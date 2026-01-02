«Θύμα τεχνητής νοημοσύνης» δηλώνει ο καθαιρεθείς ηγούμενος Αββακούμ: Σφοδρή επίθεση στον Αρχιεπίσκοπο και αιχμές για Μητροπολίτη σε κότερο

Απαντώντας στη δημόσια τοποθέτηση του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου την Πρωτοχρονιά, κάνει λόγο για συνεχιζόμενη στοχοποίηση και για καλλιέργεια δημόσιας αναστάτωσης, ενώ εκκρεμούν υποθέσεις ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Τονίζει ότι οι χαρακτηρισμοί περί «καθαιρέσεων» δεν συνιστούν τελεσίδικα γεγονότα, αλλά αντικείμενο δικαστικού ελέγχου.

Παράλληλα, αφήνει αιχμές για οικονομικά ζητήματα, αναφερόμενος –μεταξύ άλλων– σε πληροφορίες για Μητροπολίτη σε κότερο με δαπάνες που φέρονται να συνδέονται με τη Μονή, καθώς και σε ενδεχόμενες οικονομικές συναλλαγές που ζητεί να διερευνηθούν.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε σενάρια τροποποίησης του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, με πρόβλεψη διορισμού βοηθών επισκόπων, τα οποία –όπως υποστηρίζει– ενδέχεται να συνδέονται με «εξόφληση υποχρεώσεων» στο πλαίσιο εσωτερικών εκκλησιαστικών ισορροπιών.

Ο Νεκτάριος καταλήγει δηλώνοντας ότι οι πατέρες της Μονής επιλέγουν τη σιωπή και εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη, καλώντας την εκκλησιαστική ηγεσία να απόσχει από υπαινιγμούς και προαναγγελίες μέχρι την έκδοση δικαστικών αποφάσεων.

Διαβάστε αυτούσια την ανάρτηση:

«Την 1η Ιανουαρίου 2026, πρώτη ημέρα του νέου έτους, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος επέλεξε δημόσια τοποθέτηση για την Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ, προαναγγέλλοντας ότι στην Ιερά Σύνοδο της 8ης Ιανουαρίου θα συζητηθεί το θέμα των πατέρων, με αναφορές σε δήθεν «άκυρα μυστήρια» και με πρόθεση ενημέρωσης της Πολιτείας και του λαού.

Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Την Πρωτοχρονιά, ημέρα κατεξοχήν αφιερωμένη στη σιωπή, στην ευχή και στον σεβασμό, ο Μακαριώτατος επέλεξε να ανοίξει εκ νέου ένα μέτωπο δημόσιας αναστάτωσης. Την ίδια ημέρα, εμείς –παρά τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση και την ψυχική εξάντληση που βιώνουμε εδώ και δύο χρόνια– επιλέξαμε να σεβαστούμε τη μέρα, να μην προκαλέσουμε, να μη ρίξουμε λάδι στη φωτιά.

Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο τι ειπώθηκε, αλλά και πότε ειπώθηκε. Και το πότε, στην προκειμένη περίπτωση, λέει πολλά.

Εύλογα γεννάται το ερώτημα:

με ποια στοιχεία, με ποιες πηγές και με ποια διαδικασία δημιουργείται εκ νέου δημόσια αναστάτωση, τη στιγμή που σοβαρά ζητήματα εκκρεμούν ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων;

Το μόνο υλικό που έχει παρουσιαστεί δημόσια μέχρι σήμερα ως «τεκμήριο» είναι μια κατασκευασμένη εικόνα με τεχνητή νοημοσύνη, όπου ο πάτερ Νεκτάριος εμφανίζεται δήθεν να ευλογεί βασιλόπιτα με την ένδειξη «2026». Αν τέτοιας ποιότητας υλικό αρκεί για να στηρίζονται δημόσιες προαναγγελίες και να καλλιεργείται αναστάτωση, τότε ο προβληματισμός αφορά τον τρόπο με τον οποίο παράγεται και διοχετεύεται ο λόγος από την κορυφή της Εκκλησίας και όχι τα πρόσωπα που στοχοποιούνται.

Οι πατέρες της Μονής Οσίου Αββακούμ χαρακτηρίζονται ως «καθαιρεμένοι». Ωστόσο, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε το αυτονόητο: κάθε άδικη απόφαση είναι εκκλησιολογικά και νομικά άκυρη, ιδίως όταν αμφισβητείται σοβαρά και τελεί υπό τον έλεγχο των πολιτικών δικαστηρίων.

