Μια νέα, αυθεντική πρόταση για κυπριακό σουβλάκι στην καρδιά της πόλης

Ο λόγος για το νέο μαγαζί με την ονομασία «Τα Σουβλάκια», το οποίο άνοιξε τις πόρτες του τις τελευταίες ημέρες.

Πίσω από τη νέα άφιξη βρίσκεται η ομάδα του Bistrot 55 Restaurant, η οποία αυτή τη φορά επενδύει στην ποιότητα και την απλότητα ενός διαχρονικού street food, όπως το θυμόμαστε: σωστά ψημένο, με προσεγμένες πρώτες ύλες και όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά.

Την επιμέλεια του μενού υπογράφει ο Jack Γιαννακού, Chef της Χρονιάς 2024 στα Cyprus Eating Awards, με εμπειρία τόσο στα εστιατόρια του γκρουπ όσο και στα projects Cinema και Goodearth. Η φιλοσοφία βασίζεται στη χρήση άριστης ποιότητας κυπριακού κρέατος, προερχόμενου από συνεργαζόμενο κρεοπωλείο με δική του εκτροφή, ενώ στο κοτόπουλο προσφέρονται επιλογές από μπούτι ή φιλέτο.

Το μενού συμπληρώνεται από φρέσκες τηγανητές πατάτες, παραδοσιακό ταλατούρι, σπιτικό ταχίνι και πίκλα, σε μια προσπάθεια να αποδοθεί το σουβλάκι στην πιο αυθεντική και γνώριμη εκδοχή του.

Ο χώρος λειτουργεί με περιορισμένες θέσεις dine in στη μπάρα, καθώς και με take away και delivery μέσω Foody και Wolt.

Ελευθερίας 71, 3042 Λεμεσός | Τηλ.: 77 77 27 00

** Με πληροφορίες από το checkincyprus.com