνετε ερωτήσεις και να ανακαλύψετε νέους τρόπους για να συμβάλετε σε ένα πιο ειρηνικό, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμο μέλλον», κατέληξε.

Εκατοντάδες επισκέπτες συγκεντρώθηκαν στην εκδήλωση το Σάββατο το απόγευμα, μπροστά από το Λήδρα Πάλας, στη Λευκωσία, για να ενημερωθούν σχετικά με το έργο του ΟΗΕ στο νησί, μέσω της επαφής τους με μέλη των οργανισμών του ΟΗΕ που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Συγκεκριμένα, παρόντες με ενημερωτικά περίπτερα ήταν η ΟΥΝΦΙΚΥΠ, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη, η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους, ενώ στους επισκέπτες προσφέρονταν τοπικά εδέσματα και αναψυκτικά.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, διπλωμάτες και εκπρόσωποι και από τις δύο κοινότητες.