LIVE εικόνα: Ο κακός χαμός στη Γαλλία - Σε κλοιό διαδηλώσεων η χώρα - Συγκρούσεις και δακρυγόνα στη Λυών, σε εξέλιξη η πορεία στο Παρίσι

Η κυβέρνηση της χώρας έχει κινητοποιήσει 70.000 αστυνομικούς, ενώ σε αρκετές πόλεις έχουν επιβληθεί απαγορεύσεις συγκεντρώσεων και τοπικοί περιορισμοί κυκλοφορίας, υπό τον φόβο νέων βίαιων επεισοδίων.

Δείτε live εικόνα

Ο υπουργός εσωτερικών της χώρας, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταμετρηθεί περίπου 35.000 διαδηλωτές, έναντι 60.000 την ίδια ώρα την περασμένη εβδομάδα.

Επεισόδια στη Λυών

Συγκρούσεις σημειώνονται στην πλατεία Ζαν Μασέ, στο 7ο διαμέρισμα της Λυών, σε μια περιοχή που δεν περιλαμβάνεται στην απαγόρευση των διαδηλώσεων. Μεταξύ άλλων, γίνεται χρήση δακρυγόνων χειροβομβίδων κρότου λάμψης

Πλήθος κόσμου στο Παρίσι

Στο Παρίσι, οι συρμοί του μετρό με κατεύθυνση τον σταθμό Πορτ ντ’ Ιταλί είναι γεμάτοι. Στους δρόμους κυριαρχούν σημαίες και γιλέκα στα χρώματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων CGT, CFDT, FSU και Solidaires, μεταξύ άλλων, που έχουν συγκεντρωθεί για να υποστηρίξουν το κίνημα των μαθητών λυκείου και των φοιτητών, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 17 Οκτωβρίου.

Οι εκπρόσωποι των συνδικάτων παραμένουν εξοργισμένοι με την αλλαγή της διαδρομής της πορείας, την οποία αποφάσισε το προηγούμενο βράδυ η Αστυνομική Διεύθυνση, καθώς και με την απόρριψη της δικαστικής προσφυγής τους.

Συγκεντρώνεται κόσμος στην πλατεία Χρηματιστηρίου στο Μπορντό

Στο Μπορντό, όπου σήμερα απαγορεύεται κάθε διαδήλωση στο κέντρο της πόλης από τη νομαρχία, τα τραμ έχουν σταματήσει να κυκλοφορούν από σήμερα το πρωί και κανένα άλλο μέσο μεταφοράς δεν κυκλοφορεί για να φτάσει εκεί. Οι δρόμοι είναι πολύ ήσυχοι, με λίγους τουρίστες να περιφέρονται. Μπροστά από το δημαρχείο έχουν στηθεί μεγάλα κάγκελα και έχει αναπτυχθεί σημαντική αστυνομική δύναμη.

Το σημείο συνάντησης, που έχει προγραμματιστεί για τις 14:00 στην πλατεία Χρηματιστηρίου, εξακολουθεί να ισχύει για όσους αποφάσισαν να κινητοποιηθούν παρά την απαγόρευση. Αν και σίγουρα υπάρχει λιγότερος κόσμος από το περασμένο Σάββατο, αρκετές ομάδες έχουν δώσει ραντεβού εκεί και η πλατεία αρχίζει να γεμίζει.

Ο Μελανσόν κατηγορεί τον Μακρόν ότι «δημιουργεί αναταραχή»

«Καταλάβαμε πολύ καλά, για ακόμη μία φορά, ότι (ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας) δημιουργεί και πάλι τις συνθήκες για αναταραχή. Υπάρχει μια μεγαλειώδης μαζική αντίδραση, με συλλογική πειθαρχία και αυτοσυγκράτηση. Πρόκειται για μια πραγματικά αξιοσημείωτη στιγμή στην ιστορία των λαϊκών κινημάτων σε αυτή τη χώρα.

Πιστεύω ότι, δεδομένης της κατάστασης, θα καταλάβει πως αυτό θα επαναλαμβάνεται κάθε εβδομάδα. Έχει ακόμη χρόνο να υποχωρήσει. Διαφορετικά, δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να φύγει. Μην μας σπαταλάτε άλλο τον χρόνο, σταματήστε αυτές τις αξιοθρήνητες προκλήσεις, όπως τη σημερινή!», δήλωσε ο υποψήφιος της «Ανυπότακτης Γαλλίας» για την προεδρία, από την πορεία στο Παρίσι.

Πηγή: protothema.gr