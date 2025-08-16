Γιατί ακούμε τον ήχο της θάλασσας όταν βάζουμε ένα κοχύλι στο αυτί μας; Τι απαντά η επιστήμη

Η επιστημονική απάντηση είναι όχι. «Ακούτε ήχους περιβάλλοντος ή υπόκρουσης, οι οποίοι έχουν ενισχυθεί σε ένταση λόγω των φυσικών ιδιοτήτων του κοχυλιού», είχε δηλώσει στο Live Science ο Άντριου Κινγκ, διευθυντής του Κέντρου Ολοκληρωμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και επικεφαλής της Ομάδας Ακουστικής Νευροεπιστήμης της Οξφόρδης.

Eξήγησε ότι οι «σκληρές, καμπύλες επιφάνειες» μέσα στα κελύφη αντανακλούν τα ηχητικά κύματα, κάνοντάς τα να «αναπηδούν» μέσα στο κέλυφος. Κατά συνέπεια, το κέλυφος «λειτουργεί ως αντηχείο, ενισχύοντας ορισμένες ηχητικές συχνότητες, έτσι ώστε να είναι πιο δυνατές».

Οι συχνότητες που ακούτε εξαρτώνται από το μέγεθος και το σχήμα του κοχυλιού. Εάν το κοχύλι έχει ακανόνιστο σχήμα, πιθανότατα θα αντηχεί σε πολλαπλές συχνότητες.

Δεν χρειάζεστε απαραίτητα ένα κοχύλι

Οι επιστήμονες τονίζουν επίσης ότι δεν χρειάζεστε απαραίτητα ένα κοχύλι για να ακούσετε έναν ήχο που αναπαράγει αυτόν του ωκεανού. Μπορείτε να έχετε μια παρόμοια εμπειρία στο σπίτι χρησιμοποιώντας απλά ένα φλιτζάνι ή ένα μπολ που θα τα βάλετε δίπλα στο αυτί σας. Αυτό που θα ακούσετε θα είναι αντίστοιχο του μεγέθους του αντικειμένου.

Ωστόσο, είναι σημαντικός να υπάρχει κάποιος θόρυβος στο υπόβαθρο, καθώς αν βρίσκεστε σε ένα ηχομονωμένο δωμάτιο, προφανώς, δεν θα ακούσετε τίποτα.

