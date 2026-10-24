Τι τρώει στα 81 του ο Γουόλτερ Γουίλετ, καθηγητής επιδημιολογίας και διατροφής του Χάρβαρντ - Δεν θα το πιστέψετε

Στα 81 του, ο καθηγητής και πρώην επικεφαλής του Τμήματος Διατροφής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας T.H. Chan του Χάρβαρντ εξακολουθεί να ερευνά, να δημοσιεύει και να πηγαίνει στη δουλειά με ποδήλατο. Μιλώντας στη Washington Post, περιγράφει πώς μεταφράζει την επιστημονική γνώση σε καθημερινές συνήθειες.

Από το μοσχάρι με σάλτσα στο μεσογειακό τραπέζι

Μεγαλώνοντας σε αγρόκτημα στις μεσοδυτικές ΗΠΑ, ο Willett έτρωγε κατά κόρον κρέας, πουρέ πατάτας και σάλτσες. Οι επιλογές του άλλαξαν καθώς συγκεντρώνονταν τα ερευνητικά δεδομένα, οδηγώντας τον σταδιακά προς τη μεσογειακή διατροφή.

Σήμερα, δίνει προτεραιότητα στα δημητριακά ολικής άλεσης, στα φρούτα, στα λαχανικά και στις φυτικές πηγές πρωτεΐνης. Στη δική του καθημερινότητα περιλαμβάνει περίπου μία μερίδα γαλακτοκομικών και μία ακόμη από ζωική πηγή, όπως ψάρι ή κοτόπουλο, ενώ περιορίζει το κόκκινο κρέας σε έως μία φορά την εβδομάδα.

Η προσέγγισή του συνδέεται με ένα μήνυμα που υποστήριξε όταν «μεσουρανούσαν» οι δίαιτες χαμηλών λιπαρών: σημασία έχει η ποιότητα των λιπαρών και των υδατανθράκων. Η αντικατάσταση του λίπους με ζάχαρη και επεξεργασμένα αμυλούχα τρόφιμα δεν εξασφαλίζει καλύτερη διατροφή. Στο δικό του πιάτο, ελαιόλαδο, ξηροί καρποί και όσπρια έχουν σταθερή θέση.

Το πρωινό που επαναλαμβάνει ευλαβικά

Η ημέρα αρχίζει συνήθως με βρώμη, όπου προσθέτει ένα φλιτζάνι ελληνικό γιαούρτι, ξηρούς καρπούς και φρούτα. Από τα τελευταία, ξεχωρίζει τα μύρτιλα, τα οποία προσπαθεί να καταναλώνει τις περισσότερες ημέρες. Εξηγώντας την προτίμησή του, επικαλείται ενδείξεις από έρευνες για τη σχέση των μούρων με την υγεία του εγκεφάλου, αναγνωρίζοντας ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

Το γεύμα συμπληρώνει ένα μικρό ποτήρι χυμού πορτοκαλιού. Ο ίδιος τονίζει το μέγεθος της μερίδας, επισημαίνοντας ότι περιέχει αρκετά σάκχαρα.

Μεσημεριανό σε λιγότερο από τρία λεπτά

Το μεσημέρι είναι η ώρα του φυτικού γεύματος. Όταν βρίσκεται στο πανεπιστήμιο, συνθέτει μια μεγάλη σαλάτα με πράσινα φυλλώδη λαχανικά (όπως ρόκα, σπανάκι, μαρούλι), ρεβίθια, ξηρούς καρπούς, χούμους και τόφου, προσθέτοντας ελαιόλαδο και ξύδι.

Στο σπίτι, όπου ο χρόνος είναι περιορισμένος, καταφεύγει σε μια απλούστερη λύση: ψωμί ολικής άλεσης με φυστικοβούτυρο, λίγη μαρμελάδα ή μέλι και ένα καρότο.

Αφηγείται μάλιστα ότι, όταν στη συζήτηση για την έκθεση της Επιτροπής EAT-Lancet τέθηκε το ζήτημα του κόστους και της ευκολίας, υπολόγισε αυτή τη σύνθεση στα 72 σεντς, με προετοιμασία μικρότερη των τριών λεπτών. Μια εναλλακτική είναι ψωμί με φέτες αβοκάντο, ελαιόλαδο και βασιλικό. Λίγο ακριβότερη, όπως παραδέχεται, αλλά εξίσου γρήγορη.

Στο βραδινό «πρωταγωνιστεί» η γεύση

Ο Willett και η σύζυγός του συνήθως προτιμούν ψάρι ή πουλερικά. Όταν βιάζονται, ψήνουν ψάρι με ελαιόλαδο και το συνοδεύουν με χόρτα ή άλλα λαχανικά.

Δεν λείπουν, όμως, και πιο σύνθετες παρασκευές. Θυμάται ένα περσικό πιάτο που είχε ετοιμάσει η σύζυγός του: ρύζι ολικής άλεσης με σαφράν και κοτόπουλο μαγειρεμένο με καρύδια και ρόδι.

Όταν τρώει μόνος, επιστρέφει στη σαλάτα. Χρησιμοποιεί έτοιμα πλυμένα φυλλώδη λαχανικά, ελιές και φρέσκα κηπευτικά, συχνά μαζί με κονσερβοποιημένα μύδια ή στρείδια. Έτσι, έχει βραδινό σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Τι γίνεται με το… τσιμπολόγημα;

Ακόμη και ένας επιστήμονας της διατροφής μπορεί να παρασυρθεί. Γράφοντας παλαιότερα ένα σύγγραμμα, ο Willett συνήθιζε να τσιμπολογά μπισκότα και πατατάκια, με αποτέλεσμα να πάρει βάρος.

Στην επόμενη έκδοση άλλαξε το τι βρισκόταν στην εμβέλειά του: μήλα και καρότα αντικατέστησαν τα προηγούμενα σνακ. Όπως λέει, αυτή τη φορά το βάρος του δεν αυξήθηκε.

Τη διατροφή συμπληρώνει με κίνηση: ποδήλατο για τη μετακίνηση στην εργασία και ασκήσεις ενδυνάμωσης, μεταξύ άλλων με λάστιχα αντίστασης.

Η συμβουλή με την οποία κλείνει, συνοψίζει τη φιλοσοφία του: ποικιλία από υγιεινά, κυρίως φυτικά τρόφιμα, με τρόπο που να προσφέρει ευχαρίστηση. Στο προσωπικό του μενού, η απλότητα, η πρακτικότητα και η γεύση είναι αυτά που κάνουν τις επιλογές του βιώσιμες κάθε μέρα.

Πηγή: ygeiamou.gr