Σάλος στη Βηρυτό: Γυναίκα στάθηκε ημίγυμνη μπροστά από τέμενος και έκανε live στο TikTok

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο μπροστά στο τέμενος Μωάμεθ Αμίν.

Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα που είναι γυμνή από την πίσω πλευρά, να βαδίζει προς την είσοδο του τεμένους. Εκεί, αφού έκανε μια στροφή 180 μοιρών, αποκάλυψε ότι το μπροστά μέρος του σώματός της ήταν καλυμμένο με χρυσό χρώμα.

🚨 القوى الأمنية توقف الفتاة التي ظهرت عـ.ـــارية أمام جامع محمد الأمين في وسط بيروت https://t.co/OqQ2PAvVOn — LebyNews (@lebynews) October 24, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, περαστικοί που είδαν τη γυναίκα την κάλεσαν να σταματήσει και να αποχωρήσει, με εκείνη να αδιαφορεί για τις προτροπές τους.

Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρινίστο αν η γυναίκα συνελήφθη και αν ασκήθηκαν κατηγορίες σε βάρος της.

Πηγή: protothema.gr