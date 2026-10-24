Η δικογραφία που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ: Τα ραντεβού στο Κολωνάκι, οι βαλίτσες με τα μετρητά και τα SMS

Οδήγησε στην παραγγελία κατεπείγουσας κυρίας ανάκρισης και στην έκδοση έξι ενταλμάτων σύλληψης για κακουργηματικές πράξεις που αφορούν δωροδοκία-δωροληψία και αθέμιτη παρέμβαση για αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων μπάσκετ οι οποίοι περιλαμβάνονταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα της δικογραφίας, η δικαστική έρευνα εκτείνεται σε βάθος δεκαετίας —από τον Ιούνιο του 2016 έως και τον Μάρτιο του 2026— και αγγίζει την κορυφή της διοικητικής πυραμίδας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), αλλά και κορυφαίους εν ενεργεία και πρώην διαιτητές.

Ήδη, ο 9ος Τακτικός Ανακριτής Αθηνών, Κωνσταντίνος Μέτος, εξέδωσε εντάλματα σύλληψης (με ανώτατο προβλεπόμενο όριο ποινής τα 10 έτη κάθειρξης) σε βάρος έξι προσώπων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Απόστολου Γραμμένου:

1. Ευάγγελου Λιόλιου, Προέδρου της ΕΟΚ (και φερόμενου στο κατηγορητήριο ως «de facto Προέδρου της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών»).

2. Ηλία Κορομηλά, πρώην διεθνούς διαιτητή και Ειδικού Συμβούλου Διαιτησίας της ΕΟΚ.

3. Γεωργίου Μαυραγάνη, επιχειρηματία και στενού συνεργάτη του Προέδρου της ΕΟΚ.

4. Βασιλικής (Βάσως) Τσαρούχα, διεθνούς διαιτήτριας.

5. Πέτρου Παπαπέτρου, διαιτητή Α1 κατηγορίας.

6. Αναστάσιου Πηλοΐδη, πρώην διαιτητή και μέλους της ΚΕΔ/ΕΟΚ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εισαγγελία προχώρησε στην απευθείας άσκηση ποινικής δίωξης και στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης χωρίς προηγούμενη κλήση των υπόπτων σε ανωμοτί εξηγήσεις (κατ' εφαρμογή του άρθρου 244 παρ. 2 ΚΠΔ), κρίνοντας ότι από τα στοιχεία της προκαταρκτικής εξέτασης προέκυπτε πως οι κατηγορούμενοι εξακολουθούσαν να δραστηριοποιούνται στον χώρο του μπάσκετ και υπήρχε κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων. Παράλληλα, οι Γεώργιος Μαυραγάνης και Ηλίας Κορομηλάς οδηγήθηκαν ήδη ενώπιον του 9ου Ανακριτή στις 22 Οκτωβρίου 2026 και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στις 25 και 26 Οκτωβρίου αντίστοιχα, παραμένοντας υπό κράτηση.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η θρυαλλίδα που πυροδότησε την ποινική έρευνα ήταν η καταγγελία-αναφορά που υπέβαλε στις 16 Απριλίου 2026 (και συμπλήρωσε στις 13 Μαΐου 2026) η ΚΑΕ Μαρούσι, διά του διευθύνοντος συμβούλου της Θεοφάνη Ταρνατώρου, προς την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ, την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) και την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.). Η καταγγελία συνοδευόταν από ένορκη συμβολαιογραφική βεβαίωση του προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου (ο οποίος διετέλεσε προπονητής του Προμηθέα Πατρών από το 2023 έως το 2025) και από στιγμιότυπα μηνυμάτων (screenshots) μεταξύ του ίδιου και του Ευάγγελου Λιόλιου.

Σύμφωνα με την ένορκη βεβαίωση του Ηλία Παπαθεοδώρου και τα προσκομισθέντα μηνύματα, ο Ευάγγελος Λιόλιος, αν και είχε μεταβιβάσει τις μετοχές του στην ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών πριν από την εκλογή του στην προεδρία της ΕΟΚ το 2021, φέρεται να εξακολουθούσε να ασκεί την πραγματική (de facto) διοίκηση της πατρινής ομάδας.

