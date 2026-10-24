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ΕΛΛΑΔΑ

Στημένα στο μπάσκετ: Πέντε διαιτητές στο «κάδρο», καλούνται για εξηγήσεις - Καταθέσεις τους αποδίδουν παράνομες ενέργειες

 24.10.2026 - 20:05
Στημένα στο μπάσκετ: Πέντε διαιτητές στο «κάδρο», καλούνται για εξηγήσεις - Καταθέσεις τους αποδίδουν παράνομες ενέργειες

Για παροχή εξηγήσεων αναμένεται να κληθούν το προσεχές διάστημα, στο πλαίσιο της ανάκρισης, διαιτητές μπάσκετ, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στην δικογραφία από μάρτυρες.

Όπως εκτιμάται μάλιστα, ορισμένοι από αυτούς είναι πιθανό να καταστούν κατηγορούμενοι, αφού οι μαρτυρικές καταθέσεις τους αποδίδουν συγκεκριμένες, παράνομες, ενέργειες. Συνολικά, το κατώφλι της Ευελπίδων αρχικά για την παροχή εξηγήσεων αναμένεται να περάσουν πέντε άτομα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, οι κατηγορούμενοι Βαγγέλης Λιόλιος, πρόεδρος της ΕΟΚ και ο στενός συνεργάτης, Γιώργος Μαυραγάνης, εκφράζουν «εμπιστοσύνη» για συγκεκριμένους διαιτητές, όταν επιδιώκουν να χειραγωγήσουν το αποτέλεσμα κάποιου αγώνα.

Ήδη, σ' αυτή την κατηγορία είναι γνωστό ότι άνηκαν οι Κορομηλάς, Παπαπέτρου, Τσαρούχα και Πηλοϊδης, αλλά και ο δεύτερος προστατευόμενος μάρτυρας, στον οποίο οι Λιόλιος και Μαυραγάνης κατηγορούνται ότι είχαν υποσχεθεί ανέλιξη και ορισμούς στην Α1, προκειμένου να εξασφαλίσει καλύτερη αμοιβή. Ωστόσο, την ίδια υπόσχεση φέρεται να είχαν δώσει σε τουλάχιστον άλλον ένα διαιτητή, που είχε διευθύνει αγώνες μαζί με τον προστατευόμενο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Λιόλιος, εντονότερα μετά την ανάδειξή του στην ηγεσία της ΕΟΚ, επεδίωξε να ελέγξει τη διαιτησία και να βάλει στον πάγο ή ακόμη και να θέσει εκτός του αθλήματος, διαιτητές που τους χαρακτήριζε, ο ίδιος και το περιβάλλον ως «βαριά άρρωστους».

Από τις καταθέσεις του άλλοτε παράγοντα στον Φάρο Κερατσινίου και τον Ιωνικό Νικαίας, Βαγγέλη Τσάπα, που βρίσκεται σε καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα και δεν διώκεται για τις πράξεις στις οποίες περιγράφει ότι μετείχε, προκύπτει ότι Λιόλιος και Μαυραγάνης γνώριζαν πριν καν ανακοινωθούν, οι ορισμοί διαιτητών σε παιχνίδια που εκείνοι ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα. Είναι χαρακτηριστική η αποστροφή τους, ότι με «Βάσω και Σ... (αναφέρεται το όνομα διαιτητή που πλέον αναμένεται να κληθεί για εξηγήσεις) ποτέ δεν χάνεις».

Ο δεύτερος προστατευόμενος μάρτυρας επίσης, αναφέρεται σε συναδέλφους του, στους οποίους «είχε μιλήσει», ή «ήλεγχε», προκειμένου να σφυρίξουν σύμφωνα με τις επιθυμίες του προέδρου της ΕΟΚ και του στενού του συνεργάτη και σήμερα συγκατηγορούμενου, Γιώργου Μαυραγάνη.

Πηγή: protothema.gr

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