Η Ευρώπη σε αναταραχή: 1.000 συλλήψεις και τραυματίες στη Γαλλία, επεισόδια σε Αλβανία, λεηλασίες στην Ισπανία διαδηλωτές εισέβαλαν στο Κολοσσαίο

Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Αλβανία, Πορτογαλία και Βέλγιο βρίσκονται αντιμέτωπες με κινητοποιήσεις, ενώ διαμαρτυρίες νέων έχουν καταγραφεί και στην Πορτογαλία, με κοινό παρονομαστή την οργή για την ακρίβεια, τις οικονομικές ανισότητες και την πολιτική κατάσταση.

Total chaos in Europe. Now also in Spain. https://t.co/J49ZvEDsQ9 — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 25, 2026

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σε ολόκληρη τη Γαλλία, με τις συλλήψεις να πλησιάζουν τις 1.000 και περίπου 70.000 αστυνομικούς να έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα.

Στο Παρίσι, όπου περισσότεροι από 100.000 διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους, ξέσπασαν συγκρούσεις με την αστυνομία, ενώ επεισόδια, εμπρησμοί και λεηλασίες καταγράφηκαν και σε άλλες πόλεις.

Barcelona doesn't sleep, shop windows smashed, stores looted, street on fire. The apocalypse has arrived in Spain too. https://t.co/eH3JSbXhUW — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 25, 2026

Η ένταση μεταφέρθηκε και στην Ισπανία, όπου στη Βαρκελώνη περίπου 100 άνθρωποι συνελήφθησαν, περισσότεροι από 30 εμπρησμοί σημειώθηκαν σε αντικείμενα στους δρόμους και 14 καταστήματα υπέστησαν ζημιές ή λεηλατήθηκαν.

Στην Ιταλία, διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Ρώμη, στο Μιλάνο και στο Τορίνο, με συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στην ιταλική πρωτεύουσα, όπου ομάδα συγκεντρωμένων κατάφερε ακόμη και να εισβάλει στο Κολοσσαίο.

Στην Αλβανία, νέες συγκρούσεις σημειώθηκαν στα Τίρανα, όπου διαδηλωτές ζήτησαν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Σύμφωνα με τις αναφορές, οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες, ενώ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων εκδηλώθηκε φωτιά στην είσοδο του υπουργείου Περιβάλλοντος. Κινητοποιήσεις καταγράφηκαν επίσης στο Βέλγιο, ενώ στην Πορτογαλία έχουν πραγματοποιηθεί διαμαρτυρίες νέων με οικονομικά και πολιτικά αιτήματα.

WATCH: Large crowds marched through Paris today in a second national day of protests against the rising cost of living, as authorities deployed heavy security following last weekend’s riots. The police prefecture put turnout in Paris at about 110,000, while the CGT union claimed around 250,000. Nationwide, the Interior Ministry counted roughly 410,000 protesters, compared with up to 800,000 claimed by the CGT. https://t.co/zaogkGKwyY — Clash Report (@clashreport) October 24, 2026

Οι ευρωπαϊκές αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για νέες συγκεντρώσεις την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, καθώς η δυσαρέσκεια που ξεκίνησε από τις σχολικές αίθουσες της Γαλλίας έχει αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις.

Παρίσι: Πάνω από 100.000 στους δρόμους, συγκρούσεις και εκατοντάδες συλλήψεις σε όλη τη χώρα

Στη γαλλική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη συγκέντρωση της ημέρας, με περίπου 110.000 διαδηλωτές σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ τα συνδικάτα υποστήριξαν ότι η συμμετοχή έφτασε τους 250.000.

Σε εθνικό επίπεδο, οι αρχές ανακοίνωσαν 410.000 συμμετέχοντες, με τα συνδικάτα να υπολογίζουν τον αριθμό σε περίπου 800.000.

Η πορεία στο Παρίσι σημαδεύτηκε από συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, με εκτόξευση αντικειμένων και πυροτεχνημάτων. Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού, ενώ σε ορισμένες περιοχές σημειώθηκαν φωτιές και απόπειρες λεηλασιών.

Πολλά καταστήματα είχαν προστατεύσει τις βιτρίνες τους με ξύλινες κατασκευές, ενώ μουσεία παρέμειναν κλειστά υπό τον φόβο επεισοδίων. Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν και στη Μασσαλία, όπου οι αρχές είχαν ενισχύσει σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας.

