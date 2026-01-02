Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μια νέα, αυθεντική πρόταση για κυπριακό σουβλάκι στην καρδιά της πόλης

 02.01.2026 - 21:21
Μια νέα, αυθεντική πρόταση για κυπριακό σουβλάκι στην καρδιά της πόλης

Σε ένα γνώριμο σημείο στο κέντρο της Λεμεσού, στην οδό Ελευθερίας 71, εκεί όπου μέχρι πρόσφατα στεγαζόταν το Bistrot 55 – Street Edition, ένα νέο γαστρονομικό εγχείρημα φέρνει ξανά στο προσκήνιο το αυθεντικό κυπριακό σουβλάκι.

Ο λόγος για το νέο μαγαζί με την ονομασία «Τα Σουβλάκια», το οποίο άνοιξε τις πόρτες του τις τελευταίες ημέρες.

Πίσω από τη νέα άφιξη βρίσκεται η ομάδα του Bistrot 55 Restaurant, η οποία αυτή τη φορά επενδύει στην ποιότητα και την απλότητα ενός διαχρονικού street food, όπως το θυμόμαστε: σωστά ψημένο, με προσεγμένες πρώτες ύλες και όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά.

Την επιμέλεια του μενού υπογράφει ο Jack Γιαννακού, Chef της Χρονιάς 2024 στα Cyprus Eating Awards, με εμπειρία τόσο στα εστιατόρια του γκρουπ όσο και στα projects Cinema και Goodearth. Η φιλοσοφία βασίζεται στη χρήση άριστης ποιότητας κυπριακού κρέατος, προερχόμενου από συνεργαζόμενο κρεοπωλείο με δική του εκτροφή, ενώ στο κοτόπουλο προσφέρονται επιλογές από μπούτι ή φιλέτο.

Το μενού συμπληρώνεται από φρέσκες τηγανητές πατάτες, παραδοσιακό ταλατούρι, σπιτικό ταχίνι και πίκλα, σε μια προσπάθεια να αποδοθεί το σουβλάκι στην πιο αυθεντική και γνώριμη εκδοχή του.

Ο χώρος λειτουργεί με περιορισμένες θέσεις dine in στη μπάρα, καθώς και με take away και delivery μέσω Foody και Wolt.

Ελευθερίας 71, 3042 Λεμεσός | Τηλ.: 77 77 27 00

 

** Με πληροφορίες από το checkincyprus.com

