Εβδομάδα εξελίξεων για το Κυπριακό: «Το ζητούμενο είναι να επαναβεβαιωθεί το κεκτημένο στο σύνολό του»

Τη συνολική επαναβεβαίωση του διαπραγματευτικού κεκτημένου μέχρι και το τέλος της διάσκεψης στο Κραν Μοντανά το 2017, αναδεικνύει για την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου.

Σε συνέντευξή του που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα «Καθημερινή», ο κύριος Μενελάου υπογραμμίζει ότι η επαναβεβαίωση πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές του Κυπριακού και όλες τις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί, ώστε οι διαπραγματεύσεις να επικεντρωθούν στα ζητήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Όπως επισημαίνει, το ζητούμενο δεν είναι η αποσπασματική αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων, αλλά η συνολική διασφάλιση του συμφωνημένου πλαισίου που θα επιτρέψει την προώθηση της προσπάθειας για επίλυση του Κυπριακού.

Πηγή: ΡΙΚ