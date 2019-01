Η Samsung Electronics Αντικαθιστά την Πλαστική Συσκευασία με Βιώσιμα Υλικά

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσει από φέτος να αντικαθιστά τα πλαστικά υλικά συσκευασίας με χαρτί και άλλα περιβαλλοντικά βιώσιμα υλικά.



Από το πρώτο εξάμηνο του 2019, η συσκευασία που χρησιμοποιείται για τα προϊόντα και τα αξεσουάρ της Samsung -από τα smartphones και τα tablets μέχρι τις οικιακές συσκευές- θα αντικατασταθεί από περιβαλλοντικά βιώσιμα υλικά, όπως το ανακυκλωμένο βιολογικό πλαστικό και το χαρτί.

Για να αναβαθμίσει τη συσκευασία των προϊόντων, η Samsung Electronics σύστησε ομάδα εργασίας με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη, την αγορά, το marketing και τον ποιοτικό έλεγχο για καινοτόμες ιδέες συσκευασίας.



Όσον αφορά στις συσκευασίες κινητών τηλεφώνων, tablets και wearables, η Samsung θα αντικαταστήσει το πλαστικό με χαρτοπολτό, και τις σακούλες των αξεσουάρ με οικολογικά υλικά. Η εταιρεία θα αλλάξει, επίσης, τον σχεδιασμό του φορτιστή smartphone, αντικαθιστώντας το γυαλιστερό φινίρισμα με ματ και εξαλείφοντας τις πλαστικές προστατευτικές ταινίες, μειώνοντας τη χρήση των πλαστικών.



Οι πλαστικές σακούλες που χρησιμοποιούνται για την προστασία των επιφανειών οικιακών συσκευών, π.χ. των τηλεοράσεων, των ψυγείων, των κλιματιστικών, των πλυντηρίων καθώς και άλλων λευκών συσκευών, θα αντικατασταθούν από σακούλες από ανακυκλωμένα υλικά και βιοπλαστικά, τα οποία κατασκευάζονται αντίστοιχα από πλαστικά απόβλητα και μη ορυκτά καύσιμα όπως το άμυλο ή το ζαχαροκάλαμο.



Σχετικά με την χρήση χαρτιού στις συσκευασίες της, η Samsung θα χρησιμοποιεί μόνο φυτικές ίνες που έχουν πιστοποιηθεί από διεθνείς περιβαλλοντικούς οργανισμούς, όπως οι Forest Stewardship Council, Programme for the Endorsement of Forest Certification Scheme (Πρόγραμμα για την Έγκριση του Συστήματος Πιστοποίησης των Δασών) και Sustainable Forestry Initiative (Βιώσιμη Δασική Πρωτοβουλία) για τη συσκευασία και τα εγχειρίδια μέχρι το 2020.

«Η Samsung Electronics εντείνει την προσπάθειά της στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων της κοινωνίας, όπως η εξάντληση πόρων και τα πλαστικά απόβλητα» δήλωσε ο Gyeong-bin Jeon, Επικεφαλής του Παγκόσμιου Κέντρου Ικανοποίησης Πελατών της Samsung (Samsung’s Global Customer Satisfaction Center). «Δεσμευόμαστε να ανακυκλώνουμε πόρους και να ελαχιστοποιούμε τη ρύπανση που προέρχεται από τα προϊόντα μας. Θα υιοθετήσουμε πιο περιβαλλοντικά βιώσιμα υλικά, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται αύξηση του κόστους».



Σύμφωνα με την πολιτική κυκλικής οικονομίας της εταιρείας, η Samsung Electronics έχει θεσπίσει ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο υλοποίησης που προβλέπει την αποκλειστική χρήση πιστοποιημένης από δασικές πρωτοβουλίες συσκευασίας μέσα στο επόμενο έτος. Μέχρι το 2030, Samsung σκοπεύει να χρησιμοποιήσει 500 χιλιάδες τόνους ανακυκλωμένου πλαστικού και να συλλέξει 7.5 εκατομμύρια τόνους απορριφθέντων προϊόντων (και τα δύο μεγέθη είναι σωρευτικά από το 2009).