Στα μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο κ. Λιόλιος εμφανίζεται:

• Να αποφασίζει για μεταγραφές, συμβόλαια και πωλήσεις παικτών: Ενδεικτικά, στις 14 Ιουλίου 2023 ενημερώνει τον προπονητή ότι «ο Τανούλης υπέγραψε για να φύγει από τον Προμηθέα και να πάει στον Ολυμπιακό», προσθέτοντας για το buy-out ότι «και 300 να ήταν θα τα έδινε». Αντίστοιχα, στις 5 Φεβρουαρίου 2025 προωθεί μήνυμα ατζέντη για το ενδιαφέρον Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τον Αντώνη Καραγιαννίδη, σημειώνοντας: «Την Πέμπτη θα μιλήσω του Καραγιαννίδη για να μην του φύγει το μυαλό... Θα του πω για ενδιαφέρον των δύο μεγάλων και τιμή από εμάς 500 [χιλιάδες ευρώ]».

• Να εμπλέκει την Εθνική Ομάδα σε μεταγραφικό σχεδιασμό: Στις 21 Ιουνίου 2024 γράφει στον Ηλία Παπαθεοδώρου: «Κλείσε τον Λούντζη χθες. Τώρα θέλει κουβέντα μέσω Τάσου. Αν χρειαστεί να κάνω κάτι εγώ πες μου. Θα τον έχω στην Εθνική τόσες μέρες...».

• Να αυτοπροσδιορίζεται ως η διοίκηση της ομάδας: Σε εκτενές μήνυμά του στις 27 Ιουνίου 2024 αναφέρει χαρακτηριστικά: «Για ό,τι γίνεται στην ομάδα την πρώτη ευθύνη την έχει η Διοίκηση (κυρίως εγώ) και εν συνεχεία το σταφ (κυρίως εσύ)», ενώ σε άλλο μήνυμα (18/05/2024) σημειώνει: «Ξέρω το κουμπί του "αφεντικού". Όταν δεν ζητάς ποσό και του λες "ό,τι κρίνεις" παίρνεις πάντα περισσότερα... Αν έχουν πίστη θα υπογράψουν σε λευκό χαρτί».

• Να γνωρίζει απόρρητους ορισμούς διαιτητών πριν ανακοινωθούν: Το πλέον επιβαρυντικό μήνυμα εστάλη στις 5 Μαρτίου 2025 (ημέρα Τετάρτη), τρεις ημέρες πριν από τον κρίσιμο αγώνα Προμηθέας – ΠΑΟΚ (08/03/2025). Σε αυτό, ο Πρόεδρος της ΕΟΚ γράφει στον προπονητή του Προμηθέα: «Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ή όχι. Αλλά η τριάδα το Σάββατο είναι. Βάσω, Στέφανος, Χριστινάκης [ενν. Τσαρούχα, Μαγκλογιάννης, Χριστινάκης]. Μόλις ρώτησα και το έμαθα. Αλλά προσοχή. Είναι αυστηρά αυστηρά απόρρητο. Δεν γνωρίζω αν το ξέρουν ακόμα οι διαιτητές». Οι συγκεκριμένοι διαιτητές ανακοινώθηκαν επίσημα δύο ημέρες αργότερα, στις 7 Μαρτίου 2025.

Παράλληλα, στη συμπληρωματική αναφορά της ΚΑΕ Μαρούσι προς την ΕΕΑ (13/05/2026) καταγγέλθηκε ότι κατά τη μεταβίβαση του 86,62% των μετοχών της ΚΑΕ Προμηθέας τον Ιούλιο του 2020, ποσοστό 24,62% μεταβιβάστηκε σε στενό συγγενικό πρόσωπο του Λιόλιου, ενώ έτερος μέτοχος με 30% είναι σύζυγος μέλους του Δ.Σ. της ΕΟΚ.

