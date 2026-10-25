Απίστευτο: Άνδρας παριστάνει τον αστυνομικό κυκλοφορεί στους δρόμους και ζητά χρήματα

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Καλό Χωριό της Επαρχίας Λάρνακας, όπου άνδρας προσποιείται ότι είναι αστυνομικός με σκοπό να εξαπατήσει ηλικιωμένα άτομα.

Σε ανακοίνωση του το Κοινοτικό Συμβούλιο ενημερώνει ότι έχει σημειωθεί περιστατικό εξαπάτησης, κατά το οποίο άγνωστο πρόσωπο προσποιείται ότι είναι αστυνομικός, με σκοπό να αποσπάσει χρήματα από ηλικιωμένα άτομα.

«Παρακαλούμε όλους τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μην δίνετε χρήματα ή προσωπικά στοιχεία σε αγνώστους και σε περίπτωση που αντιληφθείτε κάτι ύποπτο, επικοινωνήστε άμεσα με την Αστυνομία»

Μέσω της ανακοίνωσης απευθύνεται η εξής έκκληση: «Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους ηλικιωμένους συγγενείς και γείτονές σας, ώστε να προστατεύσουμε όλοι μαζί τους ανθρώπους μας»