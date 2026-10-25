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ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Ψήφισε στη Φλόριντα για τις ενδιάμεσες εκλογές

 25.10.2026 - 10:02
Τραμπ: Ψήφισε στη Φλόριντα για τις ενδιάμεσες εκλογές

Ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε χθες Σάββατο σε εκλογικό τμήμα στη Φλόριντα και κατέθεσε την ψήφο του ενόψει των βουλευτικών εκλογών του μέσου της δεύτερης θητείας του, που εν πολλοίς θα καθορίσουν το υπόλοιπό της.

Σε ερώτημα των δημοσιογράφων για το ζήτημα της διαφθοράς, που έχει αναδειχθεί σε προεκλογικό ζήτημα για πολλούς ψηφοφόρους, ο Αμερικανός πρόεδρος τους διαβεβαίωσε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι αντιστέκονται σε αυτή. Πρόσθεσε ότι «πρέπει να κοιτάξετε στην πλευρά της αληθινής διαφθοράς, της διαφθοράς των Δημοκρατικών».

Ο Τραμπ ψήφισε σε εκλογικό τμήμα στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, όχι μακριά από την πολυτελή ιδιοκτησία του στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ που πάντα αρνείται πως ηττήθηκε το 2020, καταγγέλλοντας -χωρίς καμιά απόδειξη ή βάση- εκτεταμένη εκλογική νοθεία, εξακόντισε το Σάββατο νέες καταγγελίες περί απάτης, διατεινόμενος πως υπάρχουν άκυρα ψηφοδέλτια στο Λος Άντζελες, πόλη που θεωρείται οχυρό των δημοκρατικών.

Μόλις 10 ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, που παραδοσιακά έχουν δυσμενή έκβαση για το κόμμα που κατέχει τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με δυσοίωνες δημοσκοπήσεις, οι οποίες θέλουν την παράταξή του να χάνει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, αν όχι και της Γερουσίας.

Χωρίς την πλειοψηφία του στο Κογκρέσο, ο πρόεδρος δεν θα είχε περιθώρια ελιγμών για την προώθηση του νομοθετικού του προγράμματος τα δυο χρόνια που του απομένουν στην εξουσία.

Ενδέχεται εξάλλου να αντιμετωπίσει διάφορες κοινοβουλευτικές έρευνες από τους Δημοκρατικούς, που έχουν ήδη πει ότι θέλουν να εξετάσουν συμφωνίες που έκλεισαν ο Ντόναλντ Τραμπ και συγγενείς ή άνθρωποί του μέσω της οικογενειακής εταιρείας συμμετοχών («holding») μετά την επάνοδό του στην προεδρία.

Πηγή: protothema.gr

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