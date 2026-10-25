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ΔΙΕΘΝΗ

Σάλος στη Βηρυτό: Γυναίκα στάθηκε ημίγυμνη μπροστά από τέμενος και έκανε live στο TikTok

 25.10.2026 - 09:56
Σάλος στη Βηρυτό: Γυναίκα στάθηκε ημίγυμνη μπροστά από τέμενος και έκανε live στο TikTok

Aντιδράσεις προκάλεσε στον Λίβανο η εμφάνιση μιας ημίγυμνης γυναίκας μπροστά σε τέμενος στην πρωτεύουσα Βηρυτό προκειμένου να κάνει live στο TikTok.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο μπροστά στο τέμενος Μωάμεθ Αμίν.

Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα που είναι γυμνή από την πίσω πλευρά, να βαδίζει προς την είσοδο του τεμένους. Εκεί, αφού έκανε μια στροφή 180 μοιρών, αποκάλυψε ότι το μπροστά μέρος του σώματός της ήταν καλυμμένο με χρυσό χρώμα.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, περαστικοί που είδαν τη γυναίκα την κάλεσαν να σταματήσει και να αποχωρήσει, με εκείνη να αδιαφορεί για τις προτροπές τους.

Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρινίστο αν η γυναίκα συνελήφθη και αν ασκήθηκαν κατηγορίες σε βάρος της.

Πηγή: protothema.gr

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