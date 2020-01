BLACKOUT NIGHTS για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

strong>Subtitle

Τα BLACKOUT nights ανακοίνωσαν το UK Tour 2020 με πρωταρχικό προορισμό το Reading σε συνεργασία με το Hellenic and Cypriot society of Reading στις 24 του Γενάρη στο Walkabout Club

Την ίδια ημέρα η GoGreek Newcastle υποδέχεται ακόμη ένα BLACKOUT episode στο Eden Newcastle μιξάροντας μαζί με τον αγαπημένο μας dj του καλοκαιριού Deeno S (resident of Kaliva on the beach)

Για πληροφορίες αποταθείτε στο:

-Fb page: Blackout nights Cy

-Instagram: Blackoutnightscy

ο πρόγραμμα του BLACKOUT

UK

Tour

2020:

24.01- Newcastle

24.01- Reading