Οι καταθέσεις των «μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος»

Καθοριστική τροπή στην ανάκριση έδωσε η ενεργοποίηση της διάταξης του άρθρου 132 παρ. 5 του Ν. 2725/1999 (περί επιείκειας για όσους αποκαλύπτουν πράξεις χειραγώγησης αγώνων). Με διατάξεις του Εισαγγελέα Πρωτοδικών στις 14 Οκτωβρίου 2026, η Εισαγγελία απείχε από την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην ιδιοκτήτη των ΚΑΕ Φάρος Κερατσινίου και ΚΑΕ Ιωνικός Νικαίας, Ευάγγελου Τσάπα, καθώς και κατά του διαιτητή Φ.Κ οι οποίοι κατέθεσαν αναλυτικά για τον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου κυκλώματος.

Στις ένορκες καταθέσεις του (στις 31 Ιουλίου και 4 Σεπτεμβρίου 2026) ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Απόστολου Γραμμένου, ο Ευάγγελος Τσάπας περιέγραψε με λεπτομέρειες σειρά συναντήσεων, χρηματικών συναλλαγών και προσυνεννοημένων αγώνων, οι οποίες ενσωματώθηκαν αυτούσιες στα κατηγορητήρια των ενταλμάτων σύλληψης:

1. Οι «πεντοχίλιαρες» αμοιβές του 2018

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης του Αναστάσιου Πηλοΐδη, στις 15 Μαρτίου 2018 οι Ευάγγελος Λιόλιος, Γεώργιος Μαυραγάνης και Ευάγγελος Τσάπας φέρονται να υποσχέθηκαν στον τότε διαιτητή Πηλοΐδη το ποσό των 5.000 ευρώ προκειμένου να επηρεάσει το αποτέλεσμα του αγώνα Φάρος Λάρισας – Άρης (17/03/2018) υπέρ του Φάρου. Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, τα χρήματα παραδόθηκαν από τον Τσάπα σε κεντρικό ξενοδοχείο και ο Φάρος επικράτησε με 81-76.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, πριν από τον αγώνα Τρίκαλα – Πανιώνιος (10/04/2018), σε συνάντηση σε καφετέρια επί της Λεωφόρου Αμαλίας, οι ίδιοι φέρονται να υποσχέθηκαν από 5.000 ευρώ στον Αναστάσιο Πηλοΐδη και στη Βάσω Τσαρούχα για να ευνοηθεί ο Πανιώνιος, ο οποίος και νίκησε με 81-76. Δύο ημέρες μετά (12/04/2018), ο Τσάπας φέρεται να παρέδωσε στην οικία του στον Άλιμο 5.000 ευρώ στον Πηλοΐδη για τον ίδιο και άλλα 5.000 ευρώ προοριζόμενα για την Τσαρούχα.

2. Το «πακέτο» των 50.000 ευρώ έξω από το Promitheas Park (2019)

Στη συμπληρωματική του κατάθεση (04/09/2026), ο Ευάγγελος Τσάπας κατέθεσε ότι την 1η Οκτωβρίου 2019 κλήθηκε στο γραφείο του Γεωργίου Μαυραγάνη στη Λεωφόρο Αμαλίας, παρουσία του τότε εν ενεργεία διαιτητή Ηλία Κορομηλά. Όπως κατέθεσε και περιγράφεται πλέον στο ένταλμα σύλληψης του Κορομηλά, του ζητήθηκε ο Ιωνικός Νικαίας να μην προσλάβει προπονητή πριν από τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής με τον Προμηθέα Πατρών (05/10/2019) και «να πάει χαλαρά και να χάσει».

