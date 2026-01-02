Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Από τα βεγγαλικά στα μπουκάλια σαμπάνιας ξεκίνησε η φωτιά στο Κραν Μοντανά πιστεύουν οι ελβετικές Αρχές – Στους 119 οι τραυματίες

 02.01.2026 - 17:58
Από τα βεγγαλικά στα μπουκάλια σαμπάνιας ξεκίνησε η φωτιά στο Κραν Μοντανά πιστεύουν οι ελβετικές Αρχές – Στους 119 οι τραυματίες

Εντατικά συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών του καντονιού του Βαλέ μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, με την αστυνομία να δίνει σταδιακά απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που έχουν προκύψει.

Στη νέα ενημέρωση, το μεσημέρι της Παρασκευής, η Γενική Εισαγγελέας επισήμανε πως βασικό σενάριο για την έναρξη της φωτιάς θεωρούνται τα  βεγγαλικά που ήταν προσαρτημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της Αστυνομίας του Βαλέ, Φρεντερίκ Γκιλέρ, δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή οι υπηρεσίες εργάζονται αδιάκοπα «για να δοθούν νόμιμες και σαφείς απαντήσεις» μετά την τραγωδία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής, οι τραυματίες ανέρχονται συνολικά σε 119, εκ των οποίων οι 113 έχουν ήδη ταυτοποιηθεί επισήμως. Από αυτούς, 71 είναι Ελβετοί, 14 Γάλλοι, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, ένας Βόσνιος, ένας Βέλγος, ένας Λουξεμβούργιος, ένας Πολωνός και ένας Πορτογάλος, ενώ για 14 τραυματίες η υπηκοότητα δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ο αριθμός των νεκρών παραμένει στους 40. «Η διαδικασία επίσημης ταυτοποίησης προχωρά με πλήρη ρυθμό», τόνισε ο Γκιλέρ. Ακόμη, αναφέρθηκε πως 50 εκ των τραυματιών θα μεταφερθούν την Κυριακή σε νοσοκομεία χωρών της Ευρώπης.

Τον ίδιο αριθμό θυμάτων, «περίπου 40 νεκρούς», επανέλαβε και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, Ματίας Ρεϊνάρ, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει νεότερη επικαιροποίηση. Παράλληλα, εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς το προσωπικό του νοσοκομείου της Σιόν, επισημαίνοντας ότι πολλοί εργαζόμενοι διέκοψαν τις άδειές τους για να συνδράμουν στη διαχείριση των τραυματιών και των εκτάκτων αναγκών. Τέλος, σημείωσε πως οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε όλες τις πρεσβείες της Ελβετίας ανά τον κόσμο.

Από την πλευρά της, η Γενική Εισαγγελέας Μπεατρίς Πιλού ανέφερε ότι περίπου 30 άτομα συμμετέχουν ενεργά στην ανακριτική διαδικασία. «Η απόλυτη προτεραιότητά μας παραμένει η ταυτοποίηση των θυμάτων, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν να ξεκινήσουν τη διαδικασία του πένθους», δήλωσε.

Για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς, η Πιλού είπε πως «η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Εισαγγελία κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προσδιορίσει την αιτία της πυρκαγιάς. Εξετάζουμε διάφορες υποθέσεις. Υποθέτουμε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από βεγγαλικά που ήταν τοποθετημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας. Από εκεί, η φωτιά επεκτάθηκε στην οροφή».

Όπως αναφέρθηκε, οι δύο Γάλλοι υπεύθυνοι του μπαρ έχουν ήδη ανακριθεί. Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης τις ανακαινίσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στο μπαρ. «Εξετάζουμε επίσης τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν» τόνισε. Οι έξοδοι κινδύνου, οι πυροσβεστήρες και η χωρητικότητα του μπαρ βρίσκονται επίσης υπό έρευνα. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν θα απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες σε κάποιο άτομο. Ωστόσο, είναι πιθανό να ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Σε ότι αφορά τις σκηνές χάους που δημιουργήθηκαν όταν επεκτάθηκε η φωτιά και οι θαμώνες στο κέντρο έψαχναν τρόπο διαφυγής, ο διευθυντής ασφαλείας του Βαλέ, Στεφάν Γκάντσερ είπε το Le Constellation διέθετε έξοδο κινδύνου, αλλά οι περισσότεροι που βρίσκονταν στο εσωτερικό του χώρου, δυσκολεύτηκαν να την βρουν. «Φαίνεται ότι οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να βγουν από την κύρια έξοδο, αλλά αυτός ο δημόσιος χώρος διέθετε και έξοδο κινδύνου», δήλωσε ο Γκάντσερ.

«Όμως, όπως μπορείτε να καταλάβετε, όταν υπάρχει περίπτωση φλόγας και δημιουργεί τόσο πολύ καπνό, είναι αδύνατο να δει κανείς για να κινηθεί. Έτσι, η πλειοψηφία των ανθρώπων, όπως μπορεί κανείς να φανταστεί, δεν κατάφερε να βρει την έξοδο κινδύνου» πρόσθεσε.

Το Κυπριακό δεν είναι μια παγωμένη διένεξη και η επανένωση της Κύπρου μπορεί να προσφέρει για όλους τους ανθρώπους της απίστευτες ευκαιρίες, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γερμανικό κρατικό δίκτυο ZDF με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

