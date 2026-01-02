Ecommbx
«ΙΣΟΤΗΤΑ»: Ένδικα μέσα και διαμαρτυρία ως αντίδραση στις αποφάσεις του Αρχηγού Αστυνομίας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«ΙΣΟΤΗΤΑ»: Ένδικα μέσα και διαμαρτυρία ως αντίδραση στις αποφάσεις του Αρχηγού Αστυνομίας

 02.01.2026 - 20:03
«ΙΣΟΤΗΤΑ»: Ένδικα μέσα και διαμαρτυρία ως αντίδραση στις αποφάσεις του Αρχηγού Αστυνομίας

02.01.2026 - 20:03

Ως αντίδραση στην διαταγή του Αρχηγού Αστυνομίας μένουν πλέον τα ένδικα μέσα και οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, βάσει της νομοθεσίας, δήλωσε ο Πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ» Νίκος Λοϊζίδης, ύστερα από συνάντηση την Παρασκευή με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κώστα Φυτιρή.

Σε σχέση με τον λόγο ξεσπάσματος της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ την περασμένη Τετάρτη από τους τηλεοπτικούς δείκτες, ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι αυτός «ήταν γιατί χρησιμοποιήθηκαν στη δημοσιογραφική διάσκεψη του Αρχηγού Αστυνομίας, δύο ώρες προηγουμένως, υπόνοιες για παράξενες συντεχνίες, για διεφθαρμένους αστυνομικούς που έκαναν κατάχρηση υπερωρίας, για αλλότρια κίνητρα συντεχνιών όταν διεκδικούν εργασιακά δικαιώματα και γι’ αυτό υπήρξε αυτή η έντονη αντίδραση και ήταν και αυτό το οποίο ενημερώσαμε και τον έντιμο Υπουργό Δικαιοσύνης».

Συγκεκριμένα, ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι η συζήτηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης αφορούσε τις ώρες εργασίας των αστυνομικών της πρώτης γραμμής που σε μίαν ημέρα με απόφαση και διαταγή, όπως είπε, «ο Αρχηγός της Αστυνομίας απέκοψε 15 ημέρες για ξεκούραση».

Ανέφερε ότι ο αστυνομικός έπαιρνε μία μέρα για ξεκούραση για κάθε 20 εργασιακές μέρες και σήμερα θα παίρνει μία ημέρα κάθε 76 μέρες.

Ανέφερε ότι με την ανάληψη του Υπουργείου από τον κ. Φυτιρή η προσδοκία ήταν «να δώσουμε μια ώθηση και μια ενότητα, να αλλάξουν πράγματα στην Αστυνομία».

«Μας απογοήτευσαν αυτοί που έκοψαν τα φτερά του Υπουργού με αυτήν την απόφαση για τους αστυνομικούς», πρόσθεσε.

Αναφέροντας ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι δεν μπορεί να επέμβει στις διαταγές του Αρχηγού, ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι θέση του Υπουργού είναι ότι δεν μπορεί να κάνει παρέμβαση στις διαταγές του Αρχηγού Αστυνομίας.

«Άρα οι αστυνομικοί όλοι, και οι 5.000, να ξέρουμε πλέον ότι τα εργασιακά μας δικαιώματα θα καταργούνται με την έγκριση της Κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι αυτό δεν ικανοποιεί την συντεχνία και πρόσθεσε πως αυτό «φαίνεται ότι είναι και θέση του Προέδρου (της Δημοκρατίας)», δηλαδή ότι «ο Πρόεδρος συμφώνησε με τη διαταγή του Αρχηγού».

«Δηλαδή ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώθηκε και είπε να κοπούν οι ημέρες ξεκούρασης των αστυνομικών», πρόσθεσε.

«Από το 2022 είχαν συμφωνηθεί τα πάντα και αυτή την στιγμή κατέρρευσαν τα πάντα», πρόσθεσε.

Ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι ως τρόπος αντίδρασης τους «μένουν τα ένδικα μέσα», όπως είναι το Ευρωπαϊκό Συνδικάτων Αστυνομικών, δικαστήρια και «με την έγκριση του Συμβουλίου μου εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε σημεία και ημέρες για τις οποίες θα παραξενευτείτε και εσείς οι ίδιοι, βάσει της νομοθεσίας πάντοτε, όταν θα γίνουν».

Ερωτηθείς αν θα υπάρξουν μέτρα και στις 7 Ιανουαρίου που γίνεται η τελετή έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι δεν γνωρίζει τις αποφάσεις που θα λάβει το Συμβούλιο της συντεχνίας.

«Όταν το θέμα θα πάει στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής να προετοιμαστούν πάρα πολλοί για αυτά που θα ακουστούν για υπερωριακά», ανέφερε και πρόσθεσε πως «χρησιμοποιήθηκε η λέξη κατάχρηση εναντίον συναδέλφων μου και διαφθορά εναντίον συναδέλφων μου».

Ερωτηθείς αν τα μέτρα των συντεχνιών θα επηρεάσουν την ασφάλεια των πολιτών, ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι ξεκίνησε η εφαρμογή της διαταγής του Αρχηγού Αστυνομίας και διερωτήθηκε που ήταν «οι 100 αστυνομικοί που κερδίσαμε στις 6.05 χθες το βράδυ κατά τους πυροβολισμούς».

Ανέφερε επίσης ότι είχε πει στον Υπουργό Δικαιοσύνης πριν 10 μέρες, όταν είχαν συνάντηση, για την πρόθεση του Αρχηγού Αστυνομίας να εκδώσει την διαταγή. Συνέχισε, λέγοντας ότι το θέμα δεν είναι να χαμηλώσει τους τόνους αλλά να υπερασπιστεί τους συναδέλφους του, βάσει της νομοθεσίας.

«Εμείς σαν συνδικαλιστές θα κάνουμε όλα αυτά που πρέπει για τους συναδέλφους μας. Θα πεθάνουμε στην πρώτη γραμμή με τις πειθαρχικές και ποινικές που μπορεί να ακολουθήσουν και πάλι εναντίον μας, γιατί αφέθηκαν κάποιες υπόνοιες ήδη», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι θα αποσταλεί μία επιστολή που θα κοινοποιηθεί αύριο -  μεθαύριο και τις επόμενες μέρες θα πάρει απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΣΟΤΗΤΑΣ.

Τέλος, ο κ. Λοϊζίδης διερωτήθηκε αν θα σταματήσουν τα υπερωριακά, ποιος θα πηγαίνει να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή του ποδοσφαίρου και κατά πόσον θα πηγαίνει ο αστυνομικός του ΤΑΕ στο ποδόσφαιρο που δεν θα έχει ημέρα ξεκούρασης.

«Από την ώρα που μου λένε ότι δεν μπορούν να κάνουν παρέμβαση σε εργασιακό δικαίωμα των αστυνομικών, σημαίνει ότι αύριο το πρωί μπορεί να βγάλει διαταγή ο Αρχηγός και να πει ότι δεν θα ξαναπληρωθείτε για Κυριακή και δημόσια αργία και κανένας να μην παρέμβει», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

 

Χριστοδουλίδης στο ZDF: Το Κυπριακό δεν είναι μια παγωμένη διένεξη - «Το σημερινό status quo είναι επικίνδυνο»

Χριστοδουλίδης στο ZDF: Το Κυπριακό δεν είναι μια παγωμένη διένεξη - «Το σημερινό status quo είναι επικίνδυνο»

Το Κυπριακό δεν είναι μια παγωμένη διένεξη και η επανένωση της Κύπρου μπορεί να προσφέρει για όλους τους ανθρώπους της απίστευτες ευκαιρίες, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γερμανικό κρατικό δίκτυο ZDF με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

