1. Πήγαινε κάθε μέρα για έναν περίπατο

Έρευνες δείχνουν ότι η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης οστεοπόρωσης, ενώ βοηθά και με το αδυνάτισμα.

2. Πρόσθεσε Ω3 λιπαρά στη διατροφή σου

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Obesity Reviews, η προσθήκη Ω3 λιπαρών στη διατροφή, μπορεί να σε βοηθήσει να χάσεις βάρος και να μην το ξαναπάρεις πίσω, μειώνοντας παράλληλα και το αίσθημα πείνας. Επίσης, έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Menopause, υποστηρίζει πως η κατανάλωση λιπαρών ψαριών, όπως ο σολομός και ο τόνος, μπορεί να μειώσει και τις εξάψεις στις γυναίκες άνω των 40.

3. Κολύμπησε

Μία γυναίκα 70 κιλά μπορεί να χάσει περίπου 500 θερμίδες μέσα με μία μόνο ώρα κολύμπι σε χαλαρό ρυθμό!

4. Πιες πράσινο τσάι

Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο The Journal of Nutrition αποκάλυψε πως η καθημερινή κατανάλωση πράσινου τσαγιού μπορεί να αυξήσει την καύση λίπους ως και 12% μέσα σε 12 μήνες. Στα plus το ότι είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, αφήνοντας την επιδερμίδα σου απαλή και λαμπερή!

5. Πιες πολύ νερό

Έρευνα του 2016 που δημοσιεύθηκε στο Journal of Human Nutrition and Dietetics αποκάλυψε ότι οι καλά ενυδατωμένοι άνθρωποι καταναλώνουν 206 λιγότερες θερμίδες κάθε μέρα από τους υπόλοιπους. Η αύξηση της κατανάλωσης νερού μπορεί να βοηθήσει και με τις εξάψεις που προκαλούνται με την εμμηνόπαυση, αλλά και με τη διατήρηση της φρεσκάδας της επιδερμίδας.

6. Αύξησε την πρωτεΐνη που καταναλώνεις

Οι δίαιτες χαμηλές σε πρωτεΐνη οδηγούν στην απώλεια μυικής μάζας και στην επιβράδυνση του μεταβολισμού στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Dietetic Association.

7. Πιες κόκκινο κρασί

Έρευνα του 2014 που δημοσιεύθηκε στο Journal of Translational Medicine, αποκάλυψε πως η αύξηση της κατανάλωσης ρεσβερατρόλης, που περιέχει το κόκκινο κρασί, ήταν αποτελεσματική στη βελτίωση των ορμονικών προβλημάτων στις υπέρβαρες μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, ενισχύοντας ενδεχομένως τις προσπάθειες απώλειας βάρους.

8. Φάε πορτοκάλια

Τα εσπεριδοειδή πέρα από το ότι γεμίζουν τον οργανισμό βιταμίνες και βοηθούν στο αδυνάτισμα, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Cosmetic Science, η βιταμίνη C, που περιέχουν, μπορεί να βοηθήσει με την παραγωγή κολλαγόνου και την καταπολέμηση των ρυτίδων.

9. Κοιμήσου 7-8 ώρες

Έρευνα έδειξε πως οι γυναίκες που κοιμούνται λιγότερο από 5 ώρες τη μέρα, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας κατά 15%!

10. Άλλαξε το άρωμά σου

Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Neurological and Orthopaedic Surgery έδειξε ότι το να μυρίζεις συγκεκριμένα αρώματα, όπως μέντα και μήλο, μπορεί να βοηθήσει με το αδυνάτισμα. Άλλο πάλι και τούτο!

Aπό Olivemagazine.gr