Ως αντάλλαγμα, του υποσχέθηκαν «ταμειακή διευκόλυνση» 50.000 ευρώ και ευνοϊκή διαιτησία στον επόμενο αγώνα Ιωνικός – ΠΑΟΚ (12/10/2019) με τον ορισμό της Βάσως Τσαρούχα. Σύμφωνα με την κατάθεση Τσάπα, ο Ευάγγελος Λιόλιος παρενέβη τηλεφωνικά λέγοντας «για ό,τι λένε τα παιδιά εγγυώμαι εγώ». Μετά τη λήξη του αγώνα στην Πάτρα (νίκη του Προμηθέα με 87-80), ο Τσάπας κατέθεσε ότι συναντήθηκε στις 20:00 έξω από το Promitheas Park με τον κ. Λιόλιο, ο οποίος του παρέδωσε στο αυτοκίνητο 50.000 ευρώ σε δεσμίδες των 100 ευρώ της Εθνικής Τράπεζας, λέγοντάς του: «Σου λέω κάτι, η Βάσω θα είναι το Σάββατο» —πριν καν ανακοινωθούν οι ορισμοί της ΚΕΔ.

Πράγματι, στον αγώνα Ιωνικός – ΠΑΟΚ ορίστηκε η Βάσω Τσαρούχα και ο Ιωνικός νίκησε 83-66. Δύο ημέρες μετά (14/10/2019), σε νέα συνάντηση στη Λεωφόρο Αμαλίας, όταν ο Τσάπας ρώτησε τι θα γίνει με την επιστροφή των 50.000 ευρώ, ο Ηλίας Κορομηλάς φέρεται να του απάντησε χαριτολογώντας: «Δεν έχεις κάνει σωστό λογαριασμό, δεν είναι πενήντα, είναι πενήντα πέντε, γιατί δώσαμε και πέντε στη Βάσω».

3. Το «σπα» και οι «διευκολύνσεις που αφήνουν ίχνη» (2019–2021)

Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα της ανάκρισης:

• Ιωνικός – Πανιώνιος (108-74, 21/12/2019): Την παραμονή του αγώνα, σε καφετέρια στο City Link (Βουκουρεστίου), παρουσία του Μαυραγάνη, ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου φέρεται να διαβεβαίωσε τον Τσάπα ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να πετύχει ο Ιωνικός την 7η νίκη του. Όταν ο Τσάπας δήλωσε ότι δεν διαθέτει χρήματα, ο Μαυραγάνης φέρεται να του είπε: «Αυτό είναι δικό μας θέμα, θεώρησέ το δώρο».

• ΠΑΟΚ – Ιωνικός (86-84, 27/12/2020): Δύο ημέρες πριν από το ματς, σε δείπνο στην οικία του Τσάπα, ο Ηλίας Κορομηλάς φέρεται να του είπε ότι έχει μιλήσει και στον β' διαιτητή του αγώνα, Σ. Μ, για να βοηθήσει τον Ιωνικό, με τον Μαυραγάνη να συμπληρώνει: «Όταν θέλει ο Ηλίας και ο Σ.Μ, όλα μπορούν να γίνουν».

• Περιστέρι – Προμηθέας (70-73, 04/04/2021) & Προμηθέας – ΑΕΚ (80-78, 14/04/2021): Σε συναντήσεις στη Λεωφόρο Αμαλίας ενόψει της μάχης του Προμηθέα για τη 2η θέση της Basket League, ο Κορομηλάς φέρεται να εγγυήθηκε για τη νίκη στο Περιστέρι λέγοντας μετέπειτα: «Δεν χάνει αυτούς τους αγώνες, έτσι θα κερδίσουμε και τις εκλογές [της ΕΟΚ]». Ενόψει δε του αγώνα με την ΑΕΚ (όπου ορίστηκαν οι Παπαπέτρου και Τσαρούχα), ο Κορομηλάς φέρεται να ζήτησε από τον Μαυραγάνη να τηλεφωνήσει στον Λιόλιο επειδή «ο Παπαπέτρου και η Τσαρούχα θέλουν να πάνε μετά τον αγώνα για σπα στο Προμηθέας Παρκ». Ο Λιόλιος φέρεται να εξοργίστηκε λέγοντας «είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ένας να βγάλει φωτογραφία θα καταστραφούμε. Τόσα δώρα τους κάνουμε, ας πάνε μόνοι τους σε ένα σπα», με τον Κορομηλά να απαντά: «Άσ' το πάνω μου, θα τους δώσω εγώ χρήματα για να κάνουν μασάζ». Σε κατ' ιδίαν συζήτηση που ακολούθησε, ο Μαυραγάνης φέρεται να εκμυστηρεύτηκε στον Τσάπα για τον Κορομηλά: «Μακάρι να μου ζητούσε μόνο χρήματα, γιατί αυτά δεν αφήνουν ίχνη. Ζητάει διευκολύνσεις που μπορούν να μας εκθέσουν, γιατί αφήνουν ίχνη».