Όταν μια πράξη δεν έχει κριθεί τελεσίδικα και προσβάλλεται θεσμικά, δεν συνιστά αδιαμφισβήτητο γεγονός αλλά αντικείμενο ελέγχου. Η επανάληψη ενός χαρακτηρισμού δεν δημιουργεί αλήθεια· δημιουργεί εντυπώσεις.

Παρ’ όλα αυτά, εδώ και πάνω από έναν χρόνο οι πατέρες παρουσιάζονται διαρκώς ως «επικίνδυνοι», με αλλεπάλληλες δημόσιες αναφορές, υπαινιγμούς και βαριές ταμπέλες. Δεν μπορούμε ούτε οφείλουμε να απαντούμε σε κάθε νέο αφήγημα που κατασκευάζεται.

Γι’ αυτό και επιλέγουμε συνειδητά να αφήσουμε τα πολιτικά δικαστήρια να μιλήσουν.

Χωρίς φόβο. Χωρίς υπεκφυγές.

Και επειδή γίνεται λόγος για «ενημέρωση του λαού», αναρωτιόμαστε πότε επιτέλους θα τεθούν προς ουσιαστική εξέταση τα ακόλουθα συγκεκριμένα ερωτήματα:

Κατά πόσον ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ότι υπάρχουν φωτογραφίες Μητροπολίτη σε κότερο, με δαπάνες που φέρεται να καλύφθηκαν από την Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ. Κατά πόσον υφίστανται οικονομικές μεταφορές χρηματικών ποσών από την Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ προς προσωπικούς λογαριασμούς ή λογαριασμούς συγγενικών προσώπων και ποια είναι η φύση και η νομιμότητά τους. Κατά πόσον ενέργειες και χειρισμοί απέναντι στην αδελφότητα συνάδουν με το εκκλησιαστικό ήθος και τη νομιμότητα ή χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Κατά πόσον συγκεκριμένα πρόσωπα αποτέλεσαν την απαρχή σκανδάλων και της θεσμικής κρίσης που ταλανίζει την Εκκλησία της Κύπρου τα τελευταία χρόνια. Κατά πόσον εκκρεμούν ενώπιον της Ιεράς Συνόδου εφέσεις κληρικών της Μητροπόλεως Ταμασού που καθαιρέθηκαν και που εξακολουθούν να μισθοδοτούνται, ενώ σε άλλες περιπτώσεις εφαρμόστηκαν διαφορετικά μέτρα με απειλές αποσχηματισμού.

Και επειδή για το ζήτημα αυτό έχουν δει το φως της δημοσιότητας αδιάσειστα στοιχεία και πληροφορίες, τίθεται εύλογα το ερώτημα κατά πόσον εξετάζεται η επαναφορά συγκεκριμένων κληρικών στο πλαίσιο προγενέστερων συμφωνιών και ανταλλαγμάτων, γεγονός που, αν επιβεβαιωθεί, εγείρει μείζον ζήτημα ισονομίας, θεσμικής αξιοπιστίας και εκκλησιαστικού ήθους.

Αυτά είναι τα ερωτήματα που ενδιαφέρουν πραγματικά τον λαό.

Και δεν φοβόμαστε να τεθούν — ούτε φοβόμαστε τις απαντήσεις.

Η συστηματική χρήση υπαινιγμών, προαναγγελιών και απειλών δεν συνιστά ποιμαντική στάση· συνιστά μέθοδο πίεσης.

Είναι πραγματικά εξαντλητικό, Μακαριώτατε, να συνεχίζετε επί δύο και πλέον χρόνια να ρίχνετε λάδι στη φωτιά, να αναστατώνετε συνειδήσεις και να διαταράσσετε την ψυχική μας ηρεμία, ενώ εκκρεμούν σοβαρότατες υποθέσεις ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Είναι εξαντλητικό να αγνοείται συστηματικά η έννοια του σεβασμού στη Δικαιοσύνη και να αντικαθίσταται από δημόσιες προαναγγελίες, υπαινιγμούς και φαντασιώσεις.

Αρκετά.

Ο κόσμος έχει ακούσει. Ο κόσμος έχει κρίνει.

Δεν χρειάζεται άλλη στοχοποίηση, ούτε άλλη τρομοκράτηση, ούτε άλλες προειδοποιήσεις. Δεν είμαστε αυτό που κατά καιρούς μας αποδίδετε και δεν πρόκειται να συνεχίσουμε να ζούμε απολογούμενοι για κάθε νέο αφήγημα που κατασκευάζεται.