Επεισόδια από το Μπορντό μέχρι την Γκρενόμπλ

Οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν σε δεκάδες γαλλικές πόλεις, με διαφορετική ένταση και συμμετοχή.

Στο Μπορντό, περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν παρά τις απαγορεύσεις στο κέντρο της πόλης. Ομάδες διαδηλωτών συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, έστησαν οδοφράγματα, έβαλαν φωτιά σε κάδους και επιχείρησαν να εισβάλουν στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Καταγράφηκαν 44 συλλήψεις, τρεις τραυματισμοί και ζημιές σε οκτώ επιχειρήσεις.

Στη Ναντ, όπου διαδηλωτές εκτόξευσαν μολότοφ και πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών, πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 70 συλλήψεις, ενώ οι αρχές απέτρεψαν λεηλασίες καταστημάτων.

Στην Τουλόν, 64 άνθρωποι συνελήφθησαν, εκ των οποίων 20 τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση.

Στη Μετς, περίπου 1.500 άνθρωποι συμμετείχαν σε πορεία, ενώ ομάδα 200 κουκουλοφόρων προκάλεσε επεισόδια, με αποτέλεσμα επτά συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και τρεις ανήλικοι. Στη Σαμπερί, επίσης περίπου 1.500 διαδηλωτές πραγματοποίησαν μη εγκεκριμένη πορεία, η οποία προκάλεσε προσωρινό κλείσιμο αυτοκινητοδρόμου και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Στην Ανεσί έγιναν 20 συλλήψεις και τραυματίστηκε ένας χωροφύλακας, ενώ στις πόλεις Βαν και Λοριάν πραγματοποιήθηκαν απαγορευμένες συγκεντρώσεις με 1.200 και 1.600 συμμετέχοντες αντίστοιχα. Στη Λοριάν, έξι ύποπτοι συνελήφθησαν έχοντας στην κατοχή τους βαριοπούλες, κόφτες και καπνογόνα.

Στην Γκρενόμπλ, περίπου 10.300 άνθρωποι συμμετείχαν σε δύο πορείες, με την αστυνομία να αναφέρει ότι ομάδα 400 κουκουλοφόρων προκάλεσε καταστροφές. Ένα κατάστημα λεηλατήθηκε, άλλα δέκα κτίρια υπέστησαν ζημιές ή έγιναν στόχος απόπειρας λεηλασίας, ενώ τραυματίστηκαν οκτώ αστυνομικοί και επτά διαδηλωτές. Στο Μονπελιέ, περίπου 6.300 άνθρωποι συμμετείχαν σε κινητοποίηση που συνοδεύτηκε από ρίψεις αντικειμένων, χρήση δακρυγόνων, οκτώ συλλήψεις και δύο τραυματισμούς αστυνομικών.

Αλβανία: Σφοδρές συγκρούσεις στα Τίρανα, φωτιές σε υπουργεία και αίτημα παραίτησης Ράμα

Ιδιαίτερα σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στα Τίρανα, όπου οι μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις εξελίχθηκαν σε ευρύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, με αίτημα την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου έξω από το υπουργείο Παιδείας, με τους συγκεντρωμένους να ζητούν μείωση των διδάκτρων, μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και αντιμετώπιση της διαφθοράς. Σταδιακά, η ένταση μεταφέρθηκε στην πλατεία Σκεντέρμπεη, στο πρωθυπουργικό γραφείο και σε άλλες περιοχές της πρωτεύουσας.

Κουκουλοφόροι εκτόξευσαν πέτρες, πυροτεχνήματα και βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών, ενώ ξήλωσαν πλάκες από πεζοδρόμια, έστησαν οδοφράγματα και πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων.

Φωτιές εκδηλώθηκαν στο υπουργείο Περιβάλλοντος, στις εισόδους του υπουργείου Γεωργίας και του δημαρχείου Τιράνων, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε τράπεζες, στάσεις λεωφορείων και άλλες εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με την αλβανική δημόσια ραδιοτηλεόραση, ένας αστυνομικός τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων και συνάδελφοί του έσπευσαν να τον βοηθήσουν.

Οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα, εκτοξευτήρες νερού και πλαστικές σφαίρες, ενώ περίπου 2.500 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Οι κινητοποιήσεις συνδέονται με τη δυσαρέσκεια για την ανεργία, τη διαφθορά, την κατάσταση στην εκπαίδευση και την κυβερνητική πολιτική, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τον Έντι Ράμα, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013.