4. Η κράτηση για τον Ρίτσαρντ Στόουκς

Στην κατάθεσή του (προσκομίζοντας και τα σχετικά παραστατικά κρατήσεων), ο Ευάγγελος Τσάπας ανέφερε ότι τον Ιούνιο του 2021 οι Λιόλιος, Μαυραγάνης και Κορομηλάς του ζήτησαν να μεσολαβήσει για να κλείσει πολυήμερες διακοπές (από 22/07/2021 έως 09/08/2021) για τον τότε Διευθυντή Διαιτησίας της Euroleague, Ρίτσαρντ Στόουκς. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, τα έξοδα επρόκειτο να καλυφθούν από τον κ. Λιόλιο, αφενός λόγω της συμμετοχής του Προμηθέα στο EuroCup και αφετέρου για να ενισχυθεί η Βάσω Τσαρούχα στους ορισμούς της Euroleague.

5. «Η ΚΕΔ είναι πλέον δική μας» – Οι αγώνες μετά τις εκλογές της ΕΟΚ (2021–2026)

Μετά την εκλογή του Ευάγγελου Λιόλιου στην προεδρία της ΕΟΚ (Σεπτέμβριος 2021), οι Μαυραγάνης και Κορομηλάς φέρονται να είπαν στον Τσάπα: «Η ΚΕΔ είναι πλέον δική μας, σε κρίσιμα ματς θα μας λες ποιους διαιτητές θέλεις, για να τους ορίζουμε».

• Στον αγώνα Ιωνικός – Άρης (93-83 στην παράταση, 09/10/2021) ορίστηκε κατόπιν αιτήματος η Βάσω Τσαρούχα, η οποία, σύμφωνα με τον Τσάπα, τον κάλεσε την επόμενη Δευτέρα ρωτώντας «πότε θα λήξουμε το θέμα του Σαββάτου». Όταν εκείνος της είπε ότι θα μιλήσει «με τα αφεντικά της», ο Μαυραγάνης του απάντησε: «Άσε, θα το μεταφέρω στον Ηλία, να της κόψει το βήχα».

• Στον αγώνα Λαύριο – Ιωνικός (59-61, 06/11/2021), σύμφωνα με το κατηγορητήριο, υπήρξε υπόσχεση 5.000 ευρώ στον διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου.

• Στον αγώνα παραμονής Καρδίτσα – Ιωνικός (85-83, 08/04/2023), ο Ηλίας Κορομηλάς φέρεται να δήλωσε δύο ημέρες πριν από το τζάμπολ ότι η εντολή ήταν να σωθεί οπωσδήποτε η Καρδίτσα, προσθέτοντας: «Αφού σφυρίζω εγώ με τη Βάσω, δεν υπάρχει καμία ελπίδα για τον Ιωνικό. Ο Ιωνικός τελείωσε την ημέρα που έφυγες εσύ».

