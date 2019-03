Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους στο Λονδίνο -Πάνω από 100 επιβάτες παρουσιάστηκαν με «μυστηριώδης ασθένεια» - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης (06/03) στο αεροδρόμιο Gatwick όταν αρκετοί επιβάτες μιας πτήσης της Virgin από τα Μπαρμπάντος, εμφάνισαν συμπτώματα «μιας μυστηριώδους ασθένειας», με αποτέλεσμα να μπουν όλοι σε καραντίνα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το αεροσκάφος της Virgin που εκτελούσε την πτήση VS610 προσγειώθηκε στο Λονδίνο στις 5.20 τα ξημερώματα.

Στο αεροδρόμιο υπήρχαν ήδη και περίμεναν το τζετ τουλάχιστον 10 ασθενοφόρα και περιπολικά, αφού το πλήρωμα είχε ενημερώσει το κέντρο ελέγχου ότι, κατά τη διάρκεια της πτήσης, πολλοί από τους επιβάτες είχαν εμφανίσει συμπτώματα ασθένειας.

ALERT Virgin Atlantic #VS610 parked at remote area after landing at Gatwick due to a serious medical emergency https://t.co/GDCJGGyTwU