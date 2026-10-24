Δεν έχουν τέλος οι επιθέσεις: Οι Χούθι χτύπησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Άντεν στην Υεμένη

Νωρίτερα, το υπουργείο Πληροφοριών της Υεμένης είχε ανακοινώσει ότι οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του Άντεν με βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με το aljazeera.com, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση των επιθέσεων, τις πιθανές ζημιές ή την ύπαρξη θυμάτων.

Πηγή: protothema.gr