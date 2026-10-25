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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπ. Ενέργειας: Ο ΠτΔ συνεχίζει τις προσπάθειες για επανέναρξη διαπραγματεύσεων

 25.10.2026 - 11:34
Υπ. Ενέργειας: Ο ΠτΔ συνεχίζει τις προσπάθειες για επανέναρξη διαπραγματεύσεων

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση συνεχίζουν τις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, με στόχο την επίτευξη βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, ανέφερε την Κυριακή ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός, στον επιμνημόσυνο λόγο του στο Εθνικό Μνημόσυνο των Ηρώων Λακατάμειας.

«Τιμούμε, λοιπόν, σήμερα 42 νεκρούς και κρατούμε ζωντανή τη μνήμη 23 αγνοουμένων. Ανθρώπους που, σε ξεχωριστά χρονικά ορόσημα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις πιο δύσκολες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου», είπε ο Υπουργός. 

«Η πρόσφορα και η θυσία τους συνδέονται με τρεις καθοριστικούς σταθμούς της πορείας του τόπου μας: τον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-1959, τις διακοινοτικές συγκρούσεις του 1963-1964 και το προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974», σημείωσε ο κ. Δαμιανός.

Όπως ανέφερε, «η σημερινή ημέρα δεν αποτελεί μόνο μια πράξη μνήμης. Είναι και μια ευκαιρία να αναλογιστούμε το μέγεθος της θυσίας τους, αλλά και την ευθύνη που έχουμε να διαφυλάξουμε τις αξίες για τις οποίες αγωνίστηκαν. Γιατί πίσω από κάθε όνομα που μνημονεύουμε βρίσκεται μια ανθρώπινη ζωή, μια οικογένεια, όνειρα που διακόπηκαν και μια πληγή που για πολλούς συγγενείς παραμένει ανεπούλωτη».

Τόνισε ότι «η οφειλόμενη τιμή στους ήρωές μας συνδέεται άρρηκτα με την προσπάθεια για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας. Η επίλυση του Κυπριακού παραμένει η μεγαλύτερη εθνική μας προτεραιότητα». 

Ο κ. Δαμιανός είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση συνεχίζουν τις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με στόχο μια βιώσιμη και λειτουργική λύση, η οποία θα εδράζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στο Διεθνές Δίκαιο και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Επιδίωξή μας είναι μια Κύπρος ελεύθερη και επανενωμένη, ένα κράτος σύγχρονο και ευρωπαϊκό, όπου όλοι οι πολίτες θα μπορούν να ζουν με ασφάλεια, ειρήνη και αξιοπρέπεια. Μια πατρίδα χωρίς κατοχικά στρατεύματα, αναχρονιστικές εγγυήσεις και διαχωριστικές γραμμές, που θα προσφέρει προοπτική και ελπίδα στις επόμενες γενιές», σημείωσε.

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