• Τέλος, στο ένταλμα σύλληψης του Ηλία Κορομηλά περιλαμβάνονται κατηγορίες ότι —μαζί με τους Λιόλιο και Μαυραγάνη— υποσχέθηκαν υπηρεσιακή ανέλιξη στους διαιτητές Φ. Κ και Α.Σ προκειμένου να επηρεάσουν υπέρ της θυγατρικής ομάδας του Προμηθέα τον αγώνα Ηλυσιακός – Προμηθέας 2014 (24/10/2024, National League 1), καθώς και δύο αγώνες του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος τον Μάρτιο του 2026 (στις 29/03/2026 και 30/03/2026) υπέρ των Εκπαιδευτηρίων «Αναγέννηση» Πάτρας (κόντρα στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης και στα Εκπαιδευτήρια Υπατία).

Απειλές, «εκπαραθυρώσεις» και «παράγκα»

Εκτός από τις χρηματικές παροχές, η δικογραφία περιλαμβάνει βαρύτατες ένορκες καταθέσεις διαιτητών και πρώην θεσμικών παραγόντων της διαιτησίας για μεθοδευμένο αποκλεισμό όσων δεν ήταν αρεστοί στη διοίκηση της ΕΟΚ. Μάλιστα, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών διέταξε την εξαγωγή αντιγράφων από τις καταθέσεις των Σπύρου Γκόντα, Παντελή Ελευθεριάδη και Αναστασίας Τσακιράκη προκειμένου να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για τις πράξεις της απόπειρας παράνομης βίας και της ηθικής αυτουργίας σε αυτήν.

Ειδικότερα:

• Αναστάσιος Μάνος (Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω – πρώην διεθνής διαιτητής FIBA με «Black License»): Στην ένορκη κατάθεσή του (18/09/2026) περιέγραψε τη «μεθοδευμένη διαιτητική του εξόντωση» μετά τον 5ο ημιτελικό της Basket League Λαύριο – Προμηθέας (29/05/2021), όπου το Λαύριο νίκησε και προκρίθηκε στους τελικούς. Όπως κατέθεσε (προσκομίζοντας και το επίσημο Φύλλο Αγώνα), μετά τη λήξη του αγώνα ο Χρήστος Μήλας (στέλεχος του Προμηθέα και στενός συνεργάτης του Ευάγγελου Λιόλιου) εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια των διαιτητών, εξυβρίζοντάς τους χυδαία και απειλώντας τους: «Σε λίγους μήνες θα σας τελειώσουμε». Λίγους μήνες αργότερα, αμέσως μετά την εκλογή Λιόλιου στην ΕΟΚ, ο παλαίμαχος διεθνής διαιτητής Σπύρος Γκόντας μετέφερε στον Μάνο ότι σε συνάντηση για τη στελέχωση της νέας ΚΕΔ (παρουσία και του διεθνούς διαιτητή Ιωάννη Φούφη), ο κ. Λιόλιος τον ρώτησε: «Πώς θα λύσεις το πρόβλημα με τον Μάνο;», με τον Γκόντα να απαντά: «Το πρόβλημα της διαιτησίας είναι ο Μάνος και δεν είναι ο Ηλίας Κορομηλάς;». Ο κ. Μάνος κατέθεσε ότι από 24–27 αγώνες Α1 που σφύριζε ετησίως, περιορίστηκε σε μόλις 6 αγώνες, κόπηκε αιφνιδιαστικά και αδικαιολόγητα από τη λίστα διεθνών διαιτητών της FIBA στα τέλη του 2022, ενώ κατήγγειλε ότι τον Μάιο του 2022 το μέλος της ΚΕΔ Κώστας Μουζάκης τον κάλεσε στο Viber ζητώντας του να δηλώσει ψευδώς «κώλυμα» για να αντικατασταθεί από τον αγώνα Ολυμπιακός – Περιστέρι. Αντίστοιχη «εκπαραθύρωση» υπέστησαν, κατά την κατάθεσή του, οι διαιτητές Γιώργος Ανδρικόπουλος και Χρήστος Παναγιώτου, αλλά και έμπειροι παρατηρητές όπως οι Κώστας Κορομηλάς, Νίκος Ζαβλανός και Χάρης Καρακατσούνης.

