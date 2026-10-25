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ΔΙΕΘΝΗ

Τρόμος στο Μαλί: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε καταυλισμό - Πάνω από 50 νεκροί

 25.10.2026 - 09:59
Τρόμος στο Μαλί: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε καταυλισμό - Πάνω από 50 νεκροί

Οι ένοπλες δυνάμεις του Μαλί ανακοίνωσαν χθες Σάββατο ότι εντόπισαν 54 πτώματα μετά τις επιθέσεις εναντίον καταυλισμών στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας του Σαχέλ το περασμένο Σαββατοκύριακο, αυξάνοντας τον επίσημο απολογισμό των θυμάτων κατά έξι. 

Οι επιθέσεις εξαπολύθηκαν στην περιφέρεια Μενακά της χώρας αυτής της δυτικής Αφρικής, όπου μαίνονται ταραχές. Ένοπλοι κατέφθασαν με μοτοσικλέτες προτού ανοίξουν πυρ εναντίον καταυλισμών όπου ζουν κυρίως μέλη της κοινότητας των Νταουσαάκ.

Μέλη αυτής της κοινότητας ίδρυσαν το ένοπλο Κίνημα για τη Σωτηρία του Αζαουάντ, οργάνωση που έχει συμμαχήσει με τη στρατιωτική χούντα στην εξουσία στο Μαλί, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές στον μηχανισμό ασφαλείας και στην κοινότητα.

Ο στρατός προσθέτει στο κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα ότι τα θύματα θάφτηκαν επιτόπου και εννιά επιζώντες διακομίστηκαν στην πόλη Μενακά.

Συμπλήρωσε πως, σύμφωνα με μαρτυρίες, η επίθεση διαπράχθηκε από το παράρτημα της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Μεγάλη Σαχάρα. 

Οι καταυλισμοί που μπήκαν στο στόχαστρο βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από την πόλη Μενακά.

Πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων του Μαλί, οι περιπολίες και οι επιχειρήσεις για την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή συνεχίζονται.

Πηγή του AFP στον μηχανισμό ασφαλείας στην πόλη Γκαό είχε πει την περασμένη εβδομάδα ότι η σφαγή διαπράχθηκε «σε αντίποινα για στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξήχθησαν πρόσφατα στην περιοχή και για επιθέσεις».

Το Μαλί έχει βρεθεί αντιμέτωπο από το 2012 με βαθιά κρίση ασφαλείας, στην οποία εμπλέκονται οργανώσεις τζιχαντιστών και αυτονομιστών, καθώς και συμμορίες κακοποιών.

 

Πηγή: protothema.gr

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