Προχωρήστε, λοιπόν, στα μέτρα που θεωρείτε ότι πρέπει να λάβετε, θεσμικά και νόμιμα, και αφήστε τις απειλές, τους υπαινιγμούς, τους εκβιασμούς συνείδησης και τις ιστορίες χωρίς τέλος. Εμείς δεν φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε ούτε ανακοινώσεις, ούτε προαναγγελίες, ούτε επικοινωνιακές κινήσεις.

Σιωπούμε όχι από αδυναμία, αλλά από επιλογή.

Σιωπούμε γιατί εμπιστευόμαστε τη Δικαιοσύνη.

Τα πολιτικά δικαστήρια καλούνται να αποφασίσουν, μεταξύ άλλων, επί συγκεκριμένων ερωτημάτων:

Κατά πόσον οι πράξεις και οι χειρισμοί του Μητροπολίτη Ταμασού συνιστούν παράνομες ή αξιόποινες συμπεριφορές εις βάρος της αδελφότητας. Κατά πόσον η Ιερά Σύνοδος άσκησε την ευθύνη προστασίας που όφειλε ή αν παρέμεινε αδρανής απέναντι στην εκδίωξη από τη Μονή. Κατά πόσον υφίστανται ζητήματα παράνομης κατακράτησης προσωπικών αντικειμένων και περιουσίας και άρνησης επιστροφής τους μέχρι σήμερα. Κατά πόσον η αποκοπή της μισθοδοσίας ήταν σύμφωνη με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Κατά πόσον υπήρξαν οικονομικές συναλλαγές ή δαπάνες που χρήζουν πλήρους διερεύνησης ως προς τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητά τους. Κατά πόσον συγκεκριμένες ενέργειες και συμπεριφορές αποτέλεσαν την απαρχή της κρίσης και της θεσμικής απαξίωσης που ταλανίζει την Εκκλησία της Κύπρου.

Και όταν η Δικαιοσύνη μιλήσει, θα αποδειχθεί ποιος έπραξε νόμιμα, ποιος νομιμοποίησε τι, ποιος φέρει ευθύνη και ποιος οφείλει να αποκαταστήσει τις αδικίες και να καταβάλει τις νόμιμες αποζημιώσεις για την ηθική και υλική βλάβη που προκλήθηκε.

Λίγη αυτοσυγκράτηση και λίγη σιωπή, Μακαριώτατε, ίσως πράγματι να ωφελήσει την Εκκλησία, τον λαό και όλους μας.

** Σύμφωνα με πληροφορίες έφτασε η στιγμή που ο Μακαριώτατος θα υλοποιήσει τις υποσχέσεις που έδωσε στους διαφόρους Μητροπολίτες της Κύπρου ως ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ προς υποστήριξη του για τον Αρχιεπισκοπικό θρόνο!

Οι πληροφορίες λένε ότι προχωρά στην τροποποίηση του καταστατικού χάρτη έτσι ώστε να προβλέπονται βοηθοί επίσκοποι για τις μητροπόλεις Κιτίου , Κωνσταντίας ( Αυγουστίνος), Ταμασού ( Νεκτάριος) , Μόρφου (Φώτιος), Τριμυθούντος ( Γρηγόριος) Κύκκου ( Αγαθόνικος ) με αντάλλαγμα την εκλογή συγκεκριμένου Μητροπολίτη στην Πάφο!

Σύμφωνα με πληροφορίες και εκτιμήσεις που κυκλοφορούν ευρέως στους εκκλησιαστικούς κύκλους, φαίνεται ότι πλησιάζει η στιγμή κατά την οποία ο Μακαριώτατος ενδέχεται να προχωρήσει σε αλλαγές στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, με πρόβλεψη για διορισμό βοηθών επισκόπων σε συγκεκριμένες Μητροπόλεις.

Αν όλα αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τότε τίθενται σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσον οι θεσμικές αλλαγές υπηρετούν τις ανάγκες της Εκκλησίας ή εξυπηρετούν εσωτερικές ισορροπίες και διευθετήσεις ( Σιμωνία )!

Αυτό, για να μην πείτε μετά ότι πατέρες του Οσίου Αββακούμ φωτίστηκαν και ότι είναι θαυματοποιοί και προφήτες….Είδομεν….!!!!»