Δεν έχουν τέλος οι επιθέσεις: Οι Χούθι χτύπησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Άντεν στην Υεμένη

VIDEO: Κρίσιμη η επόμενη εβδομάδα για το Κυπριακό – Σειρά από επαφές και συναντήσεις θα έχει ο ΠτΔ
Κρίσιμη χαρακτηρίζεται η επόμενη εβδομάδα όσον αφορά το Κυπριακό, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να έχει γεμάτη ατζέντα επαφών.
Νωρίτερα, το υπουργείο Πληροφοριών της Υεμένης είχε ανακοινώσει ότι οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του Άντεν με βαλλιστικούς πυραύλους.
Σύμφωνα με το aljazeera.com, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση των επιθέσεων, τις πιθανές ζημιές ή την ύπαρξη θυμάτων.
Πηγή: protothema.gr
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