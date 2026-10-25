Προσοχή: Οι κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει η εμμηνόπαυση πριν τα 40

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη ενδέχεται να αποτελεί έναν από τους μηχανισμούς που συνδέουν την πρόωρη εμμηνόπαυση με τη μελλοντική υγεία της καρδιάς.

Η έρευνα βασίζεται στη μελέτη ARIC και παρουσιάζεται στην ετήσια συνάντηση της αμερικανικής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης, όπως αναφέρει το EurekAlert!. Οι συμμετέχουσες ήταν μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας 45 έως 64 ετών.

Σε μέσο διάστημα παρακολούθησης 21,4 ετών, καταγράφηκαν συνολικά 1.570 καρδιαγγειακά συμβάματα. Σε σύγκριση με τις γυναίκες των οποίων η εμμηνόπαυση εμφανίστηκε στα 45 ή αργότερα, όσες είχαν μπει πριν από τα 40 παρουσίαζαν μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου συνολικά και στεφανιαίας νόσου ειδικότερα. Δεν διαπιστώθηκε αντίστοιχη συσχέτιση με εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή ανεπάρκεια.

Η διαφορά στην ινσουλίνη

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εταιρείας, η πρόωρη εμμηνόπαυση συνδεόταν με κατά 9,3% υψηλότερα επίπεδα ινσουλίνης, χωρίς διαφορά στις τιμές της γλυκόζης νηστείας. Οι ερευνητές εστιάζουν στην αντίσταση στην ινσουλίνη, δηλαδή στη μειωμένη ανταπόκριση των κυττάρων στη δράση της ορμόνης.

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη μπορεί να είναι μια σημαντική οδός που συνδέει την πρόωρη εμμηνόπαυση με τον αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων», αναφέρει ο Δρ. Zailing Xing, πρώτος συγγραφέας της μελέτης. Κατά τον ίδιο, η παρατήρηση αναδεικνύει τη σημασία της καρδιομεταβολικής υγείας στις γυναίκες που εισέρχονται στην εμμηνόπαυση πριν από τα 40.

Η ηλικία εμφάνισης

Η ανάλυση διαχωρίζει την πρόωρη εμμηνόπαυση, πριν από τα 40 έτη, από την πρώιμη, στις ηλικίες 40-44. Για τη δεύτερη ομάδα δεν καταγράφηκε αυξημένος κίνδυνος για τις καρδιαγγειακές εκβάσεις που εξετάστηκαν στη συγκεκριμένη ανάλυση.

Η πρόωρη εμμηνόπαυση σημαίνει περισσότερα χρόνια με μειωμένα επίπεδα οιστρογόνων και έχει συνδεθεί με μακροπρόθεσμα προβλήματα, μεταξύ των οποίων η καρδιαγγειακή νόσος και η οστεοπόρωση. Ωστόσο, οι επιμέρους μηχανισμοί που συμβάλλουν σε αυτές τις συσχετίσεις δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως.

Οι προοπτικές για την πρόληψη

Η Δρ. Stephanie Faubion από την αμερικανική Εταιρεία Εμμηνόπαυσης, επισημαίνει ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη μπορεί να είναι μία από τις βιολογικές οδούς που εμπλέκονται.

Η καλύτερη κατανόησή τους, εξηγεί, θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό ευκαιριών για έγκαιρη παρέμβαση και στην ανάπτυξη πιο εξατομικευμένων στρατηγικών πρόληψης.

Πηγή: ygeiamou.gr