Ιταλία: Εισβολή στο Κολοσσαίο και συγκρούσεις στη Ρώμη

Στη Ρώμη, η ένταση κορυφώθηκε όταν ομάδα διαδηλωτών παραβίασε την περίμετρο ασφαλείας του Κολοσσαίου και εισήλθε στην αρχαία αρένα, προτού απομακρυνθεί από τις αρχές.

Συγκρούσεις σημειώθηκαν κοντά στην Piazza della Repubblica, όπου αστυνομικοί με ασπίδες και γκλομπ επιχείρησαν να συγκρατήσουν διαδηλωτές, χρησιμοποιώντας και εκτοξευτήρα νερού.

Οι αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το Circus Maximus, την Piazza del Popolo και κεντρικούς εμπορικούς δρόμους με καταστήματα πολυτελών ειδών. Κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Μιλάνο και στο Τορίνο, ενώ εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές συμμετείχαν ειρηνικά, διαχωρίζοντας τη θέση τους από τις ομάδες που προκαλούσαν επεισόδια.

Ισπανία: 100 συλλήψεις, δεκάδες φωτιές και λεηλασίες στη Βαρκελώνη

Στη Βαρκελώνη, περίπου 100 άνθρωποι συνελήφθησαν μετά από συγκρούσεις, εμπρησμούς και λεηλασίες καταστημάτων.

Σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικών της Καταλονίας, Νούρια Παρλόν, το 25% των συλληφθέντων ήταν ανήλικοι, ενώ περισσότερες από 30 φωτιές εκδηλώθηκαν στους δρόμους και 14 καταστήματα υπέστησαν ζημιές ή λεηλατήθηκαν.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πελάτες εμφανίζονται εγκλωβισμένοι στο πολυκατάστημα El Corte Inglés, όταν κατέβηκαν τα προστατευτικά ρολά για να εμποδιστεί η είσοδος ομάδων που επιχειρούσαν λεηλασίες.

Στα κοινωνικά δίκτυα, ορισμένοι διοργανωτές χαρακτήρισαν το κίνημα «αντισυστημικό», χρησιμοποιώντας το σύνθημα «Institut Indignats», εμπνευσμένο από το γαλλικό μαθητικό κίνημα «Lycées Indignes».

Συγκρούσεις στη Λισαβόνα, συλλήψεις και διαδηλώσεις για την ακρίβεια και τη στέγαση

Στην Πορτογαλία, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στη Λισαβόνα και στο Πόρτο, διαμαρτυρόμενοι για την εκτίναξη των ενοικίων, την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση που πλήττει ιδιαίτερα τους νέους. Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν από το Πόρτο στις 10 Οκτωβρίου, επεκτάθηκαν και σε άλλες πόλεις, με συγκεντρώσεις επίσης στην Κοΐμπρα, το Αβέιρο και την Μπράγκα.

Τα ξημερώματα της Κυριακής (25 Οκτωβρίου), σημειώθηκαν συγκρούσεις στη Λισαβόνα, όταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ορισμένες με εκπαιδευμένους σκύλους, επιχείρησαν να απομακρύνουν διαδηλωτές που είχαν στήσει περισσότερες από 100 σκηνές στην κεντρική πλατεία Ροσίου. Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις, ενώ αναφέρθηκαν και τραυματισμοί. Ανάλογη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο.

Η ένταση είχε προηγηθεί και στις 20 Οκτωβρίου, όταν η αστυνομία διέλυσε καταυλισμούς διαδηλωτών στις δύο πόλεις, προχωρώντας σε 55 συλλήψεις.

Σε επιφυλακή η Ευρώπη για νέες κινητοποιήσεις

Μετά τα επεισόδια του Σαββάτου, οι αρχές στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για νέες συγκεντρώσεις την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.

Στο Παρίσι, η ένταση έχει επισκιάσει και τη διεξαγωγή του προγραμματισμένου αγώνα του NFL ανάμεσα στους Pittsburgh Steelers και τους New Orleans Saints.

Παρά τις διαφορετικές αφορμές των κινητοποιήσεων από χώρα σε χώρα, η συμμετοχή μεγάλου αριθμού νέων και η συσσώρευση κοινωνικής δυσαρέσκειας αναδεικνύονται σε κοινά χαρακτηριστικά μιας αναταραχής που ξεπερνά πλέον τα σύνορα της Γαλλίας.