• Παντελής Ελευθεριάδης (πρώην Πρόεδρος της ΟΔΚΕ): Στην ένορκη κατάθεσή του (13/10/2026) ανέφερε ότι, ενώ ο νόμος επιβάλλει την παρουσία εκπροσώπου της ΟΔΚΕ στις συνεδριάσεις της ΚΕΔ, η επιτροπή συνεδρίαζε μόνο τυπικά για λίγα λεπτά μέσω Zoom, έχοντας τους ορισμούς ήδη προαποφασισμένους. Μάλιστα, από τα επίσημα πρακτικά της ΚΕΔ που κατέθεσε η ίδια η ΕΟΚ στη δικογραφία, προκύπτει ότι μετά τον Δεκέμβριο του 2024 ο εκπρόσωπος της ΟΔΚΕ έπαψε να καλείται στις συνεδριάσεις.

Η λίστα των 49 αγώνων που ερευνά ο Ανακριτής

Η έκταση της ανακριτικής έρευνας αποτυπώνεται ανάγλυφα στο υπ' αριθμ. πρωτ. 820/21-10-2026 έγγραφο που απέστειλε ο 9ος Τακτικός Ανακριτής Αθηνών προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Με αυτό, ο Ανακριτής ζητά να βεβαιωθεί επίσημα ποιοι από τους παρακάτω 49 αγώνες (από την Basket League, την Elite League, τις Β' και Γ' Εθνικές κατηγορίες, την Α1 Γυναικών, έως και αναμετρήσεις Εφήβων, Παίδων και Σχολικών Πρωταθλημάτων) περιλαμβάνονταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις εσωτερικού ή εξωτερικού:

7. Εθνικός Πειραιά – Προμηθέας Πατρών (08/06/2016 – Α2 Ανδρών)

8. Γ.Σ. Φάρος Λάρισας – Άρης (17/03/2018 – Basket League)

9. Τρίκαλα – Πανιώνιος (10/04/2018 – Basket League)

10. Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ηλυσιακός (03/05/2018 – Α' ΕΣΚΑ)

11. Διαγόρας Δρυοπιδέων – Ιωνικός Νικαίας (15/12/2018 – Α2 Ανδρών)

12. Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Αιγάλεω (19/01/2019 – Γ' Εθνική)

13. Καστοριά – Φάρος Λάρισας (09/02/2019 – Α2 Ανδρών)

14. Αταλάντη – ΟΦΗ (17/02/2019 – Β' Εθνική)

15. Ν.Ε. Μεγαρίδας – Αιγάλεω (17/03/2019 – Γ' Εθνική)

16. Χίος – ΟΦΗ (05/05/2019 – Γ' Εθνική)

17. Προμηθέας Πατρών – Ιωνικός Νικαίας (05/10/2019 – Basket League)

18. Ιωνικός Νικαίας – ΠΑΟΚ (12/10/2019 – Basket League)

19. Προμηθέας Πατρών – Λαύριο (07/12/2019 – Basket League)

20. Ιωνικός Νικαίας – Πανιώνιος (21/12/2019 – Basket League)

21. Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Μαρούσι (19/01/2020 – Β' Εθνική)

22. Λαύριο – Περιστέρι (01/02/2020 – Basket League)

23. Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ (16/02/2020 – Κύπελλο Ελλάδας)

24. Αγώνες Προμηθέα Πατρών στην τελική φάση Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Παίδων & Εφήβων (Καλοκαίρι 2020)

25. ΠΑΟΚ – Ιωνικός Νικαίας (27/12/2020 – Basket League)

26. Περιστέρι – Προμηθέας Πατρών (04/04/2021 – Basket League)

27. Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ (14/04/2021 – Basket League)

28. Ακαδημία ΔΕΚΑ – Προμηθέας Πατρών (05/09/2021 – Πανελλήνιο Παίδων)

