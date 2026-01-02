ΣΕΚ: Απαιτείται επαναξιολόγηση του κατώτατου μισθού για στήριξη ευάλωτων εργαζομένων

Σύμφωνα με τον κ. Μάτσα, νωρίτερα σήμερα έλαβε χώρα συνάντηση μεταξύ της ΣΕΚ, της ΠΕΟ και της ΔΕΟΚ προς αξιολόγηση των δεδομένων που προκύπτουν σε σχέση με τον καθορισμό του κατώτατου μισθού και την εξεύρεση τρόπων βελτίωσης των όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Προσέθεσε ότι ένα δεύτερο θέμα αφορά στη σύγκληση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, η οποία προγραμματίζεται για την ερχόμενη Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου, και για την οποία η ημερήσια διάταξη εστάλη νωρίτερα σήμερα.

«Σε σχέση με το πρώτο θέμα, έχουμε αποφασίσει να αποστείλουμε ένα υπόμνημα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητώντας συνάντηση μαζί του, στο οποίο θα αναδεικνύουμε τέσσερα θέματα, τα οποία διασυνδέονται και με τη δυνατότητα καλύτερης ρύθμισης και βελτίωσης της αγοράς εργασίας και των συνθηκών που αφορούν τους εργαζόμενους», ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Μάτσας.

Όπως εξήγησε, το πρώτο θέμα διασυνδέεται με τον κατώτατο μισθό, με τις συντεχνίες να προτίθενται να θέσουν ξανά το θέμα «της τεκμηριωμένης και επιβεβλημένης υπό την έννοια της συνεχώς αυξανόμενης ακρίβειας βελτίωσης του ύψους του κατώτατου μισθού, σε συνάρτηση και με την απόδοσή του στην ωριαία βάση», ενώ παράλληλα θα ζητήσουν, όπως έχουν συμφωνήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την ενσωμάτωση στον κατώτατο μισθό του ελάχιστου μισθού, του μισθού πρόσληψης, που προβλέπονται μέσα από τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις.

Το δεύτερο θέμα, σύμφωνα με τον ΓΓ της ΣΕΚ, συνδέεται με την ανάγκη επανακαθορισμού των παραμέτρων που συνθέτουν τη στρατηγική απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, ενώ το τρίτο σημείο αφορά στην επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, μια υποχρέωση που, όπως είπε, προκύπτει αλλά και ενδυναμώνεται μέσα από την οδηγία για τον Ευρωπαϊκό Κατώτατο Μισθό και την επάρκεια των μισθών, σε συνάρτηση και με τη διασύνδεση των δημοσίων συμβάσεων με την προϋπόθεση της εφαρμογής συλλογικής συμβάσης, η οποία, όπως σημείωσε, έχει επίσης συμφωνηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.

Συμπλήρωσε ότι το τέταρτο σημείο αφορά την ανάγκη εφαρμογής του λογισμικού «Εργάνη 2», το οποίο θα ρυθμίσει ακόμη καλύτερα τους ελέγχους στην απασχόληση και θα αναδεικνύει όλα τα δεδομένα τα οποία διασυνδέονται με την απασχόληση του κάθε εργαζόμενου, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι αποκλίσεις από τα συμφωνηθέντα αλλά και η αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία.

Ερωτηθείς αν διαφαίνεται πρόθεση για σύγκληση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος από τον Υπουργό Εργασίας σε τακτική βάση από εδώ και στο εξής, ο κ. Μάτσας είπε ότι πρόκειται για έναν θεσμό ο οποίος διαχρονικά διασυνδέεται με την διαχείριση θεμάτων που αφορούν είτε την γενικότερη κοινωνικοοικονομική πολιτική, είτε θέματα εργασιακών σχέσεων.

