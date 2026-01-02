«Καυτή πατάτα» ο νέο κατώτατος μισθός - Συνάντηση με ΠτΔ θα επιδιώξουν οι συντεχνίες - Πότε συνεδριάζει το Εργ. Συμβουλευτικό Σώμα

Εξάλλου, στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας συνέρχεται και το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εργασίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των συνδέσμων εργοδοτών.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, οι τρεις συντεχνίες πραγματοποίησαν το πρωί της Παρασκευής συνάντηση μεταξύ τους για σκοπούς συντονισμού των επόμενων ενεργειών τους. Σημείωσε ότι σκοπός είναι να ετοιμαστεί εντός της ερχόμενης εβδομάδας το υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με ζητήματα που αφορούν τον κατώτατο μισθό, αλλά και την οδηγία της ΕΕ για τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά και τα κριτήρια για απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες.

Απαντώντας σε ερώτηση αν θα υπάρξει και συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι θα υπάρξει συνάντηση στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος που θα συνέλθει την ερχόμενη Παρασκευή, στις 9 Ιανουαρίου.