Ο Τραμπ απείλησε το Ιράν ότι «θα σπεύσει να σώσει» τους διαδηλωτές – «Τυχόν παρέμβαση θα έχει πληρωμένη απάντηση» απαντά η Τεχεράνη
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ απείλησε το Ιράν ότι «θα σπεύσει να σώσει» τους διαδηλωτές – «Τυχόν παρέμβαση θα έχει πληρωμένη απάντηση» απαντά η Τεχεράνη

 02.01.2026 - 21:05
Ο Τραμπ απείλησε το Ιράν ότι «θα σπεύσει να σώσει» τους διαδηλωτές – «Τυχόν παρέμβαση θα έχει πληρωμένη απάντηση» απαντά η Τεχεράνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «αν οι αρχές του Ιράν πυροβολήσουν εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και τους σκοτώσουν βίαια, όπως συνηθίζουν, οι ΗΠΑ θα σπεύσουν να τους σώσουν».

«Είμαστε έτοιμοι και οπλισμένοι για να επέμβουμε», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Απαντώντας η Τεχεράνη δια του συμβούλου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, ο Αλί Λαριτζανί, προειδοποίησε τον Τραμπ να μην προκαλέσει «αποσταθεροποίηση» της Μέσης Ανατολής.

Συγκρούσεις με νεκρούς διαδηλωτές

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη στις συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας στο δυτικό Ιράν, όπως μετέδωσε ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Πρόκειται για τους πρώτους νεκρούς που αναφέρονται από την έναρξη πριν πέντε ημέρες κινητοποιήσεων στο Ιράν κατά του αυξημένου κόστους ζωής.

Μεταξύ των νεκρών είναι και ένα μέλος των Μπασίτζ, μιας πολιτοφυλακής που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Εξάλλου τριάντα άνθρωποι που κατηγορήθηκαν για «διατάραξη της δημόσιας τάξης» συνελήφθησαν στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες δεν είχαν αναφερθεί από τις αρχές επεισόδια στην ιρανική πρωτεύουσα.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την Κυριακή από την Τεχεράνη, όπου οι έμποροι έκλεισαν τα καταστήματά τους για να διαμαρτυρηθούν για την άνοδο του πληθωρισμού και την οικονομική ύφεση. Στη συνέχεια το κίνημα εξαπλώθηκε στα πανεπιστήμια και στην υπόλοιπη χώρα.

Χθες Πέμπτη αναφέρθηκαν επεισόδια σε διάφορες πόλεις του Ιράν.

Προς το παρόν οι διαδηλώσεις αυτές δεν συγκρίνονται με το κίνημα που είχε συγκλονίσει το 2022 το Ιράν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, μιας νεαρής Ιρανής που πέθανε έπειτα από τη βίαιη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κάλεσε χθες την κυβέρνησή του να λάβει μέτρα. «Από ισλαμική άποψη (…) αν δεν λύσουμε το πρόβλημα διαβίωσης των ανθρώπων, θα καταλήξουμε στην κόλαση», τόνισε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.

Ιραν: Κόκκινη γραμμή η ασφάλειά μας

Σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, ο Αλί Λαριτζανί, προειδοποίησε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ να μην προκαλέσει «αποσταθεροποίηση» της Μέσης Ανατολής

«Ο Τραμπ θα πρέπει να ξέρει ότι τυχόν αμερικανική παρέμβαση σε αυτή την εσωτερική υπόθεση θα ισοδυναμούσε με αποσταθεροποίηση όλης της περιοχής και θα έβλαπτε τα αμερικανικά συμφέροντα», αντέδρασε ο Αλί Λαριτζανί, που διευθύνει την υψηλότερη αρχή ασφαλείας στο Ιράν.

«Ας προσέχει για τους στρατιώτες του», πρόσθεσε ο Λαριτζανί, έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Ένας άλλος σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, ο Αλί Σαμκάνι, δήλωσε σήμερα ότι τυχόν αμερικανική παρέμβαση στο Ιράν θα αποτελούσε «κόκκινη γραμμή» και θα ακολουθούνταν από μια «πληρωμένη απάντηση».

«Οποιοδήποτε επεμβατικό χέρι εναντίον της ασφάλειας του Ιράν υπό οποιοδήποτε πρόσχημα, θα το εξέθετε σε πληρωμένη απάντηση», έγραψε στο X ο Αλί Σαμκάνι. «Η ασφάλεια του Ιράν είναι κόκκινη γραμμή», πρόσθεσε αυτός ο σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

