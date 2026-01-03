Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Σκάνδαλο στα σχολεία της Σρι Λάνκα: Yπερσύνδεσμος σε πρόγραμμα αγγλικών οδηγούσε μαθητές σε ιστότοπο γνωριμιών για άνδρες

 03.01.2026 - 00:06
Σκάνδαλο στα σχολεία της Σρι Λάνκα: Yπερσύνδεσμος σε πρόγραμμα αγγλικών οδηγούσε μαθητές σε ιστότοπο γνωριμιών για άνδρες

Ποινική έρευνα διεξάγεται στη Σρι Λάνκα αφού διαπιστώθηκε ότι ο υπερσύνδεσμος σε ένα σχολικό πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικών, που απευθυνόταν σε μαθητές ηλικίας 11 και 12 ετών, οδηγούσε σε έναν ιστότοπο γνωριμιών για ομοφυλόφιλους.

Το υπουργείο Παιδείας κατέθεσε μήνυση και ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για να διαπιστώσει πώς έγινε μια τέτοια γκάφα.

«Υποψιαζόμαστε δολιοφθορά», είπε ο Ναλάκα Καλουγουέγουε, υπουργός Παιδείας του νησιού. Υποστήριξε ότι ίσως να επρόκειτο για μια απόπειρα να καθυστερήσει η υλοποίηση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.

Το πρόγραμμα πρότεινε στους νεαρούς μαθητές να βρουν έναν αλληλογράφο για να βελτιώσουν τα αγγλικά τους, μέσω του ιστοτόπου buddy.net. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για έναν ιστότοπο γνωριμιών για άνδρες.

Οι ερωτικές σχέσεις μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου απαγορεύονται στη Σρι Λάνκα και τιμωρούνται με ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών. Τα τελευταία χρόνια πάντως, ελάχιστοι άνθρωποι έχουν διωχθεί ποινικά λόγω της ομοφυλοφιλίας τους.

Μπλόκ στην πρόσβαση

Οι αρχές ζήτησαν από τη Ρυθμιστική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών να μπλοκάρει την πρόσβαση στον ιστότοπο μέσω των παρόχων του νησιού.

Ο υπουργός είπε ότι το πρόγραμμα των αγγλικών, έκτασης 165 σελίδων, ελέγχθηκε από τρεις διαφορετικές ομάδες –η μία αποτελείτο από εκπαιδευτικούς– αλλά καμία τους δεν εντόπισε το λάθος.

Η σελίδα που παρέπεμπε στον ιστότοπο γνωριμιών διαγράφηκε από τα 400.000 αντίτυπα που θα σταλούν στα σχολεία όταν ξανανοίξουν, τη Δευτέρα.

Το πρόγραμμα περιείχε επίσης ορθογραφικά λάθη και οι συγγραφείς του παραδέχτηκαν ότι το σχεδίασαν με τη βοήθεια ιστοτόπων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι προσπάθειες αποποινικοποίησης της ομοφυλοφιλίας στη Σρι Λάνκα προσκρούουν στην αντίθεση των συντηρητικών βουδιστών και του καθολικού κλήρου.

Ο Μαντζούλα Βιταναπαθιράνα, ο διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Παιδείας, που ήταν υπεύθυνο για το πρόγραμμα, παραιτήθηκε εν αναμονή των συμπερασμάτων της έρευνας.

