Εκατοντάδες στρατιώτες στο κέντρο του Μιλάνου πριν τις διαδηλώσεις - Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε Ρώμη και Φλωρεντία

Οι σημερινές συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται στη σκιά των μέτρων που ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Τζόρτια Μελόνι και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αυστηρότερες ποινές για ανηλίκους, οι οποίοι, σύμφωνα με την αστυνομία, συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό στις ομάδες των βίαιων διαδηλωτών που προκάλεσαν επεισόδια.

Μιλάνο

Οι 500 στρατιώτες που αναπτύχθηκαν στο Μιλάνο προστίθενται στις εκατοντάδες που βρίσκονται ήδη εκεί και θα συνδράμουν περίπου 5.000 αστυνομικούς και άλλα στελέχη των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Οι αρχές πραγματοποιούν επιτήρηση με drones, ελέγχους στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, επιχειρούν με μονάδες άμεσης επέμβασης και παρακολουθούν το διαδίκτυο για ενδεχόμενες εκκλήσεις σε βίαιες ενέργειες.

Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, έχει εκφράσει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο επανάληψης των επεισοδίων μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ έχει δηλώσει ότι υποστηρίζει την ανάπτυξη επιπλέον στρατιωτικών δυνάμεων.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ταραχοποιοί εισέβαλαν σε καταστήματα, σπάζοντας τις εισόδους τους, και έβαλαν στο στόχαστρο αθλητικά παπούτσια, αθλητικά ρούχα και είδη γυμναστικής, σε δρόμους που βρίσκονται γύρω από την κεντρική πλατεία του Ντουόμο, σύμφωνα με το Arab News.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τα μέτρα ασφαλείας του Σαββάτου θα επεκταθούν και πέρα από το κέντρο της πόλης, καθώς υπάρχει ανησυχία ότι οι διαδηλωτές ενδέχεται να μετακινηθούν σε άλλες συνοικίες, προκειμένου να αποφύγουν τις περιοχές με ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Ο Βάλτερ Ματσέτι, γενικός γραμματέας του συνδικαλιστικού φορέα της αστυνομίας Fsp, δήλωσε στο Associated Press ότι οι στρατιώτες μπορούν να προσφέρουν άμεση ενίσχυση, αλλά δεν μπορούν να επιλύσουν τις ελλείψεις προσωπικού στην αστυνομία. Όπως σημείωσε, η διαχείριση διαδηλώσεων απαιτεί εξειδικευμένη αστυνομική εκπαίδευση.

Ο υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις δεν διαθέτουν σημαντικά μέσα που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις διατήρησης της δημόσιας τάξης. Όπως εξήγησε, οι στρατιώτες απέκτησαν μόλις πρόσφατα τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν πλαστικά δεματικά συγκράτησης, και μόνο στις περιοχές γύρω από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, όχι σε ολόκληρη την πόλη

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι στρατιώτες δεν έχουν εξουσιοδότηση να φέρουν σπρέι πιπεριού ή συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης τέιζερ.

Η αστυνομία του Μιλάνου αναφέρει ότι τα επεισόδια και οι λεηλασίες της προηγούμενης εβδομάδας αφορούσαν περίπου 2.000 πολύ νεαρούς διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους ήταν «Ιταλοί που απέκτησαν την ιθαγένεια και Ιταλοί δεύτερης γενιάς», μαζί με αλλοδαπούς υπηκόους.

Μέσα σε δύο ημέρες, η αστυνομία συνέλαβε 45 άτομα, εκ των οποίων τα 34 ήταν ανήλικα.

Ο αρμόδιος για θέματα κοινωνικής πρόνοιας του δήμου του Μιλάνου, Λαμπέρτο ​​Μπερτολέ, δήλωσε στο Associated Press ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να κατανοηθούν το κοινωνικό υπόβαθρο και τα κίνητρα των νέων που συμμετείχαν στις λεηλασίες.