«Τα τελευταία δύο χρόνια περίπου υποβαθμίστηκε πάρα πολύ ο θεσμός, οι συναντήσεις γίνονται σε πολύ αραιά χρονικά διαστήματα. Αυτό που έχει δηλώσει ο Υπουργός Εργασίας είναι ότι προτίθεται να επαναδραστηροποιήσει ή να αναβαθμίσει τον ρόλο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, εξ ου και ο καθορισμός της πρώτης συνεδρίασης με το καλημέρα της νέας χρονιάς, ευελπιστούμε ότι θα το δούμε να εφαρμόζεται στην πράξη», επεσήμανε περαιτέρω.

«Βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι είναι πιο ουσιαστική η ανάγκη να λαμβάνονται αποφάσεις μέσα από το Συμβουλευτικό Σώμα, παρά να εστιάσουμε στην πιο συχνή συνεδρίαση χωρίς να έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Αλλά σε αυτό το χρονικό σημείο κρατάμε ως θετικό σημείο αναφοράς το γεγονός ότι υπάρχει πρόθεση για περαιτέρω αξιοποίηση και ένα πρώτο δείγμα είναι η σύγκληση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος το πρώτο δεκαήμερο του 2026», συμπλήρωσε σχετικά.

Σε ερώτηση σχετικά με ποια πρόοδο θα ήταν ικανοποιημένες οι συντεχνίες και αν μπορεί να τεθεί ένα σχετικό χρονοδιάγραμμα, ο κ. Μάτσας είπε ότι το πρώτο σημείο αναφοράς και απαραίτητη προϋπόθεση για να οριοθετηθούν χρονικά οι εξελίξεις θα πρέπει να είναι η θετική ανταπόκριση στο αίτημα των συντεχνιών για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η θετική προσέγγιση στα ζητήματα που θα θέσουν, ενώ από εκεί κι έπειτα θα φανεί ποια χρονοδιαγράμματα μπορούν να τεθούν.

«Ιδιαίτερα σε σχέση με τον κατώτατο μισθό θεωρούμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να γίνει επαναξιολόγηση-επανακαθορισμός και του ύψους και η ωριαία του απόδοση, σε μια προσπάθεια να στηρίξουμε πραγματικά τις πλέον ευάλωτες ομάδες εργαζομένων, οι οποίες δεν έχουν επωφεληθεί σε κανένα επίπεδο από την πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση, είναι αυτοί για τους οποίους δεν εφαρμόζονται συλλογικές συμβάσεις, δεν καταβάλλεται δέκατος τρίτος μισθός, δεν έχουν οποιεσδήποτε άλλες συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές δικλείδες, ασφαλείας όπως είναι για παράδειγμα τα ταμεία προνοίας», σημείωσε επί του θέματος.

«Οπότε με δεδομένο και το αυξανόμενο κόστος ζωής θα έπρεπε τουλάχιστον να ήταν πιο εμφανής η ρύθμιση σε συνάρτηση με τον διάμεσο μισθό, όπως προκρίνει και προτρέπει τα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες που να διασυνδέονται και με τον στόχο της κοινωνικής συνοχής», προσέθεσε.

Ανέφερε επίσης με αφορμή την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η ΣΕΚ είναι στη διάθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας για να λειτουργήσει υποστηρικτικά προς αυτή την κατεύθυνση και έχει δηλώσει αρκετές φορές όλο το προηγούμενο διάστημα ότι θα ήταν ευχής έργο να ξεκινούσε η Προεδρία χωρίς ανοικτά θέματα που ενδεχομένως να δημιουργήσουν άλλου είδους προστριβές.

«Ως ΣΕΚ έχουμε ήδη προδιαγράψει συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες διασυνδέονται με την Προεδρία, κάποιες από αυτές έχουν ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμα και χρηματοδοτούνται από την Προεδρία, οπότε ευελπιστούμε ότι και στα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν ενώπιόν μας θα μπορέσουν να βρεθούν λύσεις, να προσεγγιστούν με μια θετική διάθεση έτσι ώστε τουλάχιστον στο εξάμηνο της Προεδρίας να κινηθούμε με έναν τρόπο ο οποίος να μην είναι ανατρεπτικός σε σχέση με την ομαλή εξέλιξη των πραγμάτων», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