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ΔΙΕΘΝΗ

Δεν έχουν τέλος οι επιθέσεις: Οι Χούθι χτύπησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Άντεν στην Υεμένη

 24.10.2026 - 20:03
Δεν έχουν τέλος οι επιθέσεις: Οι Χούθι χτύπησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Άντεν στην Υεμένη

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη νότια πόλη-λιμάνι Άντεν, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν το στρατόπεδο αλ Νασρ και τη ναυτική στρατιωτική βάση της περιοχής, όπου στεγάζονται και τα αρχηγεία της Ακτοφυλακής.

Νωρίτερα, το υπουργείο Πληροφοριών της Υεμένης είχε ανακοινώσει ότι οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του Άντεν με βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με το aljazeera.com, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση των επιθέσεων, τις πιθανές ζημιές ή την ύπαρξη θυμάτων. 

Πηγή: protothema.gr

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