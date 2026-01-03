Σκάνδαλο στα σχολεία της Σρι Λάνκα: Yπερσύνδεσμος σε πρόγραμμα αγγλικών οδηγούσε μαθητές σε ιστότοπο γνωριμιών για άνδρες

Το υπουργείο Παιδείας κατέθεσε μήνυση και ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για να διαπιστώσει πώς έγινε μια τέτοια γκάφα.

«Υποψιαζόμαστε δολιοφθορά», είπε ο Ναλάκα Καλουγουέγουε, υπουργός Παιδείας του νησιού. Υποστήριξε ότι ίσως να επρόκειτο για μια απόπειρα να καθυστερήσει η υλοποίηση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.

The distribution of a newly printed Grade 6 English language module, which was printed by the National Institute of Education, was immediately suspended following confirmation that it contains a reference to an inappropriate website. A formal inquiry was launched into how the… pic.twitter.com/v1hASJ0L5P — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) December 30, 2025

Το πρόγραμμα πρότεινε στους νεαρούς μαθητές να βρουν έναν αλληλογράφο για να βελτιώσουν τα αγγλικά τους, μέσω του ιστοτόπου buddy.net. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για έναν ιστότοπο γνωριμιών για άνδρες.

Οι ερωτικές σχέσεις μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου απαγορεύονται στη Σρι Λάνκα και τιμωρούνται με ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών. Τα τελευταία χρόνια πάντως, ελάχιστοι άνθρωποι έχουν διωχθεί ποινικά λόγω της ομοφυλοφιλίας τους.

Μπλόκ στην πρόσβαση

Οι αρχές ζήτησαν από τη Ρυθμιστική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών να μπλοκάρει την πρόσβαση στον ιστότοπο μέσω των παρόχων του νησιού.

Ο υπουργός είπε ότι το πρόγραμμα των αγγλικών, έκτασης 165 σελίδων, ελέγχθηκε από τρεις διαφορετικές ομάδες –η μία αποτελείτο από εκπαιδευτικούς– αλλά καμία τους δεν εντόπισε το λάθος.

Η σελίδα που παρέπεμπε στον ιστότοπο γνωριμιών διαγράφηκε από τα 400.000 αντίτυπα που θα σταλούν στα σχολεία όταν ξανανοίξουν, τη Δευτέρα.

Το πρόγραμμα περιείχε επίσης ορθογραφικά λάθη και οι συγγραφείς του παραδέχτηκαν ότι το σχεδίασαν με τη βοήθεια ιστοτόπων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι προσπάθειες αποποινικοποίησης της ομοφυλοφιλίας στη Σρι Λάνκα προσκρούουν στην αντίθεση των συντηρητικών βουδιστών και του καθολικού κλήρου.

Ο Μαντζούλα Βιταναπαθιράνα, ο διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Παιδείας, που ήταν υπεύθυνο για το πρόγραμμα, παραιτήθηκε εν αναμονή των συμπερασμάτων της έρευνας.