Στα άκρα οι Αστυνομικοί: Λευκή απεργία και θεαματικές διαμαρτυρίες εν μέσω της Προεδρίας – «Δεν θα γίνουν οι εκδηλώσεις μοχλός πίεσης» λέει ο Φυτιρής

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της Αστυνομίας προειδοποιούν με λευκή απεργία και θεαματικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, ακόμη και σε ημερομηνίες και χώρους υψηλού συμβολισμού, όπως η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας στις 7 Ιανουαρίου, έξω από το Θέατρο του ΘΟΚ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και του δημοσιογράφου Χριστόφορου Νέστορος, οι σχεδιαζόμενες κινητοποιήσεις προκαλούν έντονη ανησυχία στην ηγεσία της Αστυνομίας, καθώς εγείρονται φόβοι για πιθανά κενά ασφαλείας, σε μια περίοδο κατά την οποία στην Κύπρο αναμένεται να βρεθούν ηγέτες κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Φυτιρής, εμφανίστηκε αποφασισμένος να μην επιτρέψει, όπως είπε, «την ακύρωση της ιεραρχίας της Αστυνομίας υπό καθεστώς πιέσεων».

«Ο συνδικαλισμός είναι δικαίωμα, αλλά δεν πρέπει να εκφεύγει από τους κανονισμούς της Δημοκρατίας», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εκδηλώσεις της Προεδρίας δεν θα χρησιμοποιηθούν ως μοχλός πίεσης για συνδικαλιστικά αιτήματα. Προειδοποίησε μάλιστα ότι όποιος υπερβεί τα όρια «να είναι έτοιμος να δεχθεί τις συνέπειες».

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού ότι έχουν προβλεφθεί εναλλακτικές λύσεις και ότι τίποτα δεν θα αφεθεί στην τύχη, η σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έβγαλε λευκό καπνό, με τη διαφορά να παραπέμπεται πλέον στη Μεικτή Επιτροπή Προσωπικού.

Οι συντεχνίες δηλώνουν ανικανοποίητες και προειδοποιούν με προσφυγή στα δικαστήρια και κλιμακωτά μέτρα αντίδρασης.