Άγριο σκηνικό στη Λεμεσό: Χτύπησε αστυνομικό, πέρασε με κόκκινο και οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα - Χειροπέδες σε 26χρονο 

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, λίγο μετά τις 10.00π.μ. χθες 24 Οκτωβρίου, στην οδό Ανεξαρτησίας, στη Λεμεσό, μέλος της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης κάλεσε οδηγό αυτοκινήτου να σταματήσει για τροχονομικό έλεγχο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει του ελέγχου και σε σημείο του δρόμου, συγκρούστηκε με τον ποδηλατιστή αστυνομικό, ο οποίος τον ακολούθησε, καλώντας τον εκ νέου να σταματήσει για έλεγχο.

Ακολούθως της σύγκρουσης, ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τη σκηνή χωρίς να παράσχει βοήθεια και συνέχισε την πορεία του οδηγώντας επικίνδυνα με μεγάλη ταχύτητα και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, παραβιάζοντας και το κόκκινο φανάρι στα φώτα τροχαίας σε συμβολή του δρόμου.

Από τις εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι, εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του εμπλεκόμενου οχήματος είναι ο 26χρονος. Αυτός εντοπίστηκε λίγο πριν τις 11.00π.μ. σήμερα και αφού συνελήφθη στη βάση δικαστικού εντάλματος, τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Το Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Το μέλος της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης μετέβη χθες σε πολυκλινική στη Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε τραυματιστεί στο πόδι και στον αυχένα. Έτυχε περίθαλψης και έλαβε εξιτήριο αργότερα χθες.