29. Ιωνικός Νικαίας – Άρης (09/10/2021 – Basket League)

30. Αιγάλεω – Πανιώνιος (24/10/2021 – Β' Εθνική)

31. Λαύριο – Ιωνικός Νικαίας (06/11/2021 – Basket League)

32. Δούκας – Παναθηναϊκός (04/12/2021 – Πρωτάθλημα Εφήβων)

33. Ολυμπιακός – Προμηθέας Πατρών (22/01/2022 – U18 Rising Stars)

34. Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πατρών (06/02/2022 – Πρωτάθλημα U18)

35. Διαγόρας Ρόδου – Αίολος Αγυιάς (13/02/2022 – Γ' Εθνική)

36. Καρδίτσα – Ιωνικός Νικαίας (08/04/2023 – Basket League)

37. Προμηθέας Πατρών – Καλαμάτα (10/04/2023 – Γ' Εθνική)

38. Δίων Κυπαρισσίας – Προμηθέας Πατρών (30/04/2023 – Γ' Εθνική)

39. Ηλυσιακός – Προμηθέας 2014 (24/10/2024 – National League 1)

40. Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ (16/11/2024 – Basket League)

41. Απόλλων Πάτρας – Προμηθέας 2014 (17/02/2025 – National League 1)

42. Προμηθέας Πατρών – ΠΑΟΚ (08/03/2025 – Basket League)

43. Προμηθέας 2014 – Αίολος Αγυιάς (22/03/2025 – National League 1)

44. Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός (23/03/2025 – Α1 Γυναικών)

45. Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ (23/03/2025 – Basket League)

46. Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας – Λύκειο Απ. Πέτρου & Παύλου Λεμεσού (10/05/2025 – Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα)

47. Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας – Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη (11/05/2025 – Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα)

48. Δάφνη Δαφνίου – Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας (14/05/2025 – National League 2)

49. ΑΓΕ Χαλκίδας – Δόξα Λευκάδας (20/10/2025 – Elite League)

50. Ιόνιος Κέρκυρας – Προμηθέας Πατρών Β' (20/01/2026 – National League 1)

51. Προμηθέας Πατρών – Άρης (24/01/2026 – Basket League)

52. Λαύριο – Κόροιβος Αμαλιάδας (21/02/2026 – Elite League)

53. Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας – Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης (29/03/2026 – Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα)

54. Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας – Εκπαιδευτήρια Υπατία (30/03/2026 – Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα)

55. ΑΓΕ Χαλκίδας – Πανερυθραϊκός (04/04/2026 – Elite League)

Η θέση της ΕΟΚ και της ΚΕΔ για τη διαρροή των ορισμών

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, η ΕΟΚ (διά του Γενικού Γραμματέα της Λάμπρου Τάκη) υπέβαλε στις 26 Μαΐου 2026 έγγραφη απάντηση προς το 2ο Ειδικό Προανακριτικό Τμήμα, ενώ στις 15 Ιουνίου 2026 κατέθεσε ενόρκως το μέλος της ΚΕΔ, Δημήτριος Μπήτης.

Σύμφωνα με τη θέση της Ομοσπονδίας, η ΚΕΔ αποτελεί πλήρως ανεξάρτητο όργανο που συνεδριάζει κάθε Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης για τους ορισμούς των διαιτητών. Όπως υποστηρίχθηκε, μετά τη λήψη της απόφασης της ΚΕΔ την Τρίτη, οι ορισμοί αποστέλλονται εσωτερικά στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΟΚ (Γραμματεία, Τμήμα Μητρώου, Επιτροπή Πρωταθλημάτων, IT Manager, τμήμα μετακινήσεων/διαμονών) για τη διευθέτηση των εισιτηρίων και των ξενοδοχείων, καθώς και στα μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΚ βάσει του άρθρου 6 παρ. 6 του Κανονισμού Διαιτησίας, προτού ανακοινωθούν στους διαιτητές και αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

Πηγή: protothema.gr