«Πολλοί νέοι άνθρωποι στερούνται ολοένα και περισσότερο την αίσθηση ότι ανήκουν κάπου, καθώς και προοπτικές για το μέλλον. Ένα μέρος της κοινωνίας μας αισθάνεται αποκλεισμένο, μέσα σε συνθήκες κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων», δήλωσε ο Μπερτολέ, ο οποίος είναι μέλος του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος.

Συγκέντρωση φοιτητών με ιταλικές σημαίες

Από τις 10:00 έως τις 12:00, περίπου εκατό μαθητές λυκείου και φοιτητές πανεπιστημίων του Μιλάνου συγκεντρώθηκαν στην πλατεία XXV Aprile, υπό την ονομασία «Studenti col Tricolore» («Φοιτητές με την τρίχρωμη σημαία»), μετά τα επεισόδια και τις καταστροφές που έπληξαν την πόλη την προηγούμενη εβδομάδα.

Πίσω από ένα μεγάλο πανό με την επιγραφή «Studenti col Tricolore», δεκάδες ιταλικές σημαίες γέμισαν την πλατεία.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε με τους ήχους του ιταλικού εθνικού ύμνου, του Inno di Mameli, τον οποίο τραγούδησαν οι νέοι κάτω από ένα πλήθος ιταλικών σημαιών

Στη συνέχεια ακολούθησαν συνθήματα, τα οποία οι συγκεντρωμένοι φώναζαν δυνατά, όπως: «Από το κέντρο της πόλης μέχρι κάθε συνοικία, το Μιλάνο είναι δικό μας και μας ανήκει».

«Πρόκειται για μια ξεκάθαρη απάντηση στις εικόνες βίας και καταστροφών των τελευταίων ημερών», δήλωσαν οι διοργανωτές.

«Μια γενιά φοιτητών επέλεξε να βγει στους δρόμους όχι για να καταστρέψει, αλλά για να διεκδικήσει τον δεσμό της με την πόλη· όχι για να κρυφτεί πίσω από καλυμμένα πρόσωπα, αλλά για να εμφανιστεί με ακάλυπτα πρόσωπα, κάτω από τα χρώματα της ιταλικής σημαίας».

Για δύο ώρες, η πλατεία γέμισε με το πράσινο, το λευκό και το κόκκινο της ιταλικής σημαίας.

«Γιατί το Μιλάνο δεν ανήκει σε όσους το καταστρέφουν. Ανήκει και σε όσους το αγαπούν, ζουν σε αυτό και έχουν το θάρρος να το υπερασπιστούν», κατέληξαν οι διοργανωτές.

Ρώμη

Αυξημένα ήταν τα μέτρα ασφαλείας και στη Ρώμη, όπου οι αρχές έθεσαν υπό αυστηρό έλεγχο πολυτελείς εμπορικούς δρόμους και ενίσχυσαν την επιτήρηση γύρω από το Circus Maximus και την Piazza del Popolo, ενόψει προγραμματισμένων διαδηλώσεων, μεταξύ των οποίων και κινητοποίηση ακροδεξιών φοιτητών.

Μια αντιπολεμική πορεία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει νωρίς το απόγευμα από την κεντρική Piazza della Repubblica, ενώ υπάρχουν ανησυχίες για πιθανή διείσδυση βίαιων ομάδων στους διαδηλωτές.

Οι διοργανωτές επιχείρησαν να αποστασιοποιηθούν από ενδεχόμενα επεισόδια, καλώντας τους συμμετέχοντες να έχουν ακάλυπτα τα πρόσωπά τους και να κρατούν τα χέρια τους ορατά.

Πέρα από τη Ρώμη και το Μιλάνο, διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί σε τουλάχιστον επτά ακόμη πόλεις. Το νεοσύστατο «Κίνημα της 17ης Οκτωβρίου» αποτελεί τον βασικό φορέα των κινητοποιήσεων, μαζί με φοιτητικές ομοσπονδίες, συνδικαλιστικές οργανώσεις βάσης και αντιπολεμικούς συνασπισμούς.

Πηγή: protothema.gr